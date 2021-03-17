【數碼藝術】加密收藏無懼贗品　創作者獲合理報酬

撰文： 孔祥威 最後更新日期： 2021-03-17 16:16

加密貨幣（Cryptocurrencies）受到追捧，有人視之為黃金的替代品，有人利用其巨大價格波幅投機。近期電動車龍頭Tesla、支付商Square、商業智能公司MicroStrategy、中國軟件商美圖等多間上市公司先後宣布買入比特幣，紐約梅隆銀行（BNY Mellon）、結算商PayPal等也宣布推出相關支付或金融服務。比特幣和各種山寨幣（altcoins）價格均創下歷史新高。作為區塊鏈和加密貨幣應用的NFT也成為了投資機構及投資者的重要工具。

承接上文：【數碼藝術】區塊鏈上「鑄造」作品天價成交 顛覆傳統市場

獨一無二的擁有權

買家入手NFT的原因迥異。有些認為NFT是比實體物品更理想的收藏方式。運動球星卡遊戲數據分析網站Fantasy Labs創辦人Jonathan Bales解釋：「購買和出售NBA卡的過程繁瑣，你要在（大型拍賣平台）eBay競投，又怕購入贗品，更要送去鑑定評級，耗時數月。對我來說，在定價、鑑別、買賣透明度等各方面，NFT都比實體產品好得多。」NBA球隊達拉斯獨行俠（Dallas Mavericks）班主、NFT買家古班（Mark Cuban）也同意，Top Shot既維持收藏球星卡的樂趣，又可避免實體卡會折舊或被盜的風險。

有收藏者認為收藏NFT更勝實體，NFT不但同樣有其稀有性，而且轉手紀錄透明，又省卻驗證程序，更可避免折舊。圖為NBA推出的NFT收藏項目Top Shot，有如虛擬球星卡，把比賽精華製成稱為「時刻」（Moments）的NFT出售。（Top Shot）

策展人Vincent Harrison正協助NFT交易平台Nifty Gateway吸納更多知名藝術家參與拍賣，他坦言網上內容免費是事實，但這並非重點：「任何人都可以在互聯網上看到昂貴藝術品的圖片，博物館也發售這些海報，但是，真正創造物品價值的是擁有權。NFT不僅讓你獲取擁有權，而且是在區塊鏈上，是人人可見的擁有權。」他認為這正中收藏家的炫富心態。

有些買家視NFT為投資。自由身廣告監製及加密貨幣交易者Luc Doucet解釋：「我認為很多人正在尋找不同的賺錢方式。如果你25歲，打算投資，可以學習買股票，可是你沒有優勢。除非有1,000萬美元和對沖基金，否則很難競爭。但是我本身很喜歡NBA，不妨利用自己的知識來賺錢。」

雖然Beeple的畫作都可以在其社交媒體上看到，但有業者指出，跟實體藝術收藏品一樣，其高價在於擁有權。圖為Beeple的作品《THE FIRST EMOJI》。（Reuters）

有些買家更視擁有NFT為一種表態。區塊鏈公司ConsenSys的通訊及內容主管James Beck解釋，早期投身加密技術並擁有大量「以太幣」（Ether）的人，正在想方法把它花掉。這些人希望顯示自己是「互聯網藝術的付費支持者」。收藏家Tim Kang在1月花費逾77萬美元購買一幅Beeple的作品。他坦承最初也不知道自己為什麼買，後來才察覺：「我希望證明這是可行的、這就是未來，我是為了解放創作的未來發聲。」

重新賦予創作力量

無論這些表態孰真孰假，對於藝術家而言，NFT確實提供了一個收入來源。英國廣播公司（BBC）報道，因為疫情封城，去年音樂人失去了約三分之二收入，NFT正好提供另一銷售作品方式。正如「彩虹貓」創作者Chris Torres指出，加密藝術提供了一種方法，令像他這種網絡迷因創作者得到報酬：「它賦予了創作者力量。創作者可以出售作品並直接獲利，我們的努力得到承認。」而且，不少NFT市場已經為不熟悉或無意深究區塊鏈技術的藝術家簡化流程，令他們容易入場一試。

網絡迷因（meme）「彩虹貓」NyanCat創作者Chris Torres認為，NFT可令數碼藝術家的努力得到應得報酬。而且，NFT還能透過智能合約，確保藝術家能從轉手交易中收取版稅。（Wikimedia Commons）

這種收入更可能是永續的。NFT買賣還可以配合「智能合約」（smart contract），亦即是從一開始就寫好交易條件並自動執行。傳統上，藝術家和音樂家依靠如拍賣行、藝廊或串流媒體平台等中間人出售作品，有時更未必能夠從往後的銷售中獲得版稅。相反，Beeple的拍賣合約確保他能夠從作品在二級市場上的每筆交易中取得10%分成，這比率算是NFT的行業標準。對此，藝名FEWOCiOUS的視覺藝術家認為：「NFT世界就像是為（保障）藝術家而建立的。在開始出售NFT之前，我對藝術行業及版稅問題所知甚少……我認為NFT將會成為藝術品銷售的標準。」

NFT交易所SuperRare共同創辦人John Crain覺得，NFT為數碼藝術家提供了另一個適合他們的場地：「許多才華橫溢的數碼藝術家，並不適合當代藝術界的展銷模式。他們不會去巴塞爾藝術展（Art Basel），卻在gif社群中很活躍。他們並沒有將作品當成藝術品來賺錢，可能只在網上販賣自家設計的T裇。」

有藝術業者認為，NFT在數碼空間中創作，比實體有更多可能。例如《Everydays-The First 5000 Days》，是藝術家Beeple自2007年5月1日起每日繪製、共5,000張作品拼合而成的創作。（Christie's；Reuters）

對於藝術家和收藏者，NFT的數碼空間比實體空間有更多可能。風險投資者兼NFT藝術家Andrea Bonaceto認為，NFT可激發出嶄新的數碼藝術形式，融合數碼圖像、音樂和科技：「你也可以使用智能合約令藝術品能夠隨時間變化，這領域開拓了藝術家的創意。」Top Shot「時刻」收藏者Jack Settleman也有類似想法：「實體球星卡只是一張照片。即使你的勒邦占士新秀球星卡價值數千美元，這只是他穿上騎士隊（Cleveland Cavaliers，占士的出道球隊）球衣的一張隨機相片。但『時刻』能夠讓你重溫比賽片段，蘊含更多意義……（節錄）

上文節錄自第256期《香港01》周報（2021年3月15日）《數碼藝術狂熱 或釀投機泡沫》。如欲閱讀全文請試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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