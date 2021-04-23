撰文： 寇斯珮 最後更新日期： 2021-04-23 19:13

漫威（Marvel）近年成績凌厲，各大廠牌都爭相開發超級英雄題材。串流平台Disney+正如火如荼播送漫威劇集；Amazon和Netflix都紛紛上架超能題材影視劇。前者剛推超級英雄動畫《無敵少俠》，後者則先後推出電影《超能計劃》、青春劇《超能之零》，以及剛剛上架的搞笑超級英雄電影《雷霆女神》（Thunder Force）。

《雷霆女神》由演技派女星瑪莉莎麥卡菲（Melissa McCarthy）與奧緹華史賓莎（Octavia Spencer）共同領銜。麥卡菲在喜劇範疇內深受愛戴，但她想做的並不只是諧星。近年她精心挑選劇本，戲中的角色通常都打破常規，別具一格。比如由她擔正、祖狄羅（Jude Law）演出的《凸務MADAM》，從女性視角大肆嘲諷特工動作片的男性觀點，在女性被視為花瓶的傳統模式中殺出一條血路。而且電影善於用懸念來講故事，整個劇本結構嚴謹又富幽默感。

《凸務MADAM》從女性視角大肆嘲諷特工動作片的男性觀點，在女性被視為花瓶的傳統模式中殺出一條血路。（電影劇照）

《雷霆女神》未能突破傳統喜劇套路，連劇本亦乏善足陳，演員亦只交行貨，搬演刻板的戲碼。（電影劇照）

相比之下，《雷霆女神》的情節散漫，連戲劇衝突都顯得非常兒戲。電影開宗明義，將背景設置在近未來的芝加哥。因為一場意外，城市裏出現一群超能力罪犯。童年好友Lydia（麥卡菲飾）與Emily（史賓莎飾）因小事多年不聯絡，再次相見後迅速組成團隊，用剛剛獲得的超能力打擊罪犯。《凸務MADAM》的成功之處是，整部片雖然有強烈的反諷意識，但也沒有忘記保留特務片的緊湊氣氛和懸疑佈局。可惜新作結構鬆散，未能改變超級英雄電影這個類型。

麥卡菲的電影不時都會出現揶揄身材的喜劇橋段，這種設計對喜劇演員來說是雙刃劍。雖然觀眾更容易記得他們，卻也將他們限制在一個尷尬的位置。麥卡菲一直重複這樣的角色，其實也是一種難以擺脫的刻板印象。拿自己的身材開玩笑，雖然是一種傳統的喜劇手法，在如今的世界看來卻不是那麼高明。《雷霆女神》原本大有潛力成為破格之作，現在卻只能為家庭觀眾送飯……（節錄）

上文節錄自第261期《香港01》周報（2021年4月19日）《《雷霆女神》喜劇演員的雙刃劍 當自嘲淪為套路》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

261期《香港01》周報精選內容：

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