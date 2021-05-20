保育政策——從擬清拆的佐敦三級歷史建築說起｜新方向HK

撰文： 新方向HK 最後更新日期： 2021-05-20 17:01

彌敦道站前三級歷史建築面臨全幢清拆，新方向HK倡議，政府應果斷採取措施，重新檢討保育政策，避免此類事情再次發生。 尖沙咀彌敦道190號的唐樓，建成於上世紀20至30年代。2009年擬議、2018年確定評級，為三級歷史建築（編號653）。此樓四層高，結構完好，正立面曲線造型的狹長陽台頗具特色；陽台的鏤空雕刻、仿柱頭的花草紋飾、側立面的豎向裝飾，都顯示著建築師對Art Deco元素的嘗試。不同於通常的唐樓樣式，一些西式線腳讓它多了幾分中西合璧的味道。不過，最近卻有新聞指出，這樣一座完好的建築，在被評為三級歷史建築後短短三年，已獲該物業的業主團通過擬將其全棟清拆。

「三級歷史建築」，根據香港古物諮詢委員會 (古諮會) 的評級定義，是「具若干價值，並宜於以某種形式予以保存的建築物；如保存並不可行則可以考慮其他方法」。然而這類缺乏法定效力的條文，在地價高企利潤攀升的誘因下，常常形同虛設。新方向HK建築及地產界召集人宋琳指出，很多被評級的建築屬於私人物業，近年來已經陸續有若干已評級或擬議評的歷史建築被拆，不少還是同類型建築中的罕有留存，歷史價值和社會價值都頗高，比如早前拆除的山頂施勳道20號大宅、中環佑寧堂鐘樓及聖所、坪洲大中國火柴廠等。此外，被改造得面目全非的灣仔舊街市，以及前一陣坊間熱議險些被拆的深水埗主教山百年配水庫，也都反映出歷史建築保育的現狀和困境。

彌敦道190號獲建築署批准全幢拆卸。（梁鵬威攝）

香港戰前建築本已在上世紀下半葉的經濟發展中拆除泰半，如今已是拆少見少，每一棟都值得好好維護和珍惜。 新方向HK倡議，政府應果斷採取措施，避免此類事情再次發生。第一，設立「應急小組」，對獲得業主團批准意欲強拆的已評級歷史建築，給予再次評估：如果該建築在同時期同類型建築中已屬孤例，且現狀完好，政府需和業主團談判，制定其他發展方式，對現有構築進行保育或活化，或者換置土地發展新物業。第二， 成立「特別古蹟保育基金會」，參考歐洲國家作法，專項撥款支持此類項目；第三，對以往評定的級別進行再次全面審核， 對二級和三級歷史建築，進行進一步分級；對於孤例、有代表性的案例給予特別關注，區分「優先保護級」 和「普通保護級」，適當資助優先級物業的維護，以及制定相應法例對該類建築的全面拆除給予限制。