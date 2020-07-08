【新冠肺炎】疫情第三波　卸膊內地毫無根據　嚴守海外方可救港

香港疫情再度亮起紅燈，昨日（7月7日）新增14宗確診，其中9宗本地案例，5宗不明源頭，遍布香港多區，涉及學校、餐廳、養老院等多個高危的場所。我們熟悉的衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨午也在記者會上直言，社區有隱形患者，有傳播鏈，有大爆發的可能。 在港府現行的防疫理念下，香港就像是一個孤島，按道理只要控制好僅有的幾座聯通外界的「小橋」，「易守難攻」的香港是不應該再重複出現本地確診個案的。但即使在全港市民已經付出巨大的社會經濟代價之下，如今本地確診個案仍然時有出現，不難看出現行的檢疫措施仍舊存在嚴重漏洞。 作為一個積極關注政策民生的發聲平台，「新方向HK」曾經提出，香港政府「等運到」的抗疫態度並不是科學積極的施政態度，而極有可能等到「唔好彩」的社區爆發。如今過去一月有餘，面對早已復工複課，甚至在逐步放寬交流的澳門和大灣區其他城市，香港關著門却成爲了一個「後進生」。「新方向HK」結合最近出現的一些確診個案情况，再次審視港府現行的檢疫政策，借此建言獻策。 撰文：新方向HK

7月7日，慈雲山港泰護老中心爆發新冠肺炎，包括院友及職員，送往於薄扶林的香港傷健協會賽馬會傷健營檢疫。（余俊亮攝）

海外抵港人士居家隔離 漏洞巨大

我們由近期確診的個案不難發現一條輸入個案演變成爲社區傳播的傳播鏈。因為現行家居檢疫政策並不要求同住的家人一同接受强制家居檢疫，即他們仍可以外出接觸社區，而輸入的個案極可能通過同住的家人，進一步在社區傳播。

例如：

第1233號個案的46歲女子，爲第1205號個案的妻子、第1206號個案的母親。第1205及1206號個案於本月17日由美國抵港，接受强制家居檢疫期間出現病徵，至6月30日確診。而女病人於6月26日出現發燒、全身乏力和咳嗽，同日在藍田向一名私家醫生求醫。病人在入院前曾到大圍街市的蔬菜和鮮肉店鋪及美田村一間超級市場。

7月5日確診的41歲長沙灣青山道診所女護士（第1263號個案），在6月24日與大圍美田村美秀樓患者（第1233號個案）於西九龍中心肯德基共進下午茶半小時，其間未有全程佩戴口罩，懷疑因此受感染。

新冠肺炎疫情反彈，市民外出都要繼續戴上口罩。（余俊亮攝）

「新方向HK」在過往的公開建言中，多次要求對海外返港的人士實行集中隔離，儘管一次次不被政府采納，我們仍然不厭其煩地强調和重申，這是保證香港社會得以恢復秩序的必要措施。事實也證明，在海外疫情仍然不受控的情况下，家居隔離的巨大漏洞足以摧毀過去幾個月廣大市民的努力和犧牲，令到社會運作正常化的目標又一次遠離了我們。

因此「新方向HK」建議港府參考內地的成功經驗，及時檢視全球各地的疫情情况，區別高、中、低風險地區，對由高風險地區入境的人士統一於檢疫中心或酒店進行實行集中隔離，相關費用由其自行承擔，政府或其他機構可以根據需要給予一定補貼。

港府昨日推出的新措施，已經要求外傭需在抵港前完成病毒檢測，並於酒店進行14日隔離，但仍然未有考慮對其他人士進行集中隔離的安排（背景資料：昨日美國單日確診5萬+，中國以外全球單日確診17萬+）。

張竹君透露，近日入境人數增加，超越等候檢疫結果中心的人數上限，部份人可未待檢測結果已獲放行返家。（資料圖片／歐嘉樂攝）

豁免檢疫人士 不應「零設防」

一艘貨櫃船的11名船員在寧波被驗出對新冠病毒呈陽性反應，其中9人6月24日在香港登船，獲豁免檢疫，毋須接受新型冠狀病毒檢測，只需醫學監察。留港期間，該批船員入住船公司安排的荃灣帝盛酒店。

現行措施下，對於豁免接受强制檢疫安排，僅僅是簡單地基於其工作內容，但是新冠病毒傳播並不是挑選工作種類。沒有基本檢疫措施的「一刀切」放行，無疑大大增加了病毒通過豁免强制檢疫人士進入社區的可能性。

這一漏洞港府也已意識到，並於昨日宣布要求原本豁免檢疫的貨船及客船的船員，須在前往香港前接受測試，測試結果爲陰性方可入境本港；港府亦要求所有抵港機組人員由今日起，必須在亞洲博覽館采集樣本以作化驗。

另外，港府亦會與高風險地區的駐港領事館商討，包括巴基斯坦、尼泊爾、南非、孟加拉等地，要求在當地人士有序返回本港，以控制輸入個案，但港府並未明確劃分「高風險地區」的範圍。

張竹君表示，現時本港出現第三波疫情爆發。（鄭子峰攝）

病毒檢測日常化 迫在眉睫

對比香港和澳門兩地的病毒檢測安排，香港仍然是基於身體不適的情况下，需要先向公立醫院或私家診所/醫院求診，以進行相關的病毒檢測，其高昂的價格（數千港幣一次），不能作爲日常防疫的手段。而另一方面，澳門已在實施「常規核酸檢測計劃」，采用網上預約，所有澳門居民豁免首次收費，其後每次收費爲180澳門元，已經是積極地把病毒檢測納入了日常醫療的範疇。放寬與其他城市的交流，推行健康碼的使用，正是基於病毒檢測日常化，這方面，香港顯然還有很長的路要走。

對內地開關勢在必行 積極檢討

「由2020年1月27日起，香港特區政府限制任何湖北省居民以及於抵港前14天到過湖北省的非香港居民進入香港。」 這條自今年1月實行的限制措施，到現時仍然生效，而湖北省在今年3月18日就已經首次實現了0新增，截至2020年7月6日24時，其現有確診病例和現有疑似病例都爲零。這條限制措施顯然已經不合時宜，但並無人認真檢討。一河之隔的深圳，早已全面復工複課複市，社會生活基本恢復正常，連續142天本地感染病例零報告，連續67天零病例，所有確診病例清零，所有正在醫學觀察的無症狀感染者清零。

事實上，自港府實施入境强制檢疫措施以來，所有被病毒檢測出來的陽性案例或在居家檢疫隔離期間確診斷案例，全部是由海外地區返港，無一例外！

截至6月29日，最多旅客經深圳灣口岸入境，約有5,308人次。（資料圖片／梁鵬威攝）

香港疫情出現反復，固然令人痛惜，更令人髮指的是，一些政客竟然一再將疫情作爲政治籌碼，煽動挑撥兩地關係。就在昨天，某專業背景的議員已經在毫無根據的情况下，急不可耐地暗示，疫情再一次爆發的源頭來自跨境學童等需要往來內地與香港的跨境人群，並要求政府立即停止粵港澳健康碼的協商。這樣完全背離基本的科學，純粹政治挂帥的論調，實在令人不耻，也讓人感到厭倦。

在內地和澳門疫情已經完全受控的情况下，再投入大量資源和付出巨大社會代價去嚴控粵港澳之間的跨境剛需，已經是毫無意義，只會對社會正常運轉帶來無謂消耗，傷害大量普通香港市民的日常生計。因此「新方向HK」認爲港府應當積極與廣東及澳門政府協商，爭取健康碼的推行，逐步放寬《若干到港人士强制檢疫規例》下的衛生檢疫措施。

面對這種全球流行的疫症，沒有一座城市能獨自抗爭。堵漏，疏通相結合，才能真正地打贏這一場沒有硝烟的戰爭。

抗疫不能政治先行，香港不應仍做孤島。