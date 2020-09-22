時間真是殘酷，一不小心，《打噴嚏》就延遲到了2020年上映。這部電影原本是九把刀與柯震東兩人人氣最鼎盛時的合作，計劃在2014年上映，卻恰好撞上兩個人的負面新聞。柯震東因為吸食大麻的新聞得不到許多觀眾諒解，演藝事業幾乎停滯；九把刀也因為四角戀轉而創作驚悚題材為主，不再是全年齡段電影的熱門編劇。《打噴嚏》眼看面世的機會愈來愈低，近年才由柯震東父子成立公司買回版權，原本計劃兩岸三地暑期檔同步上映，結果陸港疫情吃緊，最後台灣率先上映，香港則待到9月才得以與觀眾見面。這部電影算是命運多舛。 撰文︰寇斯珮

《打噴嚏》原是九把刀與柯震東兩人人氣最鼎盛時的合作，計劃在2014年上映，卻恰好撞上兩個人的負面新聞。（《打噴嚏》劇照）

對九把刀的早期書迷和影迷而言，《打噴嚏》有時間膠囊的功效。在《等一個人咖啡》之後，九把刀多年不再創作純愛題材劇本，有人戲稱《打噴嚏》接《那些年》與《等一個人咖啡》，是愛情三部曲的終結篇。三部曲之說或許為戲言，純愛滋味卻不假。《打噴嚏》的主角是三個在孤兒院長大的青梅竹馬夥伴，當年的配角王大陸如今已是主角卡士，難得見他做綠葉，成全柯震東扮演的義智及林依晨扮演的心心姊姊談戀愛，那同樣也是近在眼前的青澀戀情。

柯震東扮演的義智及林依晨扮演的心心姊姊談戀愛。（《打噴嚏》劇照）

九把刀熱衷寫「守護在身邊」的愛情故事，這或許是他當年風靡校園的原因。三部電影裏的男主角，都是莽撞熱血愛玩的個性，而女主角都純真善良、細心且富有正義感。假若上映時間不是相隔如此之久，《打噴嚏》不難在原有觀眾群形成效應，或許會將九把刀及柯震東推上校園愛情電影的王者之位。巧合的是，三部電影都不讓觀眾見到有情人終成眷屬的場面，似乎在配合宅男們敏感的小心思，為他們恰好地劃分了現實與夢幻之間的界線。

《打噴嚏》不止失敗者的愛情，九把刀也是寫失敗者的人生。（《打噴嚏》劇照）

不止失敗者的愛情，九把刀也是寫失敗者的人生。不知是對類型故事的逆反，還是對敗犬心態瞭如指掌，九把刀從不寫那種菜鳥升級打怪、從弱者正統變成王者的故事。他的小說裏很愛讓「遜」的人當男主角，且拋棄過往對強者的定義，滿滿從特殊的角度來道出弱者的價值……

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上文節錄於第232期《香港01》周報（2020年9月21日）, 文章原題《《天能》九把刀的時間膠囊》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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