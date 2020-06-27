在紛亂和動盪的世界裏，極端的政治主張經常成為人們在精神和物質匱乏狀態下的臨時寄託，如第一次世界大戰結束後，戰爭的餘波並未因參戰國於1919年簽署《凡爾賽條約》而平息，相反，帝國解體帶來的經濟失序、超級通貨膨脹和大規模失業潮不但掀起上世紀初群眾運動的高潮，其對立的意識形態更導致極端的社會撕裂：一方面，飽受屈辱的民族欲借法西斯主義光復國家的榮耀，一雪前恥；另一面則是飽歷戰火摧殘的個人，欲追求無政府主義的理想國，擺脫國家對個人命運的操縱。兩者水火不容、欲置對方於死地的矛盾，可見於1936至1939年的西班牙內戰。

儘管這狂熱年代距今已近八、九十年，惟極端政治思想並未因物質生活改善而消褪。如同近月美國明尼阿波利斯（Minneapolis）非裔男子弗洛伊德（George Floyd）疑遭白人警員暴力壓頸致死觸發的種族騷亂，當局帶有種族主義的執法態度，不但激起當地自1992年洛杉磯暴動後最嚴重的社會動盪，同時亦挑動了無政府主義者及其組織Antifa的神經，使他們再次站到社運前線，成為極右思潮的反作用力。

西雅圖、費城、亞特蘭大、洛杉磯等大城市紛紛出現反種族主義的遊行和集會。（路透社）

弗洛伊德於5月25日疑遭警察濫暴致死後，該市民眾的怒火很快波及全美，西雅圖、費城、亞特蘭大、洛杉磯等大城市紛紛出現反種族主義的遊行和集會，及後更演變成縱火、刑毀和搶劫等騷亂，迫使當局試圖以宵禁穩住局面，但最終亦徒勞無功。遺憾的是，作為一國之首的特朗普非但未能反省種族騷亂的根源，更反過來煽動群眾對立，以遮掩其無能與焦急。

為了尋找代罪羔羊，特朗普在5月31日表示，準備將反法西斯和無政府主義組織Antifa列為「國內恐怖組織」，美國司法部長巴爾（William Barr）也在同日聲明中緊跟長官意志，在沒有提出確切證據下指控「Antifa和其他類似團體煽動和策劃的暴力事件是國內恐怖主義，故應作相應處理」。可是，特朗普和巴爾的言論不但未獲廣泛和應，反而有司法部前資深官員指出，美國「沒有法律授權可將國內組織列為恐怖組織」，而任何類近的指稱都會引起違反美國憲法第一修正案的爭議。

自十九世紀法國經濟學家普魯東（Pierre-Joseph Proudhon）帶開「無政府主義」這概念後，「無政府」（Anarchy）一詞也隨之而來，如果望文生義理解，其負面標籤和觀感殘留至今。但特朗普和巴爾的指控亦言過其實。美國自由派網上媒體《Salon》於6月3日引述聯邦調查局（FBI）的報告指出，當局沒有情報可舉證Antifa在騷亂中的角色，反而警告或有極右翼社交媒體「呼籲其支持者攻擊聯邦警察」，並以「自動化武器來對付示威者」。

今年8月，夏洛茨維爾（Charlottesville）騷亂事件一周年，上千名Antifa成員在美國華府舉行游行示威，與少量白人至上主義者的集會針鋒相對。（視覺中國）

在反專制運動中趁勢而起

雖然Antifa並非特朗普口中萬惡不赦的「恐怖組織」，但要理清「Antifa運動」無定形的理念、組織方式和行動以方便討論，也非如上世紀般簡單。早年無政府主義在專制主義和自由主義的世代交替中靡然成風，俄國無政府主義之父巴枯寧（Mikhail Bakunin）描述的理想國藍圖，即無人有權力掌控他人的「無政府狀態」，成了其行動者改變歷史的方向，而「行動宣傳」（Propaganda of the deed）也成為無政府主義者的指導思想，鼓吹對阻礙革命的象徵性人物施以暴力，增強宣傳理念效果，催化和煽動群眾支持革命。

十九世紀末期，亞歷山大二世欲帶領俄國改革農奴制，踏上現代化之路，惟社會和政治自由化的後果卻激起不滿現狀的群眾投身政治運動，推崇暴力的無政府主義組織趁勢而起，左翼極端組織民意黨（Наро́дная во́ля）更屢次暗殺代表舊時代專制、壓迫和剝削的亞歷山大二世，最終在1881年將其雙腿炸斷，使其傷重不治。亞歷山大二世死後，民意黨繼續策劃和執行暗殺將軍和省長，但其「行動宣傳」只能動搖沙皇的政治根基，未能喚起民眾推翻專制的革命慾望，更反招殘酷鎮壓。

有美國媒體引述聯邦調查局的報告指，當局沒有情報可舉證Antifa在此次騷亂中是否扮演某種角色。（路透社）

縱然Antifa的「祖先」同屬無政府主義，但不同的時空和社會環境等因素，已使當代的運動組織者與沙俄時期的民意黨有天淵之別。

詞源上，Antifa一詞是從1932年德國共產黨發起的反納粹主義運動借來，即德文「反法西斯」（antifaschistisch）的縮寫。可是，現時Antifa所抗衡的已非專制主義，而是新納粹主義、新法西斯主義、白人至上主義和種族主義，若用現今的政治術語來分類，則是反對「另類右翼」的崛起。

據英國廣播公司（BBC）訪問所述，美國俄勒岡州Antifa秘密團體的成員雖然有不同的政治背景，但他們一致反對法西斯主義，且有反政府的傾向，而他們參與運動的目的，是針對美國政府裏日漸瀰漫的威權主義。因此，Antifa自稱，希望啟動「一場真正使我們與特朗普政策隔絕的運動」，而這「不僅旨在抵抗聯邦政府，而是抵抗可能導致法西斯主義（重臨）的舉動」。

繼續閱讀︰【美國示威】Antifa與無政府主義不死之迷（下）

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上文節錄於第219期《香港01》周報（2020年6月22日）《特朗普對抗騷亂的代罪羊 Antifa與無政府主義不死之迷》。

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