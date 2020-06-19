受新冠肺炎疫情影響，多國推出社交禁令，甚至停工停產，各地製造業遭受沉重打擊。然而，在多國「封城」下，污染明顯減少，地球似乎回復了短暫的美麗，亦令環保的呼聲再次高漲。隨着疫情放緩，多國正密鑼緊鼓籌備「綠色復蘇」（green recovery），法國和德國便先後推出振興經濟方案，優先刺激以電動車為主的環保相關產業。

承接上文︰【科技．未來】「綠色復蘇」呼聲高漲 電動車有望加快普及

然而，這些刺激電動車產業方案的效果無法一步到位，仍有多個大大小小的環節需時改進。例如，中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林向內地財經媒體《中新經緯》指出，政府延長新能源汽車補貼後，行業必須藉此走向轉型升級，不能單靠政府補貼為消費者提供誘因：「未來補貼應更多地補向市場的環節，通過市場化的手段補貼在技術進步等方面。如果不在技術方面下工夫，整個行業只能停留在低水平的階段。」

消費者對電動汽車的需求，一直受限於他們對電動車行駛距離的憂慮。據BNEF最新展望，由於電池更便宜、排放監管更嚴格，以及規模化生產，今年內，部份電動汽車的成本將與內燃機汽車達致同一水平，這種價錢趨同的勢頭應該會持續下去。

充電站仍然嚴重不足，是消費者對電動車卻步的一大心理障礙。（Getty Images）

不過，問題或許在於電動車充電站仍然不足。即使在擁有全球最大規模電動車充電設施網絡的中國，也存在這種「車多樁少」的問題。截至去年底，內地有380多萬輛新能源汽車，但只有逾120萬個充電樁。在德國，根據能源和水工業協會（BDEW）的統計，當地截至今年3月有27,730個電動車充電站，而要實現電動車普及化，至少還需要70,000個普通充電站和7,000個快速充電站。這或許解釋了為何德國去年的新乘用車註冊中，電動車僅佔1.8%，柴油車和汽油車則分別佔32%和59.2%。

正如平治母公司戴姆勒（Daimler）董事會成員Martin Daum指出：「鼓勵人們買車總是短期的。」他認為政府擁有「獨特機會支持興建基礎設施」，例如充電站。這些汽車大國最近已加緊處理這個問題。中國政府4月中透露，國家電網計劃投資27億元人民幣增建7.8萬個充電樁，規模約為去年的10倍。電動車龍頭Tesla亦正加速部署其超級充電網絡，計劃2020年在中國新增逾4,000個超級充電樁，是過去五年建設總量的兩倍。

為加快電動車普及，除了德國要求油站要加設充要設施外，Tesla也在中國密鑼緊鼓增設充電樁。（Getty Images）

在最新的經濟刺激方案中，德國將會花25億歐元於電池生產和充電的基礎設施上，並要求所有加油站都要提供電動車充電服務。新能源和地產投資公司Quercus Real Assets聯合創辦人Diego Biasi認為，此舉將可大力推動電動車普及化：「我們知道，人們之所以不購買電動汽車，有97%是因為『距離焦慮』。德國的做法是試圖解決這一難點，因為大家都知道加油站是年中無休。」

據BNEF估算，到2030年，電動車將佔歐洲所有汽車約40%。但要滿足充電需求，到2025年，歐洲需要每年在電動車基建上投資約7.5億美元，然後在此後十年內每年投資超過10億美元。直到這個困擾多年的「最後一哩路」問題得到解決，電動車才可能真正吸引消費者而普及。

雖然歐盟主張疫後綠色復蘇，但一大隱憂在於中國、美國兩大排放國未見積極。（Getty Images）

至於在更宏觀的振興計劃上，要真正做到綠色復蘇，單靠個別國家或歐盟是無法成事的，惟現時兩大二氧化碳排放國中國和美國仍未見更大投入。內地在今年3月批准興建五間燃煤發電廠；美國更趁疫情放寬了一系列奧巴馬時代對發電廠、汽車和貨車等二氧化碳排放的限制，推翻了有關潔淨空氣、水及有毒化學物質的監管政策。

據《紐約時報》追蹤，美國在疫情下已放寬或撤銷了60多項相關環保規管條例，另有30多項仍在撤回過程中。一大變數或許將出現在今年底的總統大選，預計代表民主黨出選的拜登（Joe Biden）聲稱，將在上任第一天重新加入《巴黎氣候協定》，並會「在應對氣候變化上不落後於任何人」。

到底我們在疫情後會步入更好的時代還是回歸疫症前的常態，很視乎各國領袖如何把握這次史上難得的轉型良機。正如歐盟委員會主席馮德萊恩所告誡：「我們遲早會發明冠狀病毒的疫苗。但氣候變化沒有疫苗。所以我們需要為未來而設計的復蘇計劃。」

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上文節錄自第218期《香港01》周報（2020年6月15日）《「綠色復蘇」呼聲高漲 電動車有望加快普及》。

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