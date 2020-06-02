【國歌法．深度】潑糞、撒文件、扔臭物——香港議會是這樣崩壞的

立法會今日（6月4日）三讀通過《國歌條例草案》，此前民主派朱凱廸和陳志全曾經使用「生化武器」進行抗議，導致議事廳散發臭味、陷入一片混亂，令會議一度中斷。其實，立法會自去年10月復會至今，先是經歷內會停擺風波，後又遇上泛民極力阻撓《國歌法》二讀、三讀，可謂亂不堪言——可悲的是，對香港人而言，如此場面早已屢見不鮮，因為自2008年黃毓民的擲蕉事件開了「先河」，各種形式的「表態」便層出不窮，甚至開始大動干戈，令嚴肅的會議變成鬧劇。問題是，這就是我們想要的高質議會文化嗎？

5月28日立法會二讀辯論《國歌法條例草案》期間，民主黨許智峯更徑直走向主席台前抗議，並向主席台方向傾倒腐爛植物，傳出濃烈異味致會議暫停。（資料圖片）

「議會暴力」變「政治作秀」？

「議會暴力」泛指議員在議會出現的肢體或言語暴力，近年也經常被泛民主派用以形容程序公義的無法彰顯。儘管我們已經見慣不怪，但在10多年前，香港立法會並非如此，港人甚至對台灣的「議會亂象」嗤之以鼻。自1988年民進黨立委朱高正跳上主席台毆打國民黨籍立法院長劉闊才之後，在野的民進黨和當權的國民黨就經常在議會打架，綠藍混戰也就成為立法院的標誌——拋水球、擲麵粉、掌摑、砸椅子等各種形式的肢體衝突層出不窮。當地輿論不時批評立委為求爭取曝光和選票，盲喊口號作秀，令表述流於意識形態而無法就事論事；西方媒體也為之吸引，美國知名科學幽默雜誌《不可思議研究年報》主辦的「搞笑諾貝爾獎」更曾頒發「和平獎」給他們，並諷刺「立委鬥毆比引起戰爭更有政治效果」。

想當年，台灣的議會混戰也經常成為香港人茶餘飯後的笑話，然而，議會「怪招」確實能夠吸引選民關注，立委們便更加樂此不疲——今日香港立法會似乎與這番景象如出一轍。

同香港一樣，台灣社會在檢討議會亂象時，最經常提起老牌的議會政治國家——英國。英國國會分成上議院與下議院，兩黨議員「排排坐」分坐兩邊，激烈爭辯。下議院座位第一排的地板更畫有紅線，用以分隔雙方，不可跨越。這種形式上的紅線也在議會文化中漸形成「君子動口不動手」的氛圍。面對雙方唇槍舌戰，議長也會高喊「order」（秩序）來提醒，但也只限於觀點的角逐，更似辯論大會而非雞飛狗跳的戰場。

英國國會分成上議院與下議院，兩黨議員「排排坐」分坐兩邊，激烈爭辯。下議院座位第一排的地板更畫有紅線，用以分隔雙方，不可跨越。（美聯社）

能否把「肢體抗爭」變「智慧抗爭」？

2008年時任社民連立法會議員黃毓民在特首曾蔭權宣讀《施政報噶》期間，為表達對俗稱「生果金」的高齡津貼的審查方案的不滿，向曾蔭權站立的主席桌扔出三隻香蕉——此舉被指開創香港「議會抗爭」的先河，令香港立法會逐漸「台灣化」。有人認為，這種強硬的肢體抗爭手段有助打破民主派長期被指「抗爭無效」的局面，但也有人批評，議會逐漸劣質化。

立法會前主席曾鈺成曾於2012年透過香港電台節目《香港家書》討論議會文化是否已經劣質化。他坦言，對比30年前的立法局而言，2012年的議會文化的確出現明顯變化，因為在港英時期議員多由港督委任，自然傾向配合政府，彼此客客氣氣，但到英殖後期，開始有民選議員進入議會，他們以監察政府為己責，也自覺要代表市民提出尖刻的批評。他又認為，議會當中的唇槍舌劍不能夠被視為議員工作的全部，因為鏡頭背後他們其實合作完成做了大量的工作；除此，直選議員還要落區接觸選民、處理投訴個案，功能組別議員也要回應業界訴求——所以，據他當時所言，如果只聚焦議員在鏡頭下的吵鬧工作，而忽視他們的工作，對他們而言有失公正。

內會「雙胞」期間，民主黨林卓廷站在桌上撕爛《議事規則》並將紙碎撒向半空。（資料圖片）

不過，八年過去，「拉布」越來越頻繁，「吵鬧」越來越常見，政治表態的形式也越來越多花樣，議員甚至大義凜然地合理化各種出人意表的行徑。除了上述擲蕉事件，當時社民連梁國雄議員也曾為表達對「鼓勵就業交通津貼計劃」（簡稱交津）的反對，向時任勞工及福利局局長張建宗投擲了粵語發音中極似「交津」的膠樽，還將其扭曲，暗指此計劃是扭曲的。至於早前內會「雙胞」期間，民主黨林卓廷站在桌上撕爛《議事規則》並將紙碎撒向半空，則是為了表達對主席梁君彥《議事規則》所賦予的主席權限「剪布」的不滿，高呼「議事規則不要也罷」。而上周許智峯之所以把腐爛植物帶入議事廳並踢向主席台，則辯稱是暗指一國兩制、法治、制度及文明已腐爛，要令梁君彥一嘗腐爛的滋味。

香港之前的議會文化多為以物品及行為表達政治意圖，也是用於阻止政府議案通過的手段，但逐漸演變為現在的肢體上的衝突後，實在再難說服世人「這不是議會暴力」了。即便是議員們在大家所看不到的幕後做了很多實際工作，但鏡頭中的推搡打鬧、受傷送院、被強行帶出會場、只展現「政治行為藝術」而不談議案內容等等也是事實。儘管立法會（權力及特權）條例（香港法例第382章）第3條規定議員在立法會會議程序中言論和辯論享有刑事及民事豁免權，相信本意只是為保證議員發言的言論及辯論自由，而並非是希望見到會議變鬧劇。至於如何形成高質素的議會文化，等到令大家看到用智慧，以民為本思維發言的立法會議，而非還未說正題就先「開戰」的「戰場」時再談也不遲。

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