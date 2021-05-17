撰文： 郝子雨 最後更新日期： 2021-05-17 18:16

「改革」，「求變」，似乎是今年香港的關鍵字，儘管它們早已在各地政局頻密出現，但之於香港，仍是前所未有的挑戰。尤其是當反修例風波過後，中央先後出手制定《港區國安法》和修改香港選舉制度，有人消極認定香港從此一落千丈，也有人積極相信有望促成良政善治—實際結果仍然有待時間驗證，而接下來的選委、立會及特首選舉，或可見端倪。 「愛國者治港」原則已被確立，原有的政治格局也被打亂，無論建制還是泛民全都面臨重整—前者亟待打破既得利益糾纏，後者急需回歸務實理性—在此變動時期，不少新生力量正蓄勢待發，有的是傳統政黨的接班梯隊，有的是不為人知的政治素人，有的是向來不問政事的港漂群體。他們的出現，將會給因政治爭拗而疲軟的香港注入怎樣的元素、帶來怎樣的「港人治港」？

清新、務實、生命力—打開「新方向HK」的網頁，看到他們的文章，這些感覺便會撲面而來。這樣的觀感，或許也是他們的個性及態度。「我們辦講座場地費用都是大家AA（制）的⋯⋯即使阿Paul是主講人，都要付錢，哈哈哈。」新方向HK的創始人之一—劉暢笑着說。他口中的「阿Paul」—王宇，同為創始人，亦是團體中法律專業的召集人。

這個無資金、無資源、無背景的「三無」團體，是由一群來自五湖四海、各行各業，生活在香港的人組成，於2019年10月創立，並在一年多的時間中迅速發展。其建設性的政策發言，逐漸出現於本港公眾視野之中，獲得不少關注。橫空出世的新方向HK究竟是一群怎樣的人？有着怎樣的志向抱負？

代表所有以香港為家的人

去年7月，新方向HK開始撰寫疫情相關文章，直擊政府抗疫漏洞，並提出了不少建設性建議。爾後，有關本港政治、法制、產業等議題的文章陸續面世，落款則始終是「來自五湖四海、各行各業的一群人，矢志成為內地和香港之間真誠交流和信任構建的發聲平台，倡導有為政府，打破資本壟斷，為香港尋找一個新方向」。只聞其聲，不見其人，如此神秘的新方向，究竟是何等人物？他們代表怎樣的一個群體？

這要從新方向HK的成立說起。劉暢是一間新媒體文化傳播公司的創辦者，於2008年來港讀書。「2008年在香港經歷的兩件事，是我一輩子都忘不了的。」劉暢表示。2008年是「悲喜交加」的一年，四川汶川大地震的震撼與北京奧運會的驕傲在同年發生。對於香港而言，2008年亦是刻在「香港大事記」中的重要年份，在這一年，港人對中國的認同感達到巔峰。

王宇和劉暢希望新方向HK能夠在困局中為香港提供新的方向。（黃寶瑩攝）

據當時民建聯的民調，有95%的港人曾為四川地震捐款。那個時候，劉暢剛到港數月，他清楚地記得，無論是在校園的大屏幕，還是外面的茶餐廳電視機中，都在滾動播放災區的新聞。「當時的社會氛圍，就是『自己家出事』的感覺，人們都在對着屏幕中的新聞流淚，沒有『你來自哪裏』的區分。」不同社會團體的募捐隨處可見，劉暢不止一次地看到有人將錢包中所有的錢都放入了募捐箱：「這對我而言非常震撼⋯⋯也就是在這個時候，我喜歡上了香港這座城市。北京奧運會時，我們全校的同學一起迎接聖火，觀看直播，歡呼雀躍。當時在討論區中看到的，都是對中國奪冠、升國旗的自豪。」

在這樣的社會氛圍中，很難不為之動容。劉暢選擇了留下來，工作、成家，也有了小朋友。在這座他喜歡的城市生活的過程中，他也逐漸發現，在社會的表象之下，隱藏着許多問題。「當你在這裏，每個政策決定都會影響到你的生活。而我們遇到的問題，也正是所有香港人會遇到的問題。」他舉例，如有了下一代後，便要考慮小朋友的讀書問題，但他發現，香港的托育政策並不完善，沒有足夠的全日班去「解放」需要返工的雙親。奇怪的是，香港實行鼓勵生育的政策，卻無基本的配套。要知道，不是每個家庭都有能力、願意聘用家傭，況且，照料下一代並非只是家庭的責任，更是政府乃至整個社會的責任。

這樣的例子不勝枚舉，劉暢指出：「這些問題與我們的生活息息相關，你甚至不必刻意去研究房屋、醫療、教育等政策，它本身就與生活緊密結合。每當遇到不合理且未被解決的問題時，我會去思考，去探討原因及解決方案。」

王宇是執業刑事律師，巧合的是，他與劉暢同年來港，亦感受到當年的社會氛圍。不同的是，由於職業的需要，看新聞、了解政策是王宇的「每日必修課」。「我學的是法律，工作是刑事案件，每天都要看新聞—因為很可能某則新聞中的當事人，日後會成為我的客戶。」他開玩笑道，「我們的行業，天然與政策掛鈎，如2019年的反修例事件，其實就是法律領域的事情。但從2008年到現在，歷經國教、奶粉事件、傘運這些事，人們的認同、歸屬感呈螺旋式下降，愈來愈離心⋯⋯我們便開始思考：到底怎麼了？」

王宇是執業刑事律師，他說2019年的反修例事件，其實就是法律領域的事情。（資料圖片）

對法律從業者而言，2019年的社會運動帶來的衝擊是相當大的。王宇指出，當矛盾不斷升級，無論是身體還是觀念上的衝突，都在逐漸兩極化，這是所有人都未曾經歷過的。「我是做刑辯的，但也正因如此，我才深知香港是一個沒有什麼暴力因子的社會。從動口不動手的狀態，演變到每星期的街頭暴力，令我覺得，似乎在那些時刻，法律是有真空狀態的。社會突然分陣營了。我們充滿疑問，也會去思考原因。於是，我們這些來自各個行業、跨背景的人，在下班後會聚在一起討論，分享看法。」

是的，無論是生活經歷中難以避免的「與政策打交道」，還是當社會氛圍緊張時進行的追問與反思，都是任何在香港生活，以香港為家的人會面對的。而新方向HK代表的，正是這樣的群體。王宇真摯地說：「我們在香港十幾年了，我們也是香港人。其實大家不必將內地人與香港人區分開來。我們當中確實有內地成長背景的人士，但同時，我們亦是以這裏為家的香港人，想發出自己的聲音。」

與「同路人」一起有機生長

如上文所述，一個沒有政黨、資金等背景的團體，就這麼慢慢地發展出不同的部門，也擁有了許多會員及「同路人」。他們像是具有生命活力的樹木，正在以有機的方式成長、發展着。他們習慣於稱有意加入他們的、或志同道合的人為「同路人」，意在攜手走過未知的路，通往美好的願景。

2019年反修例運動中，任何在香港生活的人都受到了很大的波及。「當時產生最多的感受，就是無力感、掙扎感，以及對政府處理的不滿與失望。但是，在無力與失望以外，我們並未放棄希望—我們對『一國兩制』的希望一直都在，而我們心中那個多元、包容的香港，也一直都在。」劉暢憶述道。由此，他們希望建立一個組織，能夠在困局中為香港提供新的方向—這便是「新方向HK」這個名字的由來。從一開始的十幾個人，到愈來愈多人加入，他們這才發現，原來有這麼多志同道合的人。

新方向HK在去年7月開始撰寫疫情相關文章，提出不少建設性建議。（資料圖片／李澤彤攝）

新方向HK是一個較為垂直的組織，除了執委會、會員外，還有一些「同路人」。新方向在各個地區建立了「地區互助群」，也就是街坊之間守望相助的群。在2020年初，香港爆發新冠肺炎疫情。得知內地來港學生的口罩嚴重不足後，新方向HK內的業界人士及地區街坊群聯繫了在港學生組織，開始為學生捐贈口罩。爾後，香港經濟下滑，導致畢業生在尋找實習及工作時遇到很大困難，新方向HK又號召其內部各個行業的專業人士，為畢業生介紹工作實習機會。同時，專業人士亦會舉辦政策或知識普及的講座，如王宇便經常擔任法律知識分享的主講。

在這樣的過程中，吸引了街坊、學生、志同道合者的同行。當被問到新方向HK組成人員的背景時，劉暢思考了一會兒，似乎很難用三言兩語表述：「我們的組成很有意思，從『00後』的『小朋友』，到六七十歲的長者；有剛到港兩年的港漂，也有土生土長的本地人；有對香港比較了解的內地人，也有了解內地的香港人⋯⋯」

「自然而然」是劉暢和王宇在講述新方向HK籌建過程時，使用最多的詞。剛開始，只限於一些志同道合好友的聚會討論，隨着愈來愈多的「同路人」加入，新方向HK亦開始探尋新的方向。除了垂直的組織構成是有機發展外，橫向的功能分區也是有機生長的。「我們的組成，是根據在發展壯大中的實際需要產生的，而非一早設定好的。」劉暢表示。

王宇認為，「有機生長」的方式最「接地氣」，也更貼近社會，腳踏實地。在一步一個腳印的前行過程中，他們秉持的，是「能幫一點算一點」的本心。「先不要講那麼多高屋建瓴的內容，我們先做的是最基本的事情，在做事的過程中，透過同路人反饋的不同需求，再逐漸建立我們自己的部門與功能，如當大家關心抗疫政策時，我們做出了一系列相關政策的研究分析。」

至於前文提及的「活動參與AA制」，劉暢解釋道，首先，草根團體確實沒有經費來源，只能用「眾籌」方式舉辦活動。而之所以採用「AA制」，亦是為了傳達一個態度—聽講座，學習專業知識，是大家共同想做的事，理應一起分擔財務。同時，這種方式會令每個人有「自己是一份子」的參與感。

對於一些成熟、資歷深厚的政治、社會團體而言，新方向HK更似一間年輕的初創公司，大家因着共同理想走到一起，白手興家。雖然一切都處於探索階段，更無資金與大台，但這避免了因被組織結構推着走而失掉個人價值感、創造力的困局。

上文節錄自第265期《香港01》周報（2021年5月17日）《淡化文革錯誤不恰當 以史為鑒方能真正走出陰影》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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