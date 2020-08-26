被中國官方定義為「千年大計、國家大事」的雄安新區於2017年4月1日橫空出世，被認為有中共最高領導人習近平的意志。按照官方規劃和預期，新區的價值可能猶有過之，堪稱習近平時代的「世紀工程」、「一號工程」。內地官媒也不吝詞藻地稱之為「一項重大的歷史性戰略選擇」。 但在過去三年，雄安新區因工程進展緩慢，被外界質疑是否停滯，直至近日網上瘋傳一組「你見過凌晨的雄安新區嗎？」的施工照片，顯示凌晨的新區燈火通明，施工現場有數不清的塔吊（香港俗稱「天秤」）、打樁機同時作業，才打破公眾對「進度緩慢」的質疑。歷經三年多時間，這個「中國一號工程」建設也進入快車道。

雄安新區被中國政府認定為繼深圳經濟特區和上海浦東新區之後，又一個具全國性意義的新區。官方公布的資料顯示，雄安新區在未來將涵蓋2,000平方公里土地，比深圳特區和上海浦東新區都要大。

2019年1月16日，習近平在河北雄安新區考察調研，左二為河北雄安新區規劃建設工作領導小組第一副組長許勤。（新華社）

建設進度曾飽受詬病

然而，自2017年4月1日中共宣布雄安新區規劃後，在往後將近三年時間裏，雄安新區在北京高層注視之下非但沒有形成所謂「塔吊林立、熱火朝天」的景象，而且因規劃尚未完全落地，工廠動遷、民居建設乃至地產買賣都陷入凍結狀態，令外界質疑雄安計劃停滯，引起高層關注。

對於外界的質疑聲，雄安新區官方曾回應稱：「要着力完善雄安新區規劃體系，把每一寸土地規劃得清清楚楚後再開工建設。」但在去年1月16日，中共總書記習近平第二次前往雄安新區視察，被認為有「督戰」之意。因為在視察後的1月底，河北雄安新區規劃建設工作領導小組召開會議，稱要按照「讓社會各界和新區百姓看到變化」的要求，加緊深化提升規劃和城市設計，統籌推進重點工程項目建設，盡快形成「塔吊林立、熱火朝天」的建設場面。而這句「讓社會各界和新區百姓看到變化」，或許就是習近平對雄安新區的期望。

令人關注的是，去年9月有消息傳出，因為雄安新區工程進展緩慢，雄安官場集體大換血—集中任免12人。在這期間，中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭和中央政治局常委、中紀委書記趙樂際親赴雄安視察；河北省委書記王東峰更是在20天內兩赴雄安。這種成批次的人事調整，是中共高層對雄安發展現狀的不滿？還是因事定人原則下，為雄安即將進入新一個發展階段做準備？在缺乏官方消息印證之下，外界很難作出準確判斷，但自那時起，雄安新區的建設似乎開始加速。

連接北京和雄安新區的城際鐵路上周開通。（新華社）

官方消息顯示，截至今年4月1日，即雄安新區成立三周年之際，已有67個重點項目開工建設。上周一（8月17日），連接首都北京和雄安新區的城際鐵路—京雄城際鐵路全線軌道開通。這一鐵路被中國官方媒體形容為智能高鐵的「新標桿」，可以讓雄安新區到北京邁進「1小時城市圈」。與此同時，雄安新區「四縱三橫」的對外主要路網建設目標據稱已經完成過半。這些似乎都意味着，雄安新區的建設進度並不緩慢。

更深刻的解讀認為，雄安新區的意義不止停留在「再造一個深圳特區」上，而是要打造一個契合「現代」理念的新城市……

上文節錄自第228期《香港01》周報（2020年8月24日）, 文章原題《雄安新區「塔吊林立燈火通明」 「中國一號工程」在質疑聲中提速》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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