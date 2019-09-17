《人魚沉睡的家》改編自東野圭吾作品，電影縱非推理片，但延續其社會派風格—寫故事旨在探討社會議題。本片除了談及生死哲學，亦涉及生死心理學。事實上，東野圭吾不僅擅長兇殺案題材，像《解憂雜貨店》類的溫情題材也難不到他。 撰文︰李美

電影宣傳海報說：「殺死女兒的兇手……是我嗎？」這句話無疑吸引東野圭吾的推理粉絲。當中雖無欺騙成分，卻模糊了故事焦點。原著小說的封面寫道：「寫出這樣的故事真的好嗎？我到現在依然煩惱着……」雖然說法含糊，但突出了故事的非一般，非常挑戰禁忌。毫無疑問，這題材值得寫，也很值得看。

用電影談哲學很難，主要原因是理性之事很難故事化，亦難以感性化。本片厲害之處，乃在理性討論上挖得深，同時又深入淺出，而且理性中有淚。小說的人物和情節比電影豐富，然而，電影的選擇取捨更精煉，成功將主題以外的雜音降至最低，好使理性和感性的主題充分發揮。

由劇本到人設，本片俱屬上乘，尤其每位角色都別具功能，女主角更有影后級發揮空間，從影三十年的篠原涼子更憑此片首次封后。遺憾的是，上映的場次卻出奇地少，令人懷疑大名鼎鼎如東野圭吾亦難成賣座保證。

女主角篠原涼子更憑此片首次封后。 （《人魚沉睡的家》劇照）

何謂「人魚」？電影借喻為一種亦真亦假的虛幻。畢竟，無人能夠證明人魚的存在或不存在，一切只在乎人們相信與否。其中，真相或許一點不美—被視為人魚真身的海牛，樣子堪稱醜陋，而且，真相還可能很殘酷。

薰子（篠原涼子飾）不接受女兒瑞穗（稻垣來泉飾）之死，因為死亡在科學上可定義為腦死亡，在法律上則可定義為心臟死亡（或失去自主心肺功能）。更重要是，於哲學層面亦分唯心論與唯物論，瑞穗即使精神已死、靈魂已逝，她的身體還是活的，既有血色，尚可以動。除此以外，以心理層面看，在薰子這位母親眼中，亦因為不想女兒死亡，而傾向接受死亡定義門檻較低的說法。東野圭吾對於生死的探索，都在故事裏成功闡述。特別是最後薰子持刀一幕，更將死者家屬不接受死亡的觀點發揮得淋漓盡致；回想薰子報警之初，誰又料到這幕居然推展至這麼深層？

本片一個意想不到之處是薰子的夢。夢的運用在電影上很考工夫，稍一失手便會很老套、陳腔濫調。但當瑞穗訴說了多謝母親的話後，薰子突然說了一句：「你要走了？」這個夢的層次便大幅昇華，寓意離別，以及作為母親的終極釋懷。原著小說有一句點題：「很多人以為死亡是一個瞬間，其實並不是。死亡是一個過程。」這正好說明，母親終於接受「心理上的死亡」。她將女兒忌日，訂在發夢之日。所以，這個夢堪稱畫龍點睛，就在瑞穗是生是死的糾纏爭持下，既圓滿地解開薰子的心結，也精妙地為結局開闢出路，否則，這場矛盾實不知如何收科。醫生最後按科學的死亡定義，歸結指瑞穗心臟仍是活的，亦不落俗套地鼓勵了器官捐贈。

本片亦涉各人怎看待死亡，爸爸和昌（西島秀俊飾）是理性代表，研究員星野（坂口健太郎飾）則帶出人工科學與靈魂本我之別，就連弟弟生人（齊藤汰鷹飾）的名字亦別具玩味。電影反映世俗之眼如何看待「死屍」，例如目睹「死屍」移動的真緒（川榮李奈飾）。帶有原罪的外婆千鶴子（松坂慶子飾）和堂妹若葉，則談日本電影常涉的贖罪。莫名其妙地一直守候堂姐的若葉，更是一枚劇情震撼彈。事實上，遇溺後的瑞穗是「可愛寶貝」，還是「恐怖怪物」？一般人或循科學或從法律角度看，但跟瑞穗有心靈聯繫者，始終會以良好願望視之親之。

談論生死的電影不少，但透過「活死人」來大膽展開，繼而全面地在各層面深入探討，包括以最新科技來反思死亡，此片肯定是「前無古人」的新經典。東野圭吾的「wow factor」，實不限於推理案情的峰迴路轉。

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上文節錄自第180期《香港01》周報（2019年9月16日）《《人魚沉睡的家》生死探索新經典》。

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