撰文： 香港01 最後更新日期： 2021-02-15 17:00

反修例風波觸動北京親手制訂《港區國安法》，此舉原為填補國家安全漏洞，卻引發部份港人萌生移民念頭；與此同時，英國不斷為俗稱「BNO」的「英國國民（海外）護照」擴充入籍權利，當地內政部預料至年底將有超過73萬人持有。 雖說「人各有志」，但這波移民潮確實反映不少港人對國家的責任意識和政治忠誠相當薄弱。歸根究柢，是香港只有「居民」而鮮少「公民」的法律概念和身份制度，令香港「中國公民」無法形成與內地「中國公民」相應的認同和情感。 特區政府至今未曾正視港人身份的尷尬，明顯失責。當年中央願為香港平穩過渡而以「居民」簡化「公民」，如今香港斷不能再「和稀泥」，必須建立專屬於「中華人民共和國香港特別行政區」的「中國香港公民」制度，首要解決「雙重國籍」。

BNO｜是時候解決「雙重國籍」 建立「中國香港公民」身份制度

反修例風波觸動北京親手制訂《港區國安法》，此舉原為填補國家安全漏洞，卻引發部份港人萌生移民念頭；與此同時，英國不斷為俗稱「BNO」的「英國國民（海外）護照」擴充入籍權利，當地內政部預料至年底將有超過73萬人持有。

雖說「人各有志」，但這波移民潮確實反映不少港人對國家的責任意識和政治忠誠相當薄弱。歸根究柢，是香港只有「居民」而鮮少「公民」的法律概念和身份制度，令香港「中國公民」無法形成與內地「中國公民」相應的認同和情感。

特區政府至今未曾正視港人身份的尷尬，明顯失責。當年中央願為香港平穩過渡而以「居民」簡化「公民」，如今香港斷不能再「和稀泥」，必須建立專屬於「中華人民共和國香港特別行政區」的「中國香港公民」制度，首要解決「雙重國籍」。

全文：https://ebook.hk01.com/article/5637

BNO．解讀｜外交部溫和反制 中央槍口對準了誰？

反修例風波觸動北京親自制訂《港區國安法》，英國遂為俗稱「BNO」的「英國國民（海外）護照」持有人擴充原本承認不會賦予的「居英權」，推出將於周日（1月31日）開放申請的「5+1」入籍方案——結果引發中國強烈反對，宣布由當日起不再承認BNO作為旅行證件和身份證明。不少人都問，是次反制將對持有BNO港人造成什麼實質影響？他們會否因而喪失「中國公民」或「香港居民」身份？外交部的決定又是否與《基本法》附件三相抵觸？不過，其實大家更應該問的是，中央之舉針對的是香港，還是英國？

外交部發言人趙立堅今午（1月29日）在外交部例行記者會上宣布，由1月31日起（「5+1」方案開放申請首天），中方不再承認BNO護照作為旅行證件和身份證明，並保留採取進一步措施的權利。他解釋，事源英方罔顧香港早已回歸中國24年的事實，漠視中方嚴正立場，公然違背昔日承諾，執意炮製出台所謂量身定制、容許BNO身份的香港居民赴英居留和入籍政策，試圖把大批港人變成二等公民，實質已經徹底原本中英諒解的BNO性質。

全文：/article/581247

【BNO】脫歐首相的難題：帝國主義作祟還是懺悔？

作為帶領英國脫離歐盟的首相，約翰遜（Boris Johnson）擴充「英國國民（海外）護照」（BNO）權利、為持有人開通成為英國公民的途徑，牽涉到敏感的「居英權」議題。今日的英國政府背負殖民時代的歷史包袱，處理BNO問題儼如一場賭博，也是英國從昔日帝國蛻變過來的重要一章。

2016年，約翰遜宣布投入「脫歐」陣營，歐盟移民問題為整場脫歐公投的重中之重。去年約翰遜在大選期間承諾，如果順利連任，將會阻止歐盟移民「把英國當成自己的國家」，重拾對移民的嚴格管制，像奧地利引入計分制，讓最優秀的專才來英定居，低技術人員只能取得短期簽證，只可從事人手短缺的行業。

今年2月，英國正式脫歐，該番針對歐盟移民的說話言猶在耳，有關BNO港人權利的討論再次進入西敏宮：是否「接收」30多萬乃至300多萬BNO合資格持有人。後殖民時代充滿爭議的「居留權」（right of abode）問題，再度成為切切實實的議題。

全文：https://ebook.hk01.com/article/2885

【BNO】逾廿載焦慮未遠去 英人怎看港人居英權？

「我不覺得300萬、甚至比300萬還要多的香港市民，會突然湧來希斯路機場（倫敦主要國際機場）。沒人會認真地假設這個情況真會發生。而且坦白說，他們肯定不會想住在一個福利主義國家中。」1995年9月23日，時任港督彭定康（Chris Patten）在英國廣播公司（BBC）的錄音棚裏說了這番話，嘗試平息保守黨內右翼黨友心中的怒火……

當時，彭定康嘗試說服下議院，希望英國政府能夠擴大向300多萬擁有英國屬土公民身份（British Dependent Territories Citizens，BDTC）的港人批出居英權。此前，《1990年英國國籍（香港）法案》，即「居英權計劃」正在進行。 時任英國首相馬卓安（John Major）收到一封來自國會保守黨黨友韋舒亞（David Wilshire）撰寫的信件。韋舒亞認為，英國的土地已擠滿人，實在難以接收數以百萬計的移民。他希望馬卓安不要採納彭定康的建議。

全文：https://ebook.hk01.com/article/2884

BNO｜為什麼混淆了「反制英國」和「雙重國籍」的討論？

NO持有人申請「5+1」留英計劃，中國則自同日起不再承認BNO作為旅行證件或身份證明。外界普遍認為，中方反制措施相當溫和，對港人影響有限，最多只是不能持有BNO進出香港或購買中國地區機票，基本上沒有喪失任何政治權利和民生福利。必須指出的是，坊間討論似乎都把「反制BNO」和「雙重國籍」這兩大議題混為一談，前者所針對的是英方違反「不賦予在聯合王國的居留權」的承認而作出的反抗行動，後者則是基於歷史原因而遺留的極不合理身份制度問題——若要應對前者，現階段當然不至於「趕盡殺絕」，但若要徹底解決後者，肯定不是為了前者而展開。

「BNO之爭」持續發酵，儘管《香港01》早已不厭其煩地指出，「反制BNO」和「雙重國籍」是兩個截然不同的問題，但不少討論仍然習慣將兩者混為一談。當中隱含的邏輯不難理解，一般相信，當BNO持有人透過「5+1」方案取得英國國籍，根據全國人大常委會1996年針對《中華人民共和國國籍法》在港適用作出的解釋，原本實行「單一國籍」的中國仍會一如既往地「默許」他們同時保留中國國籍和香港居民身份，但當他們屆時早已長期移居海外，甚至只是繳納稅款予外地政府，所以他們也不應繼續享有與中國和香港相關的身份保障。不過，從本質而論，「反制BNO」針對的是英方違反《中英聯合聲明》承諾，而「雙重國籍」則是基於歷史遺留且極不合理的身份制度問題，兩者的政治目的和歷史意義完全不同。

全文：/article/583274

【BNO擴權】英國打造「填氹大茶飯」 香港或難再享「雙重國籍」

英國政府上周宣布，為俗稱BNO的「英國國民（海外）護照」持有人擴充以極為寬鬆條件申請入籍的權利；當局美其名曰「承擔道義責任」，但明眼人都明白，這是一餐涉及龐大利益的「大茶飯」，既可吸引有財有力的「高質移民」，又可借助大量他們帶去的生產和需求改善經濟困局——然而，不少香港人似乎仍然蒙在鼓裡，甚至對「雙重國籍」趨之若鶩，以為「BNO在手，進可攻，退可守」。

其實，這種猶如「食兩家茶禮」的做法，以往早就引發不少爭議，最普遍的質疑是，「雙重國籍」持有人未必擁有「本土忠誠感」，甚至產生「香港疏離感」，但他們卻可以「食兩家茶禮」，享有特區政府提供給香港市民的各種福利政策和政治權利——歸根究底，問題源於中央政府和特區政府從沒好好解決「雙重國籍」的渾沌，繼而建立一套專屬於「中華人民共和國香港特別行政區」的公民制度。有內地法律學者斷言，假如英國一意孤行，全國人大常委會極有可能啟動釋法程序，徹底貫徹《中華人民共和國國籍法》的「單一國籍」原則，不再默許「雙重國籍」，全面抵制BNO。

全文：https://ebook.hk01.com/article/2846

BNO之爭｜由「旅遊證件」變「歸化條件」的來龍去脈

反修例風波「反」來了《港區國安法》，英國遂為俗稱「BNO」的「英國國民（海外）護照」持有人擴充原本承諾不會賦予的「居英權」，推出將於下周日（1月31日）開放申請的「5+1」入籍方案。外界普遍相信中國必然出手反制，然而，究竟是針對所有BNO持有人還是只打擊透過BNO取得英國國籍人士，到底會「取消中國公民身份」還是「禠奪香港居民資格」，政圈眾說紛紜。全國港澳研究會理事田飛龍接受《香港01》查詢時便指出，最可行的做法是全國人大常委會針對1996年因應《中國國籍法》在香港適用的解釋進行「二次釋法」，不但不再承認BNO作為旅遊證件，連帶限制BNO持有人在香港的民事與政治權利，而兩者均需特區政府修訂本地法律加以執行，才能破除港人對英殖遺產的心理依賴。

每每涉及「一國兩制」紛爭，總有人祭出「違反《中英聯合聲明》」，是次「BNO擴權之爭」也不例外。

全文：/article/578167

BNO擴權突顯英國偽善 雙重國籍港人須二擇其一？

「英國政府制定BNO計劃最愚蠢的地方，是以為中國政府會容許參加這計劃的香港人在申請BNO簽證之後可以繼續擁有中國國籍和香港居留權。」——中美博弈之下，香港自以為是地跳進了這盤棋，當相關的利益群體都不得不「選邊站」，自詡「西方自由陣營」一員又和美國貿易唇齒相依的英國自然作出令人毫不意外的舉措，以「道義責任」之名為俗稱「BNO」的「英國國民（海外）護照」持有人擴充可以極為寬鬆條件申請入籍英國的權利，有望再藉此「大賺香港一筆」。不過，事件引發中國外交部強烈反彈，批評英方違背《中英聯合聲明》，並將考慮不承認BNO作為有效旅遊證件，且保留採取進一步措施的權利。

消息一出，連自稱「國籍法專家」的保安局前局長葉劉淑儀也斷言影響甚微，「民主派」更紛紛揶揄中央「反制」力度不足，不過，現任全國政協副主席、前特首梁振英卻不以為然。他日前在社交媒體Facebook發文，直指英國政府誤判中央政府應對BNO問題的策略，預言當局極有可能「好整以暇宣布新政策，要求參加這計劃的BNO持有人在英國國籍和香港居留權之間二擇其一」。事實上，香港的「雙重國籍」問題早已引發不少紛爭，如果說在「中英談判」期間，中央政府願意為了香港的平穩過渡而採取「隻眼開隻眼閉」的特殊措施，那麼在香港亟待「二次回歸」以鞏固「一國兩制」的當下，中央還會得過且過嗎？不少內地法律學者斷言，如果英方一意孤行，全國人大常委會或再釋法，徹底貫徹「單一國籍」原則。

全文：https://ebook.hk01.com/article/2846