共享經濟已經植根日常生活，雖然如此，當社會矢志尋求更好的生活，我們亦需一併檢視共享經濟發展至今的弊病，當中的媒合者其實是資本主義的極致體現。以部份叫車平台為例，美其名讓從業員可以彈性工作、自主控制工作量，其實規避了大量勞工福利和保障； 此外，不少透過共享平台維生的基層其實選擇有限，往往要長時間工作才能餬口，相當部份的收入更被平台抽走，並非如平台廣告宣傳那般優悠。另一方面，這些平台一直規避利得稅，利潤盡收企業口袋，各地政府到近年才積極把這些企業納入稅網，只能說是亡羊補牢。

承接上文：疫下掙扎與契機 重新審視共享經濟的價值

此外，工作零散化風氣因為共享平台的「成功個案」傳開，助長其他零工職業冒起，進一步削弱勞工地位，加劇社會不平等。無數零工為爭取基本工作待遇抗議示威、打官司，始能掙回一點成果，例如取得與僱員或者獨立承包商（independent contractors）類近的法律身份。

共享經濟平台興起，共享經濟一詞也包含着零工經濟的意涵在內。 （多維新聞網）

共享經濟理應解決人類問題，而非製造更多問題。民間可以多推廣媒合者以外的運作型態，尤其是以社會理念先行的「使命驅動」類型。在意大利的威尼斯、熱那亞，西班牙的巴塞隆拿和荷蘭的阿姆斯特丹等城市，旅客可以選擇Fairbnb.coop平台。這平台成立於2016年，打正旗號建立有益社區、公平的住宿市場，把交易產生的價值留在社區。

具體來說，Fairbnb會收取旅客15%佣金，當中一半用作平台開銷，另一半支援當地居民選擇的地區項目，例如社區種植、提供工作機會給基層婦女移工等等。平台又禁止房東出租多於一個單位，亦禁止以公司名義放租。這個營運模式只能吸引志趣相投者參與，難以擴展平台規模和賺大錢，但力求兼顧各持份者的需要，既有媒合者的特質，亦有驅動使命的特質，值得其他共享企業仿效。

（Fairbnb.coop網頁截圖）

政府要做好球證和助攻角色

政府的角色當然不可或缺。一方面要做好球證的角色，例如在不損害共享經濟的理念之下，確保平台從業員有合理的工作待遇，免遭剝削；政府亦要擔當「助攻」角色，制訂政策以推動共享經濟發展，例如建立交通交匯點、單車徑，以落實減少私家車和善用道路的目標，又或是容許收回成本的載客取酬，鼓勵市民共乘和共享代步工具；在規劃住宅區時，更可以預留地方鼓勵住客聚集，舉辦共享活動。

更重要的是，政府應該做好主導者的角色，例如主動開放數據，給民眾發揮創意，尋找地區問題及解決辦法，而不是被動地等問題找上門。疫情為共享經濟帶來衝擊，同時亦讓我們深刻地了解到當中值得加以保護的價值，共享經濟絕對可以改革社會，關鍵只是我們能否善用。