中國大陸近年明顯加強了在兩岸議程上的對台攻勢，上周三（12月16日），國台辦例行新聞發布會再度釋放重磅信號，面對官方媒體新華社及《人民日報》記者在會上拋出《國家統一法》的說法，國台辦發言人朱鳳蓮沒有直接否認。不少分析人士認為，這是中共有意提前「放風」，以「製造議題」，為《反分裂國家法》修法，或重新制定出台《國家統一法》造勢。

在上周三的新聞發布會上，新華社記者就國台辦官方微博帳號早前所發一張有關《中國憲法》的宣傳海報提問：「我們注意到國台辦帳號在12月4日『國家憲法日』當天發布了一張『國家憲法日，一起來看看憲法關於國家統一的規定』的宣傳海報。請問在當前兩岸關係形勢下，發布這方面的宣傳內容是否意味着大陸可能推出《國家統一法》？」

面對這一令人意外的提問，朱鳳蓮既未承認，也未否認，只稱「我們將採取各種必要措施」，「堅決地粉碎任何『台獨』分裂圖謀，捍衛國家主權和領土完整。」

在同一場合，《人民日報》記者邀請朱鳳蓮評論「大陸應採取以武促統、以武促和的方式，也就是通過對台灣施加武統壓力來爭取實現和平統一」的觀點。朱鳳蓮同樣未予以否認，並表達了類似的觀點：「我們將採取一切必要措施，堅決地粉碎『台獨』分裂圖謀，堅決地捍衛國家主權和領土完整。」

面對「武統台灣」的提問，朱鳳蓮未予以否認，並表達了類似的觀點。（資料圖片）

官方疑為《國家統一法》造勢

12月4日「國家憲法日」當日，國台辦官方微博發布了一張海報，上面印有一張以中國國旗五星紅旗作底色的中國地圖，並節選了兩段《中華人民共和國憲法》陳述。

第一段是：「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分。完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責。」第二段是《憲法》第一章第三十一條：「國家在必要時得設立特別行政區。在特別行政區內實行的制度按照具體情況由全國人民代表大會以法律規定。」

新華社是國務院直屬正部級單位，《人民日報》則是中共中央機關報，與中央廣播電視台並列為三大中央級傳媒機構，是官方的重要發聲渠道。此番新華社與《人民日報》記者就台灣問題上的提問，尤其是首次提出《國家統一法》，國台辦又沒有直接否認，引致輿論紛紛解讀，認為這是中共有意「製造議題」，為《反分裂國家法》修法或重新制定出台《國家統一法》造勢。

《反分裂國家法》出台多年，卻未起到多少實際作用。（資料圖片）

中國在2005年3月14日通過並施行一部以台灣為主要指向目標的《反分裂國家法》，由時任國家主席胡錦濤簽署生效。該法的出台背景是台灣民進黨上台執政後加快「法理台獨」的步伐，時任台灣總統陳水扁更提出「一邊一國論」，引起大陸方對國家分裂的擔憂。詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第245期《香港01》周報（2020年12月21日）《國台辦製造議題 惹《國家統一法》猜測：北京加速「統一」進程》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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