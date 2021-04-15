撰文： 特約撰稿人 最後更新日期： 2021-04-15 16:00

在最近有關M+購藏展品爭議中，西九文化區管理局董事局主席唐英年對外正式確定M+是一間世界級當代藝術博物館，並指其收購的藏品乃世界上第四大。唐先生如何確定「世界級」？筆者嘗試從以收藏當代藝術品為主的另外「三大」如紐約現代藝術博物館（MoMA）、倫敦泰特現代藝術館（Tate Modern）及巴黎龐比度中心（Centre Georges Pompidou） 角度，看一些資料便會知道。 撰文：胡恩威

M+能否有足夠的財力和人才，真真正正成為一個世界級博物館？（李澤彤攝）

紐約MoMA有15萬件藏品，香港M+則有逾8,000件，這8,000件藏品都可在網上看到，背後的價值是多少？我們不知道。唐先生說，當年花逾1.7億港元購入的希克（Uli Sigg）藏品現已升值很多，那麼，購自希克的那47件作品目前的價值是多少？如何估計？而其他8,000多件藏品總共又用了多少錢？究竟每件作品所花金額是多少？是否需要有具體交代？

購藏裏面，有百分之二十是香港的，但是否等於有百分之二十的預算都用來購藏香港作品呢？裏面購藏了香港視覺文化，有大量的建築圖片，但漫畫方面幾乎是零。漫畫是香港視覺文化一個非常重要的部份，為什麼目前M+的購藏裏面完全沒有香港漫畫呢？由黃玉郎開始，到馬榮成、利志達、李志清、小克，一路數來，香港出現了各式各樣的漫畫，得獎之多，也是世界少有的。但是，為什麼M+藏品中如此缺乏漫畫呢？

第二， 一個只有8,000件藏品的博物館，怎樣才算是世界級呢？要花多少錢才可以達至世界級水平呢？多不一定好，少也不一定好，那麼，「質」是如何評定呢？一個博物館需要有一些鎮館之寶，M+的鎮館之寶是哪一件作品？西九當局可否說清楚呢？

對博物館來說，藏品固然重要，如何展示其藏品更重要。（李澤彤攝）

記錄城市發展過程和文化記憶

對博物館來說，藏品固然重要，但如何展示其藏品更重要，尤其是在疫情爆發後，博物館的對象不再是遊客，而是以當地人為主。作為一個擁有720萬人口的城市，香港必然需要一些博物館去進行不同類型的公民教育。像柏林、紐約等大城市都會有不同的博物館。博物館記錄了一個城市的發展過程及文化記憶。文化和記憶相關，記憶建立了我們的文化價值。但大家到網上看看就知，M+的所謂藏品什麼都有一些，並沒有一個健全的系統。

舉個例子，M+收藏的建築圖裏面，每個大師都有一兩幅，卻都是很片面的，它們有一個名字，但根本不知道為什麼要購藏，像當中包括了美國建築大師Frank Lloyd Wright的建築圖，M+為什麼要購藏？這位建築師和香港有什麼關係？

一間博物館要說的是那個城市、那個地方的記憶，或者說是那個地區的故事、歷史。然而，M+這8,000件藏品中，有多少是和香港人有關呢？香港人去看這些藝術作品，和他們自身有什麼關係呢？（節錄）

胡恩威 進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁

上文節錄自第260期《香港01》周報（2021年4月12日）《反思博物館對一地的意義 M+的購藏與社會價值》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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