【土地問題】徵地補償工作落後　收不到地談何建屋？

製作麵包需要先有麵粉，興建房屋先要解決土地問題。近年各界輿論一致倡議政府徵收閒置土地興建公營房屋，現屆政府也曾經承諾會運用各種相關法例來增加土地供應，最近一次大規模實際行動為2019年9月配合古洞北、粉嶺北新發展區首階段發展計劃，根據《收回土地條例》、《道路（工程、使用及補償）條例》、《水污染管制（排污設備）規例》及《土地徵用（管有業權）條例》，收回合計面積約68公頃的784幅私人土地，此一階段預計可以提供約18,000個公營房屋單位，而餘下階段估算還會再徵收114公頃私人土地來興建30,500個公營房屋單位。當局願意聽取社會呼聲大力收地建屋自是好事，但執行時有否充足後勤人手確保程序暢順進行，一樣值得關注。

承接上文：【新冠肺炎】 振經濟不可缺建屋 設土地房屋基金解深層困局

圖為粉嶺皇后山公營房屋地盤，涉及近9000伙公屋及3200伙居屋。（資料圖片／余俊亮攝 )

在政府《財政預算案》的地政總署帳目裏，關於土地徵用的衡量服務表現準則目標有三個：一是「刊登收回新界農地憲報公告的日期起計4個星期內按照特惠率作出補償建議」，二是「收到合法業權證明並獲部門接納後4個星期內備妥補償金支票待領（新界農地個案）」，三是「土地復歸政府後3個星期內作出補償建議或告知可提出申索」。除了2010與2013年分別有其中一項指標的達標率為99%外，地政總署從1998年起於上述三個範疇的表現基本都是年年滿分。讓人訝異的是，上個財政年度「土地復歸政府後3個星期內作出補償建議或告知可提出申索」一項的達標率突然降至僅得28%，「刊登收回新界農地憲報公告的日期起計4個星期內按照特惠率作出補償建議」一項的達標率更加跌到只有2%，跟此前的優秀成績相比呈現強烈反差。

地政總署官員解釋作出徵地補償建議速度退步的原因是：「為推行某大型工程項目，地政總署須按照公平對待所有受影響業主的政策指令，在同一日就大量個案作出相關土地復歸政府前的補償建議」，此一牽涉到較多土地的大型工程項目應該就是前述古洞北、粉嶺北新發展區項目。礙於其宣布時間處於去年民間反修例抗爭運動持續升溫之際，該署職員無法順利達標絕對可以理解，但這個情況始終還是反映出現有公務員架構未必能夠立刻消化突發的大規模收地任務，政府未來一方面必須擬定好全盤計劃，循序漸進推行相關項目，另一方面更要考慮增聘職員處理土地徵用過程的丈量繪圖、計算補償、交涉談判、解決糾紛等繁雜行政工作，而這剛好有助於減低近來急劇惡化的社會失業率。

運輸及房屋局局長陳帆重申：「現屆政府是會毫不猶疑地運用《收回土地條例》，如果那個土地是適合建設這個居住房屋或者作發展之用，尤其是公營房屋。」（資料圖片）

收地行政工作需人處理

在古洞、粉嶺新發展區項目後，憲報近半年來僅刊登了兩則相關通知徵用約0.53公頃土地，它們分別是大埔打鐵屻、元墩下、老劉屋鄉村污水幹渠工程與北區蓮麻坑路西段（平原河至坪輋路）擴闊工程；加上最新一份《財政預算案》演辭未直接言及收地建屋事宜，容易讓人誤會政府又打回原形，只肯零星收地用以擴闊道路或建設水渠。幸好在4月6日的立法會財務委員會特別會議裏，運輸及房屋局局長陳帆再次重申：「現屆政府是會毫不猶疑地運用《收回土地條例》，如果那個土地是適合建設這個居住房屋或者作發展之用，尤其是公營房屋。」假若他的說法可信，我們可以合理推斷收地建屋只是受社會衝突與疫情影響一度中斷，日後應該仍會繼續進行下去，而相關行政工作負擔也將變得更繁重。

何況在《新界棕地使用及作業現況研究》完成之後，當局明顯有更大誘因去推動收地建屋工作。去年11月公布的研究報告指出，新界約有1,414公頃棕改用於各種作業功能的平整農耕土地，當中有1,180公頃屬於私人擁有，並且有450公頃具備可發展的潛力。規劃署隨即表示會「重新發展具潛力作房屋及其他用途的棕地，從而釋放其發展潛力以帶來更廣泛的公共利益……以土地使用兼容性和場地限制等因素，檢視450公頃具較高可能發展潛力的棕地，以評估當中有多少可適合作公營房屋發展」。今年3月，發展局又向立法會發展事務委員會提交文件簡介物色棕地群作公營房屋發展首階段建議，提出要收回元朗、屯門及大埔的八組約36公頃棕地，以配合相鄰土地興建超過20,000個公營房屋單位，故此不難預期往後關於收地建屋的行政工作將有增無減。

與此相對的是，相關部門卻好像缺乏足夠人手、資源跟上日益繁重的行政工作壓力。再以地政總署為例，該署人手自回歸以來雖然跟着整個公務員架構一起擴張，編制職位已由1997年的3,584個增至2020年的4,733個（表五），但本年度《財政預算案》裏卻突然放緩了增幅，新設職位數量由過去兩年的305個及258個減至98個；況且該署在政府總開支預算裏獲分配的資源比例其實亦一直下降（表六），1998-1999財政年度該署實際開支佔不含轉撥基金款項的政府開支約0.78%，這個數字在2008-2009年度減至0.65%，2018-2019年度進一步降為0.63%，在最新一份《財政預算案》內更跌到0.53%。為了保證未來收地建屋事務得以順利進行，政府似乎有必要提高投放到相關部門的人手和資源。

上文節錄自第210期《香港01》周報（2020年4月20日）《設土地房屋基金解深層困局 疫下振經濟 建屋不可缺》。

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