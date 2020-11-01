Mark Simon｜為政治操弄假新聞 是守護還是破壞公義？

美國大選在即，美國共和黨香港支部前主席、壹傳媒創辦人黎智英私人助理Mark Simon，日前（10月30日）被美國全國廣播公司（NBC）揭發，曾以黎智英資金支付一份署名作者和情報機構全屬虛構而內容可能造假的報告，當中指控美國民主黨總統候選人拜登及其兒子亨特與中共過從甚密。事件掀起當地選戰風波，也震驚香港傳媒業界；不過，我們驚嘆的，不只是有傳媒機構涉嫌以假新聞操控政治，更是社會兩極之下仍有不少讀者對此劣行視而不見。

壹傳媒創辦人黎智英私人助理Mark Simon，曾經出任美國共和黨香港支部主席，近日被指出資製作一份由署作者名到情報機構全屬虛構的報告，當中指控美國民主黨總統候選人拜登及其兒子與中國企業秘密交易。（路透社圖片）

美國保守派小報《紐約郵報》率先於10月14日報道，指有電郵證明亨特在拜登出任副總統期間與烏克蘭和中國企業秘密交易；不過，由於報道的真實程度和政治動機備受質疑，《紐約時報》及《華盛頓郵報》等自由派大報並沒積極對待。不久後，黎智英名下的台灣《蘋果日報》也於10月16日及23日報道，聲稱獨家取得一份證實拜登家族與中國關係的40頁機密調查報告——兩間看似毫不相關又相距萬里的新聞媒體一唱一和，似是「坐實」拜登家族的醜聞；不料，就在10月30日，NBC為「拜登門」帶來另一個與香港息息相關的版本。

根據NBC，美國多個右翼網站近月流傳一份長達64頁、指控亨特與中共有可疑聯繫的文件，出處「Typhoon Investiagtions」竟是虛構的情報機構，署名的瑞士安全分析師Martin Aspen亦非真人，連照片也由AI合成；經NBC追查，美國籍學者Christopher Balding先是否認又再承認有份撰寫報告，他更表示文件是由「《蘋果日報》委託」製作。NBC以此質疑有關文件旨在為《紐郵》爆出「拜登門」的連串報道「奠定基礎」。

不過，香港和台灣《蘋果日報》先後發表聲明否認「委託」，後者承認收過有關文件，但引述報道時已經查證；其後黎智英表示自己毫不知情，又重申《蘋果日報》與事件毫不相關，但確認私人助理Mark Simon參與其中；Mark Simon最後回應指，曾以「私人身份」委託Christopher Balding調查文件所涉人士，並在黎智英私人公司提取1萬美元，再經自己私人公司支付調查費用——他為此致歉並辭職。

《蘋果日報》捲入美國大選的「假新聞」風波。（資料圖片 / 羅君豪攝）

太多巧合千絲萬縷

豈是否認就能釐清

儘管如此，無論是黎智英、Mark Simon，還是《蘋果日報》，仍未洗脫以「假新聞」操弄政治的嫌疑，著實需要有關人等進一步釐清。

首先，儘管Christopher Balding聲稱基於自身和工作風險而使用假名，又信誓旦旦強調報告內容準確無誤——但既然他能夠處心積累偽造情報來源以圖令人信服，就難免令人質疑他可能不只一次虛構相關內容，即已無甚誠信和公信可言。

再者，該項調查由與黎智英和《蘋果日報》關係相當密切的Mark Simon委託撰寫，且以黎智英資金支付，後更獲台灣《蘋果日報》獨家引述報道拜登家族醜聞，而黎智英與Mark Simon又都傾向支持美國共和黨總統候選人特朗普連任——太多巧合千絲萬縷，實非「否認」就能釐清，更非「道歉」和「辭職」就能了結。

事實上，「蘋果日報」和「假新聞」這兩個名詞已經不只一次被扣連在一起，最為人熟悉的當數1998年「陳健康事件」。同樣在10月中旬，香港上水天平邨居民林文芳不堪丈夫陳健康在深圳包二奶，先將兩名兒子從住所拋下後再跳樓自殺身亡；事件引發傳媒爭相追訪陳健康，及後《蘋果日報》更圖文並茂報道他在妻子死後仍然北上召妓，但數天後遭對方揭發事源記者向他支付5000元報酬，以拍下獨家照片。《蘋果日報》先否認與陳健康有金錢交易，後承認記者訪後給予對方5000元，黎智英更以全版頭版公開道歉，但仍無法說服公眾。

曾被警方國安處以涉嫌違反《港區國安法》為由拘捕的黎智英，否認與「拜登門」有任何關係。（資料圖片 / 羅君豪攝）

譁眾取寵已成常態

政治判斷新聞真偽

「《蘋果日報》為做好新聞，求勝心切，造成譁眾取寵之後果，犯此大錯，實在罪過。《蘋果日報》承諾今後必定吸取此次事件之教訓，不斷改進。本人及《蘋果日報》編採部管理層謹向讀者及社會大眾致十二萬分歉意，也為編採部同事因此事件蒙羞而道歉。」——當年黎智英致歉的聲明，在今天看來別具諷刺——「陳健康事件」與「拜登門」當然不可同日而語，故先不說《蘋果日報》是否再次「造假」，單是回顧20多年來的傳媒生態，就足以令人扼腕和嘆息，因為「譁眾取寵」之風已非《蘋果日報》獨有，而是蔓延成為全行通病，且在網絡盛行、媒體轉型、民粹崛起之下，造成複雜影響。

經歷反修例風波那場「顏色政治病」，我們更是無可避免地進入「不顧真相，忽略事實」的「後真相時代」，它衝擊了我們對「新聞」的定義，也顛覆了我們對「假新聞」的理解。一張張假圖片、一個個假消息、一則則假新聞，都被塗上一層層政治色彩，成為不同政治陣營互相攻擊的政治武器。儘管人人嘴巴喊著「追蹤真相，守護公義」，卻越來越不重視「新聞」的真偽，而只在乎能否損人利己。

其實，早在2016年美國大選期間，「假新聞」已在當地盛行，不少分析甚至顯示，利用演算法根據用戶喜好推送貼文的Facebook和Twitter等社交媒體正是「假新聞」的溫床，令受眾陷入訴諸情緒和政治而偏離客觀事實的「同溫層」，從而加劇社會撕裂。可惜，人們並未吸取教訓，傳媒同業也都壁壘分明，對有失專業和操守的做法視而不見。然而，如果連我們也選擇捨棄求真責任、踐踏守義尊嚴，甘願將傳媒當成政治工具，那我們又如何能讓讀者從新聞報道中客觀認識政治？而又有何資格要求讀者信任和支持？

「追蹤真相，守護公義」正是《蘋果日報》去年乘反修例之勢推銷付費訂閱的標語。當警方於8月10日以涉嫌觸犯《港區國安法》高調拘捕黎智英並大肆搜查《蘋果日報》，不少市民更是踴躍購買實體報紙力表支持，令銷量翻了近6倍。當時很多人都說，儘管對《蘋果日報》的報道和傳播手法有所微言，但當下香港著實需要一種敢於挑戰政權的「異見聲音」存在——但願，它並不包括被政治扭曲了的，假的聲音。