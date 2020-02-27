【武漢肺炎】PPE存量不明　疫症當前醫護人員的矛與盾

新醫療界工會「醫管局員工陣線」本月初發起工業行動，提出五項訴求，包括：一、禁止任何旅客經由內地入境；二、 落實確切方案確保口罩供應充足，確保工作環境的安全；三、提供足夠隔離病房，暫停非緊急服務；四、提供足夠配套予照顧隔離病人的醫護；五、公開承諾絕不秋後算賬。罷工持續五天，在工會與醫管局多次談判不果後，最終在多數會員反對繼續行動下結束。與內科病房護士永欣的訪問，正正約在當晚宣布罷工結束之後。 當天，醫管局員工陣線就下一步是否繼續罷工發起網上投票，逾半投票人士不贊成延長罷工，故工會決定擱置行動。從簽署工會的罷工宣言，到真正的罷工行動，永欣一一參與，對於這個結果，她有不忿但也體諒，「我自己是想繼續罷下去，因為醫管局連不秋後算賬也承諾不到。其實不秋後算賬我已經覺得不是最重要了，因為選擇罷工的同事都預料過自己的報告會『花』，會無得升職，約滿酬金也可能『凍過水』（沒希望），但是（醫管局）連保護衣、口罩數目都不能公開，也不能承諾有足夠數量予前線。這麼簡單的事也爭取不到，不罷下去就真的是什麼也沒有了。」 永欣嘆了口氣道：「不過，拖了五天，政府沒回應，連醫管局都迴避，不作出實質承諾時，很多同事會思考：繼續罷工真的有成效嗎？最後會否也是徒勞無功？」

醫護界新工會月初發起罷工，提出包括「全面封關」等的五大訴求。（歐嘉樂攝）

防護裝備不足成最大心結

SARS過後，香港總共出現了三份報告總結港府及醫管局處理疫情的缺失，當中不免提到改革醫療體制的建議。不過，報告再多再好，沒有落實，也不過是一份沒落地的文件。單論「個人防護裝備」（PPE）數目，醫管局在SARS後成立的「SARS疫症檢討委員會」所撰寫的報告，指出醫管局在疫症期間曾嘗試積累PPE，但採購量始終遠低於需求，故建議醫管局在未來任何時間都維持PPE項目三個月的供應量，並須定期評估PPE儲備的種類及數量。

然而，自新型肺炎爆發以來，醫管局並沒公布PPE庫存量。1月時，食物及衞生局局長陳肇始表示公營醫院和診所的口罩供應充足，現存口罩和保護衣物足夠使用三個月，怎料一個月後，醫管局聯網服務總監楊諦岡及醫管局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏先後改口表示，現時的儲備只有1,600萬個外科口罩及220萬套保護衣物，估計只夠應付一個月。

永欣記得，在1月中時，同事之間已明顯感受到PPE量不足，即使高層從沒有公開表達過憂慮，「我們病房連面罩也不夠，我去問負責這些裝備補給的助理，她們都說一早已無，要問其他病房借，這是以往沒有出現過的。」另一名於龍頭醫院工作的護士美思也說，除了口罩、保護衣等防護裝備實行配給制之外，她更聽聞連消毒火酒紙也有機會短缺。故此，她早早與同事夾份在網上訂購面罩及護目鏡，「我們都覺得（沒有裝備）是早晚的事，即使它（醫管局）不允許我們用自己的東西也沒辦法。如果沒有裝備，我是一定不會上班的！」她頓了頓後道：「最少你也要告訴我事實到底是怎樣，我之後要面對的又是什麼吧！是不是真的裝備不足？也要給同事時間去準備吧！」

「我們只是想醫管局最少能承諾有保障，但連這一步也做不到。」永欣幽幽地道。

兩個護士身處不同醫院，卻說出同樣的苦水。確診個案天天新鮮，醫管局對處理新型肺炎病人的準則也天天新鮮。穿保護衣的標準一天天降低，懷疑個案的基準天天不同，美思苦笑道：「最初是只要進負壓病房的，都要穿最高規格的保護衣，現在又說不用了，只是撩鼻取樣本檢驗時才穿最高（規格保護衣），度血壓的不用，連face shield（面罩）也不可以戴。」為的，就是減慢防護裝備的消耗。

醫管局未有公開整全的PPE數量，更無法承諾能提供足夠配套設備給醫護。（余俊亮攝）

醫院管理層決策日新月異

醫院高層的政策臨急臨忙，前線所收到的消息亦不清不楚。 護士永欣

「我是真的感受到醫管局高層也不知自己在做什麼。由病毒開始爆發到現在兩個多月，管理層每天推出來的決策可謂日新月異，你就看到他們準備工作做得不好，如果他們預視到疫情的演變，保護衣數量不會不足夠，一定會確保所有物資都充足。我們醫院的病房經理日日開會日日討論，開完會便將會上說的話轉述，但你永遠不知道今天聽的是不是最後的定論。有很多問題，例如是哪間醫院會先開始收武肺病人、龍頭醫院開多少個病房、dirty team（照顧懷疑或確診患者的隊伍）如何抽籤等等，管理層每天給出來的答案都是不同的。」

在美思任職的醫院，當急症室醫生收到懷疑個案，正常來說是直接安排到監視病房等待檢驗。但訪問前一星期有名疑似中招的患者之前曾在腫瘤科接受癌症化療，由於接受化療有機會出現發燒的徵狀，急症室醫生致電給腫瘤科醫生問如何處理，是把病人直接放去監視病房，還是送到腫瘤科的病房？腫瘤科醫生也不知道如何回答，便問駐院的感染控制組意見，怎料他們叫醫生去看守則，然後說：「最後也是視乎你想怎樣處理。」美思有點生氣地道：「正常來說，他們是制定這套準則的人，應該是最清楚裏面寫什麼，如果有難處理的個案，應該可以幫忙處理，但最後竟然是叫你自己搞掂，這不是很可笑嗎？」

永欣有同事更是在毫無心理準備下被安排入dirty team工作—病房經理在前一晚10時才用WhatsApp通知他負責的病房明天要轉收新型肺炎病人，沒有進行抽籤，沒有詳細講解，連對入dirty team可得到什麼津貼他也不知道，便被安排到dirty team工作。「就是這樣臨急臨忙，前線所收到的消息也是這樣不清不楚。」由此而生的恐懼情緒在同事之間蔓延，「現在我們會同同事講，『保你大』，千萬不要中招，你中的話我們人人都要去隔離。」

醫療體系長期積壓

醫管局（處理罷工）帶工會遊花園，面對新型肺炎又準備不足，我認同過去真的是積壓太久，今次（新型肺炎）是一個觸發點（引發罷工）而已。 護士永欣

「醫管局（處理罷工）帶工會遊花園，面對新型肺炎又準備不足，我認同過去真的是積壓太久，今次是一個觸發點而已。」記者問永欣是否對醫管局沒期望了？「對啊，醫管局就算換了個主席，我也不覺得會有什麼改變。」人人都知醫護壓力爆煲，但在永欣眼中，唯獨是醫管局的管理層不知，或許他們知，但選擇擰轉頭不見，「他們允許不斷在病房加床，只要有病人來就收，從不叫停這個情況，也不會向政府表達什麼不滿，而是不斷向下施壓：『你同我拆掂佢！』」

根據國際標準，護士人手對病人比例應為1:6，即1個護士照顧6名病人，但永欣平常是1對10至15名病人，若遇上流感高峰期，更要一人照顧20多名，甚至是30名病人。「你要知道，不是只有30個file要寫，是30條人命在你的手，他們每個人的病史、有沒有藥物敏感，你都要知道，不然後果會很嚴重。要做的也是可以做到，但我自覺是很沒有quality（質素）去做。這裏人手不足，福利又不是特別好—大部份同事都要遲收工，沒有人可以準時下班，平常都是要加班一至兩個小時。」她接着說，特別是在這段時間，不同醫院陸續開新病房接收病人，醫護人手從哪裏來呢？便是在其他病房抽調過去，在本來人手已不足的情況下，應付這場隨時出現社區大爆發的疫症，即使醫護強如鐵人，也會倒下。

2003年SARS時，永欣和美思還是小學生，醫護自願舉手加入dirty team的情節，都是在大學課堂上聽回來的。有人說，罷工的醫護人員都是貪生怕死，是為了自己的生命而不願拯救他人，永欣沉默了一陣子，說：「如果社區大爆發，我敢肯定地說我們每一個醫護也會願意立即回到工作崗位……現在不是天災是人禍，趁仍能補救的時候補救，難道不是常理嗎？醫護也是人，誰不怕死？」

（受訪者永欣、美思皆為化名）

2003年有八名醫護人員因沙士而殉職，十七年後，我們可以避免歷史重演嗎？（路透社）

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上文節錄自第202期《香港01》周報（2020年2月24日）《當恐慌蔓延時 抗疫之戰如何終結》專題中的《醫護：我不想死 誰不怕死？》

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