葵青地區康健中心由「葵青安全社區及健康城市協會」主理。主席周奕希認為，基層醫療應以「醫福社」為本，由康健中心扮演平台，組織社區網絡，為居民提供完善的醫療服務。

要成功推動基層醫療，除了要具備充足硬件外，在區內建立居民網絡亦十分重要。（龔嘉盛攝）

葵青地區康健中心上周三（9月25日）營運，由紮根當區二十年的非牟利慈善團體「葵青安全社區及健康城市協會」（下稱健康城市協會）主理。協會主席、身兼葵青區議會副主席的周奕希強調，基層醫療發展應以「醫福社」協作模式為本，「醫」是指醫護專業支援、「福」是指社福專業支援、「社」則是指社會資本（圖），「我們希望康健中心扮演一個平台、組織社區健康網絡，大家一起去做。因為這區有五十多萬人口，只有我們做是不足夠的」。

在政府的構想中，地區康健中心的特色是「社區為本」、「公私合營」及「醫社協作」。康健中心除以主中心為總部外，另設五間分區附屬中心，目的是提高醫療服務的可達度。政府透過公開招標，物色康健中心的營運者，營運者其後可向私營服務提供者購買服務，以擴充醫療服務網絡。為達致「以人為本」，康健中心提供醫護跨專業團隊，成員包括護士、物理治療師、職業治療師、營養師、藥劑師、社工等，務求為區內居民提供一站式醫療服務。

「醫福社」協作模式（香港01製圖）

周奕希認同，地區康健中心能填補社區健康中心的不足。現行社區健康中心的弊病，是將社區個案轉介回公立醫院，病人被逼來回折騰，未能及早接受治療。而且，社區健康中心未有擔當諮詢角色，以致病人在輪候診症期間苦無援助，未能獲取專業意見以防病情惡化。周奕希指出，地區康健中心的優勢，在於設有接近民居的附屬中心，而且康健中心提供完善的醫療服務，方便居民在易達的距離得到飲食輔導及藥物管理等專業支援。另外，中心透過公私合營模式向私營醫療服務提供者購買服務，居民因此可迅速得到醫療諮詢及援助，毋須排期。周奕希認為，以上服務皆以預防護理為本，能真正實踐基層醫療的原則。

善用社區私營資源 減公院負擔

要成功推動社區醫療，除了要具備充足硬件外，在區內建立居民網絡亦十分重要。周奕希表示，健康城市協會服務葵青區二十年，擁有龐大的社區網絡，亦有從事基層健康服務的豐富經驗，有助康健中心的營運。他指出，社福機構及大專院校等社會資本是提供優質健康服務的關鍵因素。健康城市協會就一直與南葵涌社會服務處合作，在區內提供健康評估、健康教育及復康等服務，而康健中心日後亦會與聖公會麥理浩夫人中心、浸信會愛羣社會服務處、醫護行者等區內社福機構協作，以應付社區需求。

周奕希希望，地區康健中心能處理居民的慢性疾病。（龔嘉盛攝）

除此之外，健康城市協會過去亦有與大專院校合作，邀請醫護專職的同學到來實習或做義工。周奕希舉例指，過去曾聯同香港理工大學眼科視光學院等機構協作，為60歲或以上長者提供一次性的眼科服務，過程中為他們檢測糖尿眼、老年黃斑病變、青光眼及白內障等常見老年眼疾，這正是社區基層醫療的作用。他重申社會資本的重要性，「不能單靠中心力量，例如我們不會有足夠資金聘請這麼多醫護人員，要透過與大專、公私營合作降低成本，提供到的服務層面也闊些。」由此可見，在健康城市協會主理下，地區康健中心並非單打獨鬥，而是以去中心化模式，建構平台組織社區健康網絡，以社會資本分擔工作。

葵青地區康健中心是政府實踐社區基層醫療的試點計劃，最終目標是透過改善市民的健康狀況，紓緩公營醫療系統的負擔。周奕希表示，康健中心駐有跨醫護團隊，包括藥劑師、營養師、物理治療師等，能夠提供藥物管理、飲食管理、運動查詢等一站式健康管理服務，病人亦可在康健中心的資助下到私營醫療診所診症。而社工則可擔當心理輔導、精神健康、個案管理經理的角色，透過內部在職訓練，掌握基本的醫療知識，跟進居民病情及安排轉介適合的醫療專職。周奕希指出，盡量想病人留在社區接受服務，在病情嚴重的情況下才會將個案轉介到公立醫院。他表示，希望用一年時間留起一群服務使用者，減低入院率及使用急症室服務，亦期望藉此增加私營醫療系統的使用率，以減低公營門診的負擔。

康健中心提供醫護跨專業團隊，務求為居民提供一站式醫療服務。（梁鵬威攝）

本港基層醫療發展停滯不前，究竟問題出在哪裏？「過去大家都感受不到醫療的沉重負擔，以為一直可依賴公立醫院承擔，沒有想到在人口增加、老化的情況下，醫療重點並非在於醫院的醫治」。周奕希認為，政府向來將醫療防線放在醫院，然而，社會培訓醫生護士需時；而且慢性疾病病人需要妥善的身體管理，透過健康管理等基層醫療服務延緩病情的惡化速度。「人口老化，慢性病人口就會增加，我們發現這些人口可能同時患兩三種病，如果放他們在醫院，醫院負荷就會非常沉重。」他指出，醫院處理的應該是創傷、臨終時的疾病綜合管理，而非一般非緊急疾病。這正正點出基層醫療的重要性。「基層醫療是全人參與，過往的問題是所有事情割裂，醫還醫，福利還福利，但我覺得兩者應該融合一起。例如長者地區中心有這麼多醫療儀器，已能為長者健康服務提供一定承托。」「醫社合一」正是基層醫療發展的關鍵。周奕希表示，期望五間附屬中心能在明年第一季前投入服務，真正以社區為立足點，為居民提供適切的預防護理服務。

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上文節錄自第182期《香港01》周報（2019年9月30日）《 醞釀三十年 萬事俱備 基層醫療欠了什麼東風？》。

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