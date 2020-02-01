當廢膠廢物仍無處不在　環保能否成為潮流？

工業全球化，網購大行其道，加上廉航的興起，讓現代人的生活質素提升到新台階。物質豐盈的代價，卻是垃圾氾濫，廢膠為患，嚴重危害生態，所以不少地區絞盡腦汁，希望把廢物有效重用，減少資源浪費。甚至有大品牌會為產品或服務，加上綠色元素做賣點，以迎合環保潮流。不過，最有效的處理廢物方法，還是以理性消費來防止資源的不必要浪費，把好減廢第一關。

時裝產業除了將產品做到款式漂亮，穿着舒適之外，環保意識也被慢慢注入設計理念。愈來愈多品牌和設計師都推出環保系列，它們究竟真正做到環保與否？時裝和環保怎樣共存，這個問題值得研究。

相關文章︰

【環保時裝．一】時尚影響地球？奢侈品快時尚紛紛走上綠色道路

【環保時裝．二】消費者如何處置舊衣？丟棄不如重新改造

「在這裏，膠袋就像毒品一樣。」駐守盧旺達（Rwanda）與鄰國剛果民主共和國接壤邊境的關員Egide Mberabagabo說。除了負責邊防之餘，Mberabagabo還要金睛火眼監控每一位過境人士，目標不是偷運血鑽、黃金或者是毒品的走私販子，而是被盧旺達政府雷厲風行地打擊的「違禁品」─膠袋。他的職責就是杜絕所有國外膠袋流入盧旺達。

相關文章︰

【非洲走塑．上】盧旺達膠袋封殺令 「像毒品一樣的違禁品」

【非洲走塑．下】膠袋革命來臨 走在世界環保尖端的非洲大軍

正當多國政府和大企業陸續推行「拒絕派膠」計劃，荷蘭少年Boyan Slat研發多年的海洋垃圾清理器終在去年展開試驗，雄心壯志要在五年內清理全球最大海上垃圾帶一半的垃圾。然而，這「神器」不但形同虛設，四個月後更因損毀而被撤回。Slat的夢想會否隨其裝置破滅？我們又應否只寄望這些「神器」來負起清理海洋垃圾的責任？

相關文章︰

【科技．未來】清膠神器雄心壯志 為何節節敗退？

【科技．未來】海中心清膠效果存疑 源頭減廢才是正道？

瑞典雖然不是航班最頻繁的國家，人均排放量也非全球前列，但該國去年受熱浪侵襲，北極圈多處森林因乾旱而大火。「這是瑞典人首次親身感到氣候變化的後果，去年暑假實在太乾。」十一年前就決定不搭飛機的瑞典居民Maja Rosén說，她去年更在瑞典開始了「我們留在地上」運動，呼籲大眾在2020年拒搭飛機。

相關文章︰

【科技．未來】瑞典興起「飛行之恥」 航空環保責任誰屬？

【科技．未來】現有飛機淘汰需時 環保燃料研發競賽展開

兩年前，廢紙圍城，媒體一窩峰訪問推着一車車紙皮的長者，並慨嘆靠執半天垃圾也買不起一個飯盒；再找一眾回收店東主聽其訴說如何經營困難。兩年過去，香港的廢物棄置量比2018年更高。從事了十多年廢紙回收業的葉文琪說，情況比起過去更嚴峻，「雖然我們投了這間（紙包飲品盒回收）廠，但長遠也……是幾悲觀的。」

相關文章︰

【回收．上】辦再造廁紙認購 紙包盒廠的求生路

【回收．下】廢物棄置率創新高 依賴出口累事？

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報，各大書報攤及便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。