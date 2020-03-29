【書評．廿一世紀香港詩詞】期待古典詩詞開花結果

香港嶺南大學教授鄺龑子、陳德錦、陳子康合著的《廿一世紀香港詩詞》（副題：古典詩詞美學的前瞻與透視）一書，扼要回顧清末至今香港詩詞百多年來的發展歷程，並且以2000至2014年出版的個人詩詞集為析論重心，探討未來的詩詞美學路向。當中提出，新世紀的詩詞須植根於當代時空，以清雅的語言，將古典氣韻與現代詩情相結合。 撰文：董秀生

本書作者提到，香港不斷有人創作古典詩詞，可是，坊間所見以香港文學為論述對象的著作卻鮮有提及，即使偶有論及，也多是貶抑，以突顯新文學的進步地位。這其實是有欠公允的做法。另外，香港公共圖書館舉辦的大型文學公開比賽如「香港中文文學雙年獎」，分為新詩、散文、小說、文學評論及兒童少年文學五組，卻無古典詩詞組別，似乎把古典詩詞摒於中文文學創作之外，也是於理不合的。

古典詩詞應佔文學創作一席

事實上，古典詩詞仍然有其生命力，亦是現代文學的其中一環，不應漠視或貶低。其實，香港自上世紀九十年代起，每年都舉辦「全港詩詞創作比賽」，單年比詩，雙年比詞，藝術發展局自2000年起亦資助詩詞出版，可見詩詞的創作仍後繼有人，但是，何解以「中文文學」為名的創作獎項，竟容不下詩詞等古典文學門類？

如今，能創作古典詩詞和文言散文的人鳳毛麟角，局面是可悲的。（Getty images）

古典文學與白話文學勢不兩立的狀況，始於五四時期新舊文學的敵對。古典文學被視為封建守舊，壓抑新文學，而傳統文人也對新思想、新文學和白話文反感甚至恐懼，視之為「文風之淪落」、「聖賢之道衰」。而新文學的浪潮澎湃，動搖了舊文學的基礎。這本是一種惡性的發展，因為，新舊文學本應並行不悖，互相取長補短，才能相得益彰，打擊了任何一方，都是中文文學的損失。如今，白話文得以普及，懂得文言、能創作古典詩詞和文言散文的人如鳳毛麟角，局面是可悲的，亦應該改變，使人們重新珍視古典文學、創作古典風格作品，使傳統文學得以發揚光大。

本書提到，清末民初以來，南來避難的文人一直支撐香港的古典詩壇。至上世紀八十年代，香港古典詩壇青黃不接，中流砥柱的名家風雲不再，能獨當一面的青壯傳承者日漸減少。廿一世紀的香港古典詩詞無復上世紀的盛況，而主導者多為學者詩人。例如，由一群大學中文系師生於2002年發起成立的璞社等古典詩詩社，屬於非正式支持的學院組織，聚集了一群年輕詩人。

作者認為，將現代情懷融入古典詩詞顯然並非易事。（Getty Images）

其實，八十年代中學已絕少詩詞創作相關課程，年輕人對古典詩詞認識不多，連韻律格式都不懂，又何來創作呢？如今的香港古典詩壇不復興盛亦是勢所必然。

將廿一世紀古典氣韻與現代詩情集合一身的本書作者固然縷述詩史，評析篇章，但重點乃在於從現代的視角，探討古典詩歌美學的特點，以期開花結果於未來。書中第五章專論古典詩歌美學，而第三、四章評析廿一世紀詩人，亦貫穿了相應的美學概念。

作者引述《文心雕龍．通變》指出，如果詩詞最終湮滅，當「非文理之數盡，乃通變之術疏耳」。胡適提出「一時代有一時代之文學」，不過，作者認為，這「並不代表（文體）自身必然會喪失藝術生命力，更不代表不能出現個別例外，獨立於整體的時代趨勢」；「縱觀詩歌的整體發展，其存活危機並不在於體裁本身的韻律規範，而在於後人犯上擬古摹仿的弊病，令詩詞在狹隘重複、僵固守舊的形態中失去光彩」。

語文水平下降增詩詞創作難度

作者認為，詩詞的體裁和韻律規範具有某種恆常性，但文辭與氣力卻必須變化自然，才能通行古今；正如顧炎武在《日知錄》提出詩歌的「未嘗不似而未嘗似」：「未嘗不似」指的是詩歌體裁，「未嘗似」指的是風格和言辭。作者進一步指出，「若能平衡傳統的韻律氣格與新鮮的思情語言，互為表裏，當代古典詩詞不僅能健康發展，亦能順應自然地開拓新意，因為今天的天下和眼界，無疑遠遠超出了舊日的中國」。在此，作者無疑道出今天古典詩人的優勢，就是世界日新月異，天地更為廣闊，必定有數之不盡的題材和情思可以融入詩詞。

新世紀詩詞需要兼顧生命體驗，展現時代氣息。（Getty Images）

筆者認同作者所說的今天古典詩人的優勢，不過，在實踐中，將現代情懷融入古典詩詞又顯然並非易事，首先是一些現代的器物名詞，入於詩詞就顯得不對味，比如書中也提到「飛機」這個名詞不便入詩，而宜改為形象化的「鐵翼」，但是否所有器物都能改成形象化的稱呼而又為人理解呢？就好像現時瘟疫爆發，把防疫用品寫進詩詞，如何能不失古典氣息呢？現代事物又該如何稱呼？相信這須靠詩人勤寫勤練，積累更多現代典故，提供豐富詞彙。現代人名物之際，又能否兼顧典雅和易於入詩呢？這恐怕根本不在人們的考慮之列。而當今語文水平普遍下降，對文言文更加鮮有運用自如者，無疑加深了詩詞創作的難度。

再說情懷，詩貴溫柔敦厚，可是，作者亦指出，當今世代價值顛倒、社會撕裂，每「使人捨溫柔敦厚而取偏激極端」，這種情懷入於詩詞，又是否協調、能否有詩意呢？作者認為，「新世紀多方面的生活壓力、社會戾氣和價值扭曲，並非孕育詩人和哲人的氛圍；新世紀的語言學習，更面對着多媒體的視聽轟炸，也並非培養古典詩人的理想環境」，這無疑是當代古典詩人的局限。那麼，新世紀的古典詩詞又有什麼要求呢？

新世紀詩詞應兼顧生命體驗

首先，在語言方面，作者指出，古代無數佳篇的語辭都不必艱澀冷僻，只須直尋心源，辭達即可，關鍵在於生命體驗的深度、廣度、高度和純度。而時至今日，文言文跟日常語言的整體距離比古代遠，故此，作者以文言文寫詩詞特別崇尚樸素清雅。作者認為今日生活與古代有距離，舊典故往往失去鮮活意義，尤其不主張用生僻的典故，以免陷入僻典、死典，造成閱讀障礙，削弱詩詞的感染力。

在評點新世紀詩人時，作者貫徹了這種主張，比如張志豪《電郵》一詩云：「電光傳數洲，青鳥愧低頭。點鍵千言吐，臨屏五色收。關山能阻道，網域任逍遊。蓬境劉郎恨，想今焉復求？」作者就認為「青鳥」、「蓬境」、「劉郎」這些舊時典故「看不到意境需要，如果改用當代讀者感到親切而不隔的方法表現，藝術效果應該更佳」。至如外語插進詩詞，作者亦認為可盡量避免，如「一柱清香惹火來，華亭古剎也堪哀。誠心豈盡因修繕，佛字人邊dollar sign！」（陳文岩《昆明華亭寺》）「dollar sign」大可改為「金號開」或「銀號開」，外語插進中文視覺上不倫不類，而押韻和韻律也都不妥當，確實不適宜。

在音韻方面，作者指出「當代古典詩詞寫作的反諷之一，在於遵照傳統模式押韻，實際上卻不協韻的彆扭現象」，主張押韻最好做到「古今粵普」一致，若做不到，則應「粵」先於「普」，「今」先於「古」。不過，誠如作者所指，傳統根深柢固，任何改變有待達成共識。

《廿一世紀香港詩詞》 副題：古典詩詞美學的前瞻與透視 作者：鄺龑子、陳德錦、陳子康 出版：中華書局(香港) 出版日期：2019年3月

在內容方面，作者指出，當代古典詩人的作品需要展現時代氣息，故此以上網、電郵、電車等入詩的作品，呈現時代面貌，無疑應予認同；反映當下社會環境、生活題材、情感思想等，原是詩詞實踐之必然，尤其需要反對製造「假古董」。不過，作者提出「個別詩篇亦不必處處特意刻劃，但隨生活體驗和真情實意即可」，並舉拙作《移居》為例，說明當代詩人也可以有時代感不明顯的作品，「真情實意」是其中的要點。作者又指詩歌書寫社會時事題材時，較易產生「理性阻隔的藝術障礙」，偏重客觀反映現實，理性批判時弊的藝術手法，並不適合詩詞寫作，故以批判、議論為主的社會性書寫較難入詩。這種見解與歷來相同。

作者特別提到言志抒情的古典詩詞妙境，是日常修身和藝術實踐的結合，「從美學邏輯說，如果言志抒情源於心靈基礎，深層的心靈境界必然會影響藝術意境，因為詩詞是個人聲音而並非小說的多重聲音。」作者更認為，「對當世的古典詩人來說，超越個人之私的精神修養可能比古代詩人更重要；否則經驗世界大了，不相應擴大的精神就顯得更小」。「若能具備高、深、遠、大、淳的胸懷眼光，以相應的藝術配合，就能成就高、深、遠、大、淳的詩歌意境」。

總體來說，本書的開創性在於其乃首部關於香港新世紀古典詩人的論述，而當中主張詩歌語言樸素清雅，內容展示真情實意，同時修身與藝術結合，都是上承傳統中國文學觀念，而又立足於當代，對於從事當代古典詩詞創作和研究的人士，當有借鑑作用。

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上文刊登於第206期《香港01》周報（2020年3月23日）《《廿一世紀香港詩詞》 期待古典詩詞開花結果》。

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