撰文： 黃杰 最後更新日期： 2021-03-25 20:15

自美國疫情失控以來，其經濟體系也遭受猛烈衝擊。其中，去年2月中旬至3月中旬道瓊斯工業平均指數「懸崖式」大跌萬點，讓人記憶猶新。然而，在舉國體制抗疫（whole-of-government approach）和拯救經濟危機的兩難選擇之中，特朗普和拜登兩位總統顯然都選擇了後者。自去年至今，美聯儲局已經接近失控地印鈔5.8萬億美元，相當於2007/2008年經濟危機的7,000億美元的八倍之多。巨量熱錢流入國際市場，引來投機份子炒賣大宗商品期貨，導致價格急升，尤其是跟人民生活最攸關的糧食價格。根據聯合國糧食及農業組織（FAO）統計，世界糧食的年度價格飆升了一至七成，令已經遭受疫情煎熬的各國更雪上加霜，有些甚至瀕臨崩潰邊緣。

從去年2月至今年2月，黃豆價格升幅達53%，至每噸574.8美元。在同段時期，玉米價格從每噸168.7美元升至245.2美元，增長45%；大米價格從426美元升至531美元，升幅達25%；小麥價格從239美元升至276.6美元，漲15.8%。除了這些主要糧食外，部份食用油增幅也非常驚人。例如椰子油價格從844美元暴增至1,438美元，增長70%。但也有一些食用油價格比較穩定，如葵花籽油價格只升了8.1%。根據FAO的數據，食用油價格平均上升51%，穀類作物的平均升幅則為26.5%。

若單從市場供給邏輯去分析，很難解釋這次糧價大幅上升的趨勢。例如在新冠肺炎疫情剛開始時，很多經濟學家如FAO助理秘書長Máximo Torero曾預言，因為全球供應鏈斷鏈的緣故，糧食價格會稍微上漲。可是，在他作出這個預測後的幾個月，糧價不升反跌，證明供給側脫鈎這說法無法充分預測糧食價格。

大量熱錢炒賣大宗商品，導致全球糧食價格急升，令飽受疫情煎熬的窮國雪上加霜。（路透社）

另一個從供給側預測糧食價格的方法就是觀察糧食的供應量。可是，2018/2019年度的穀物供應量為35萬億噸，而2020/2021年的供應量為35.8萬億噸，完全沒有因為疫情而減少，但糧食價格依然在上升。在某些個別國家，如巴西、阿根廷和烏克蘭，因為極端氣候的緣故，糧食產量的確減少了，但是，這些國家在此前均有充裕的糧食儲備，所以，一年的低產量不足以影響全球糧食價格。

另一個嘗試解釋糧價上升的說法就是所謂的「中國因素」。毫無疑問，中國從去年12月開始確實大幅增加了糧食進口，官方表示，是為了國家安全而囤糧，因此大量入口小麥。

黃杰 曾於非洲工作的自由撰稿人

上文節錄自第257期《香港01》周報（2021年3月22日）《美國瘋狂印鈔遺禍 糧食價格急升 窮國雪上加霜》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

257期《香港01》周報精選內容：

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