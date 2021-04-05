撰文： 特約撰稿人 盧偉文 最後更新日期： 2021-04-05 11:00

在新冠疫情肆虐的美國，亞裔女性正成為最容易被襲擊的群體。3月16日，一名21歲白人青年持槍闖入喬治亞州首府亞特蘭大市的三間水療按摩店，殘殺八人，隨後被當地警方拘捕。死者中有六人為亞裔女性，警方在翌日交代案情時表示，疑犯朗恩（Robert Aaron Long）供稱自己「性上癮」，過去經常按捺不住光顧按摩店，因此想「消除這種誘惑」，但他否認因種族主義動機行兇。 朗恩的這種辯解無疑是徒勞的，以性上癮為藉口無助消解其任何罪惡，檢方也仍未排除種族仇恨這一動機。事實上，據韓國《朝鮮日報》報道，有目擊者稱疑犯在行兇時揚言「要殺了所有亞洲人」。更重要的是，朗恩選擇按摩院作為其攻擊地點，恰恰反映了亞裔女性如何被困在種族、性別和階級交織的壓迫網絡裏。 撰文：劉瓊、盧偉文

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自上世紀六十年代以來，吃苦耐勞、重視家庭觀念、注重子女教育而又遠離政治的亞裔被視為美國社會的「模範少數族裔」，而不少亞裔人士也努力迎合這種外界給予的定位，爭當良民，埋頭在自己的一方小天地裏，鮮少參與公共事務，以為獲得了掌握話語權的白人精英的認可，便可以相安無事，在主流社會找到立足之地。然而，近年來頻繁發生的針對亞裔的暴力事件和仇恨犯罪徹底戳破了這一迷思。

在亞特蘭大槍擊案中，六名亞裔女性都兢兢業業，最後卻死在自己的工作崗位上。她們當中，有單親媽媽，在工作和家庭中頻撲，獨立撫養着兩個兒子；有精明能幹的按摩店東主，為了能讓家人過上更好的生活，付出了異常艱辛的努力，還有個卑微的願望：希望能在退休後與家人到處旅行；還有年屆74歲高齡的老婦，職業選擇並不多，但為了減輕伴侶的經濟壓力，毅然外出從事體力活。這些女性任勞任怨、安份守己，有的還非常符合「模範族裔」的標準，但到頭來，悲劇還是以荒謬的理由降臨到她們頭上......（節錄）

作者簡介： 劉瓊 紐約州立大學紐柏茲分校亞洲研究系講師

上文節錄自第258期《香港01》周報（2021年3月29日）《種族與性別之殤：美國亞裔女性如何淪為受害者》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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