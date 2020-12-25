2020年，是不堪回首的一年，電影業尤甚。戲院長時間關門，電影縱可上映，也票房遜色，許多電影人更是手停口停。自3月以來，美歐戲院已不時因封城令停業。雖然夏季一度間歇重啟，票房遠遠卻未能復元。

據IMDbPro的票房統計，疫情最嚴重的美國全年累積票房僅稍高於20億美元，對比去年總票房高達113億美元，即按年暴瀉超過80%。同樣，香港戲院票房成績也慘不忍睹，其中，本港全年票房冠軍乃話題作《天能》，收約5,500萬港元—對比去年冠軍《復仇者聯盟4：終局之戰》破紀錄的約2.2億港元票房，可謂差天共地：以《天能》今年的成績，只夠打進去年票房榜第七名左右。

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+ 7 + 7 + 7

全球最大的影院巨擘AMC，早於4月份已察覺勢色不對，預先進行五億美元的緊急融資，即相當於一年營運利潤的十倍之多。至於第二大的戲院旗艦Cineworld，3月時還警告，如果停業持續多一季，則很可能會破產，尚幸院線今日仍「健在」—更準確的說法，或許是「苟延殘喘」。評級機構穆迪10月時便預警，兩間院線料於明年1月耗盡現金，不排除會破產。事實上，AMC、Cineworld、IMAX等「戲院股」的股價，於疫情下一度銳挫50%至70%，比較五年前的高位更暴瀉了80%，至今跌幅雖見收窄，但仍累跌30%至50%。

評級機構穆迪10月時便預警，AMC、Cineworld兩間院線料於明年1月耗盡現金，不排除會破產。（美聯社）

公映一波三折 大片被迫押後

電影要不無法上映，要不蝕住上映，故許多荷里活片商均押後電影上映時間，單計大片已涉十餘齣。這包括：漫威旗下的《黑寡婦》、《毒魔：血戰大屠殺》及「漫威世界宇宙觀」第四階段的《上氣》和《永恆族》，還有占士邦系列的《007：生死有時》，凡此種種，皆逃不過押後幾近一年上映的厄運。

漫威旗下的《黑寡婦》押後電影上映時間。（美聯社）

然而，不是所有電影都選擇「避戰」，仍有片商堅持在疫情下「心口掛勇」—今年的重頭大作《天能》正是其一。這齣由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）拍攝的科幻話題作，乃大導歷來預算最貴的電影，涉資高約2億美元。該片上映日期一波三折，先是計劃7月17日上映，因疫情關係押後至7月31日及8月12日，最終片商華納兄弟決定趁疫情稍退時，於8月下旬在部份國家上映，其中美國則遲至9月份、並且只在部份封城令較寬鬆的地區上映。

坊間預料，在扣除宣傳等費用後，電影至少要有四億美元票房方能回本；可惜，《天能》勉強上映的結果，是最終票房只有近3.61億美元，意味這齣大片大概會蝕本收場，而華納兄弟亦證實電影虧了不多於5,000萬美元。不必諱言，倘無疫情的話，本片非但不用血本無歸，更不排除可打進歷史票房榜；查基斯杜化路蘭此前幾齣作品，票房表現都勝於今作，好像《鄧寇克大行動》的5.25億美元、《星際啟示錄》的6.8億美元、《蝙蝠俠：黑夜之神》的逾10億美元，就連十年前同屬科幻片的《潛行空間》亦收8.2億美元。綜上可見，《天能》成績多麼令人失望。

同樣值得留意的是，今年十大票房電影之中，國產片尚多佔兩席，分別為《姜子牙》和《金剛川》。背後主因人所共知，就是受惠於中國控制疫情較好，後期的戲院大致維持正常營運，故一系列國產大片的票房收入輕易勝過荷里活出品。

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+ 7 + 7 + 7

戲院票房不濟，除了勉強上映、延遲上映，片商還有另一條路可行，就是搬到網上串流平台上架。

Netflix新近無寶不落的收購。就連亞洲電影都被Netflix收歸旗下，台灣同志片《刻在你心底的名字》，雖在台灣大收一億元新台幣，但其他地方的發行權同樣交由Netflix主理。

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五大串流平台為疫下一大受惠者？有關詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

（節錄）

林莊 資深影評人

上文節錄於第245期《香港01》周報（2020年12月21日）《2020年電影業回顧 票房暴瀉 改變放映模式 》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

245期《香港01》周報精選內容：

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