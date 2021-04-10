撰文： 若山 最後更新日期： 2021-04-10 10:00

疫情對英國各行業影響巨大，政府在振興經濟、對行業或個人資助的成效如何？ 英國國家統計署（ONS）的數據顯示，英國去年第二季國內生產總值（GDP）大幅下跌19.8%，雖然往後隨着疫情稍為緩和而出現反彈，但反覆的疫情導致經濟遲遲未有起色，去年全年GDP下跌9.9％，及至今年1月，GDP仍錄得2.9％的跌幅，相較去年2月下跌 9% 。一如所料，各個行業中，航空業受打擊最大，其次是旅遊業、鐵路、住宿、創意及娛樂產業，然後是餐飲服務業。ONS今年2月發表的統計顯示，與去年2月相比，今年1月英國的航空業業務大跌93.6%，旅遊業下跌88.7%，餐飲住宿服務業生意額下跌63.3%，批發及零售業萎縮28.8%。

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英國「High Street店舖」的倒閉，是商品及休閒業損失慘重的風向標。每個英國城鎮最旺的商店街通常都名為High Street（高街），連鎖商店、超市和小型雜貨店雲集於此。封城限制非必需品/服務（NON-necessity）商舖的開放，逛街購物幾乎在全國消失，名店和連鎖店大受打擊。倫敦最大規模的商店街牛津街和攝政街（Regents street）一片死寂。港人熟悉的著名品牌商店，例如英國著名高街品牌Cath Kidston便因財困永久關閉英國60間實體店舖，維珍航空旗下、英國主要電視網絡商Virgin Media也全線關閉高街門市。

Cath Kidston於英國全數60間店舖永久關閉，只會保留網店服務。（Getty Images）

高街店舖倒閉 名牌搖搖欲墜

大型百貨公司亦抵受不住疫情打擊。馬莎百貨（Marks & Spencer）去年8月裁員950人，並大削7,000個職位；百貨公司Debenhams亦在同月裁員2,500人，今年1月更傳出會關閉所有門店，12,000員工岌岌可危。港人愛往朝聖的倫敦地標高級百貨公司哈洛德（Harrods）在去年7月亦裁減700名員工。雪上加霜的是，去年聖誕前夕實施的封城措施橫跨今年另一重要節日復活節，對零售業帶來持續打擊，若要翻身，恐要待今年6月全面解封之時。

以業務遍佈香港及亞洲地區的馬莎百貨為例，去年最後一季截至12月26日，店舖的衣物及家品銷售額重創49%，但因網上購物增長近五成，跌幅得以縮減至24.1%；而其超市M&S Food Hall食品銷售則錄得近6%的升幅。馬莎行政總裁Steve Rowe指，零售業步入新形式、新常態。

為了應對疫情，英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）在新一年度《財政預算案》中公布「冠狀病毒職位保留計劃」（CJRS）和「自僱人士收入支持計劃」（SEISS）再度延至今年9月—英國政府自去年4月起資助國內在職合約員工八成薪酬，或每人每月上限2,500鎊（但由今年7月起至9月，政府對僱主作出的薪金資助將逐漸減少，由政府百分百資助減至僱員的七成及六成，其餘由僱主分擔） 。

英國財政大臣辛偉誠是堂食半價計劃的推手。圖為2020年8月7日，英國財政大臣辛偉誠到訪蘇格蘭，為餐廳貼上半價計劃的貼紙。（資料圖片／路透社）

龐大的補貼計劃無疑是對市民重要的支持。但長遠對英國經濟將有什麼影響？

「這是一場700億英鎊的賭博遊戲—若然CJRS能連接至民眾回復工作之日，可以回到高街消費，店舖得以重開，那麼就能發揮資助計劃穩定國家經濟的功能。」The Conversation作者Stephan Khan寫道。

但在疫情爆發一年之後，或許最需要「經濟救援」的，是英國政府本身。詳細分析請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第259期《香港01》周報（2021年4月6日）《延長資助薪金保職位 一場700億英鎊的賭博》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

259期《香港01》周報精選內容：

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