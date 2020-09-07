【屍殺半島．影評】動作一流　劇本三流

戲院解封，《屍殺半島》必是戲迷的首選。即使入場人數受限，電影票房仍大收旺場，反映大家「餓戲」已久。電影叫座不等於叫好，《屍殺半島》劣評如潮，乃因規模更大的動作場面未能討好觀眾，對比上集《屍殺列車》的劇本，更是大打折扣。

本片名義上為續集，但只是背景一樣——韓國已淪喪屍半島。今集絕對可以視為獨立作品看待，即使觀眾未看前作也不會一頭霧水。這種世界觀式處理，好的方面是為創作人帶來更大彈性，壞的方面則難免予人穿鑿附會和依附光環之感。

本片名義上為續集，但只是背景一樣 —韓國已淪喪屍半島，今集絕對可以視為獨立作品看待。（《屍殺半島》劇照）

上集的屍殺氛圍一流，源於電影強調列車上的密室感。今集導演延尚昊在駕馭場面方面更有自信，因而追求規模更大、難度更高的效果。本片一大高潮是黑夜飛車場面，主角們除面對多部車輛追截，同時需應付放題式喪屍來襲。這場長達20分鐘的動作戲激烈火爆，媲美《末日先鋒：戰甲飛車》及《狂野時速》系列，印證韓國特技水平已達荷里活一級水準。

不過，本片側重特技、劇本單薄，正跟不少荷里活片犯上同一毛病。上集廣獲好評，因為親情戲碼動人，角色轉折亦鋪墊有力，故事充滿血肉，實現「韓式催淚＋美式喪屍」的完美結合。今集只見純粹的美式喪屍，以及美式飆車、美式犯罪和美式奪寶等，更尷尬是整體只屬欠缺嚴謹的B級片水平…

上文節錄自第230期《香港01》周報（2020年9月7日）, 文章原題《《屍殺半島》動作一流 劇本三流》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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