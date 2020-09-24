【新冠肺炎】防輸入仍存巨大漏洞 港府須及時檢視高危地區

香港在7月初進入第三輪疫情爆發，全社會均在此輪疫情的襲擊下付出了慘痛代價。所幸第三輪爆發至今終於接近尾聲，平心而論，也確實可見香港特區政府在這次教訓中有所總結經驗，先後推出了一系列措施，包括香港版方艙醫院（亞博社區治療設施及臨時醫院）；制定高風險地區清單及相應地加強控制措施；並推出「普及社區檢測計畫」，在原有的檢測渠道外，額外令近180萬香港居民得以接受免費的自願檢測，找出和截斷了多條隱形傳染鏈條。客觀來說，港府的種種措施，大大縮短了第三輪疫情持續時間。 撰文：新方向HK

然而縱觀香港和世界其他國家及地區的疫情發展規律，輸入個案仍舊是防控新冠疫情的重大隱患。新方向HK近期接到第一手回饋，有符合由內地返港豁免強制檢疫的商務人士，在從美國返港時，也無需按照曾到訪指定高風險地區人士的指明條件接受在酒店的強制隔離。即使該人士已經主動申報是由美國返港，仍受到豁免。該人士無奈之下，自主選擇居家隔離。由此可見，政府在嚴防輸入案例方面存在明顯漏洞。我們絕不能忘記，第三輪疫情正是始於海外輸入，由於港府對海員、機組人員、外傭等海外訪港人士的管控不力，令病毒在社區迅速爆發，導致了極其慘痛的後果。新方向HK要求政府，儘快展開排查，立即填補以上機場入境時所存在的漏洞。對於豁免人士免隔離的安排要認真核實來源地，不可塘水滾塘魚，因安排混亂而出現病毒傳播的灰色地帶。

今年3月，經機場入境香港的旅客都做足防疫措施。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

根據政府9月22日提供的冠狀病毒個案的最新情況報告，香港在9月16-22日的新冠病毒確診個案中，輸入個案比例升至63.4%。其中排在前八位的國家為印度、菲律賓、尼泊爾、巴基斯坦、英國、美國、阿根廷、比利時。其中英國、阿根廷、比利時均不在高風險地區名單內。

鑒於近期英國、法國和西班牙等地近日再爆發疫情，加之天氣轉涼，歐洲疫情絕不容樂觀。新方向HK真誠地建議香港特區政府及時更新高風險地區名單，並建立科學客觀的高、中、低風險地區的動態更新機制。同時，我們再次不厭其煩地建議特區政府，對由高、中風險地區入境的人士，統一於檢疫中心或酒店實行集中隔離，杜絕任何社區傳播的漏網之魚。

我們再次不厭其煩地建議特區政府，對由高、中風險地區入境的人士，統一於檢疫中心或酒店實行集中隔離。（資料圖片）

最後，引用新方向HK在7月8日的公開建言中所提到的一句話，放在今天，仍然不失為一個重要的提醒：

「事實早也證明，在海外疫情仍然不受控的情況下，海外輸入和家居隔離的巨大漏洞足以摧毀過去幾個月廣大市民的努力和犧牲，令到社會運作正常化的目標又一次遠離了我們。」