「英國政府制定BNO計劃最愚蠢的地方，是以為中國政府會容許參加這計劃的香港人在申請BNO簽證之後可以繼續擁有中國國籍和香港居留權。」——中美博弈之下，香港自以為是地跳進了這盤棋，當相關的利益群體都不得不「選邊站」，自詡「西方自由陣營」一員又和美國貿易唇齒相依的英國自然作出令人毫不意外的舉措，以「道義責任」之名為俗稱「BNO」的「英國國民（海外）護照」持有人擴充可以極為寬鬆條件申請入籍英國的權利，有望再藉此「大賺香港一筆」。不過，事件引發中國外交部強烈反彈，批評英方違背《中英聯合聲明》，並將考慮不承認BNO作為有效旅遊證件，且保留採取進一步措施的權利。

圖為5月「和你lunch」示威，有人展示BNO護照及港英旗。（資料圖片 / 余俊亮攝）

消息一出，連自稱「國籍法專家」的保安局前局長葉劉淑儀也斷言影響甚微，「民主派」更紛紛揶揄中央「反制」力度不足，不過，現任全國政協副主席、前特首梁振英卻不以為然。他日前在社交媒體Facebook發文，直指英國政府誤判中央政府應對BNO問題的策略，預言當局極有可能「好整以暇宣布新政策，要求參加這計劃的BNO持有人在英國國籍和香港居留權之間二擇其一」。事實上，香港的「雙重國籍」問題早已引發不少紛爭，如果說在「中英談判」期間，中央政府願意為了香港的平穩過渡而採取「隻眼開隻眼閉」的特殊措施，那麼在香港亟待「二次回歸」以鞏固「一國兩制」的當下，中央還會得過且過嗎？不少內地法律學者斷言，如果英方一意孤行，全國人大常委會或再釋法，徹底貫徹「單一國籍」原則。

上文節錄自第224期《香港01》周報（2020年7月27日）《 BNO擴權突顯英國偽善 雙重國籍港人須二擇其一？》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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