台灣電影《無聲》近日開始優先場，屬今年金馬獎入圍影片中的頭一批與香港觀眾見面。電影改編自2009年台南特殊學校啟聰學校中發生的真實事件，一名女學生在學校被學弟強暴，事後反映給老師，卻被冷處理，校方用各種方法希望淡化事件。進入法律程序之後，經調查才發現共有超過300宗性侵案件，涉及的學生有70多位。十一年之後，這次事件被拍成電影，台灣放映頗獲好評，觀眾紛紛稱其為台灣版《無聲吶喊》（改編自韓國光州仁和聾啞學校的真實性侵和凌虐事件）。

電影改編自2009年台南特殊學校啟聰學校中發生的真實事件。（《無聲》劇照）

新人女導演柯貞年在2010年以拍攝短片和劇集出道，《無聲》是其首部長片，順利入圍今年金馬獎的八項提名，包括最佳新導演、最佳男配角、最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳電影原創音樂、最佳剪輯及最佳音效等。

片方及觀眾將電影與《無聲吶喊》相比，無疑十分切中要害。無論是題材還是拍攝方法，這部台灣電影具有濃烈的韓國風味。其一是，兩個地區都面臨社會呼籲轉型正義，因此近年不少主流電影都將重心放在闡述這兩個主題上。這些電影大多採用類型片拍攝手法，輔以精緻的燈光、美術及音效，在大銀幕上有上佳表現力，從而引發大眾討論。其二是，它們往往僅限於將事件用普通的戲劇手法表達出來，難以真的從創作上提高層次，人物刻劃較為扁平，心理變化和動機都泛口號化，且不深刻。韓國的一系列「逆權」電影都屬此列，改編自轟動且不可思議的真實事件，最後都只能轉化為平平的影像。

《無聲》入圍今年金馬獎的八項提名，包括最佳新導演、最佳男配角、最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳電影原創音樂、最佳剪輯及最佳音效等。（《無聲》劇照）

唯有在各種強烈情緒的交替之間，導演用推導施暴者動機的過程讓人得以喘息。電影嘗試用因果邏輯來表達校園暴力的發生和演變……

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上文節錄自第236期《香港01》周報（2020年10月19日）《《無聲》台版無聲吶喊 揭露校園黑暗面》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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