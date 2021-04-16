撰文： 孔祥威 最後更新日期： 2021-04-16 21:07

在過去一年，人們似乎比以往更加接近和接受科幻虛擬世界，主要原因在於疫情在全球蔓延，工作、學習、社交、購物、求醫等實體活動有不少都轉為遙距進行。除了Roblox之外，遊戲開發商Epic Games創辦人Tim Sweeney曾表示，其公司「投資建造虛擬已經不是秘密」。Epic Games旗下遊戲《要塞英雄》（Fortnite）在去年4月底率先舉行虛擬演唱會，邀請了人氣說唱歌手Travis Scott在該遊戲內建造天馬行空的舞台，並以化身演出，玩家登入其遊戲角色參與。這示範了一種有別於實體演唱會、甚至只能存在於虛擬宇宙的活動的可能性。

承接上文：【科技．未來】構建虛擬宇宙 Roblox Facebook 微軟在想像甚麼？

或取代社交媒體

這種虛擬宇宙內的社交活動在疫情下頗具吸引力。Scott為期數天的演唱會，共吸引了2,770萬名不重複的玩家，合共錄得4,580萬人次參與；《Roblox》去年11月也找來說唱歌手Lil Nas X在遊戲內舉行類似的虛擬演唱會，共吸引3,300萬人次「入場」。根據招股書，Roblox去年的每日活躍用戶達3,260萬，比2019年增加了85%；去年收入也比前一年增加82%至9.24億美元；其活躍創作者去年達到800萬人，其中125萬人賺取了一萬美元以上，300人賺得逾10萬美元。

遊戲市場調查機構Newzoo遊戲市場主管Tom Wijman認為，《Roblox》和《要塞英雄》就如Baszucki所說，已經不再單純是一個遊戲：「（它們）已成為與朋友閒逛的另一個場所……就像另一種形式的社交媒體，甚至可能正在取代社交媒體。」市場調查公司Ampere Analysis遊戲業分析師Louise Shorthouse也同意：「（虛擬宇宙）想像被疫情放大了，遊戲變成了一個社交空間和娛樂場所。」

疫情下在家工作產生「視像會議疲勞」（Zoom fatigue），有企業因而在遊戲世界內開會。（Rec Room）

同時，虛擬宇宙在職場上也有需求。全球大小企業轉型在家工作，國際遙距工作人力資源公司Remote行政總裁Job Van Der Voort坦言「厭倦了單單透過Zoom來工作」，希望用VR「複製出那種可聚在一起的感覺」，員工因而在網上遊戲Rec Room內創建個人卡通化身，利用VR頭罩來開會。

其次，遙距化的新常態似乎令人們愈來愈願意在虛擬商品上花錢，這從近期NFT的買賣興起可見一斑。上月中，當代藝術家Krista Kim設計的NFT房屋「Mars House」以288以太幣（ether）售出（時值約50萬美元）。甚至時尚品牌也不甘人後， Gucci上月中推出了數碼運動鞋「Virtual 25」，只限在虛擬世界如Roblox和VRChat內「穿着」。

雖然Roblox在疫情期間成為了人氣旺盛的社交場所，但有業者質疑在疫情後可否持續。圖為上月Roblox在遊戲內的紐約證券交易所慶祝公司上市。（Roblox Twitter圖片）

成也疫情敗也疫情？

風險投資基金Epyllion Industries合夥人Matthew Ball提醒，互聯網現時已有諸如假新聞、騷擾、極端主義組織網上動員等眾多問題，若人類邁進虛擬宇宙，這些問題恐怕會更嚴重。此外，使用科技巨頭研發中的AR、VR設備也隱含着數據私隱被侵犯的風險。

但這些憂慮的前提是虛擬宇宙能夠實現。到底過去一年的這些現象真的預示了虛擬世界的崛起，抑或只是科技公司為了吸引投資或謀利的吹噓？從現階段的迹象來看，似乎仍值得懷疑。首先，在NFT熱潮背後，不少NFT藝術家或收藏者坦承市場不乏投機份子。其次，VR和AR過去曾經雷聲大雨點小。眼罩佩戴不夠方便和舒服，體驗欠實感，又昂貴，要普及也一直欠缺「殺手級應用」。這困境至今仍未有多少突破。

最後，虛擬宇宙在疫情下受到青睞，但當疫情受控，屆時還有多少人想留在虛擬宇宙，是一大疑問。正如金融諮詢公司Astris Advisory投資總監David Gibson指出，Roblox的收入很大程度上受惠於疫情，他不肯定之後可以持續多久。Roblox本月也提醒，其增長在2021年將會放緩，預計用戶在其平台上花費的時數，在第二季度將會減少多達11%。

（節錄）

上文節錄自第260期《香港01》周報（2021年4月12日）《 後疫情時代：構建中的虛擬綠洲可維持多久？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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