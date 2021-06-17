撰文： 程雪 最後更新日期： 2021-06-17 20:11

拿着印有「永久居民」字樣的身份證，Will從不自稱「香港人」。與此同時，他也不認為自己是「港漂」。「我不喜歡用一個群體身份來給自己貼標籤。一群人聚集在一起時總會出現愚蠢的人。」他戲謔道。Cherry與Will想法相同，「我覺得『港漂』是個圈兒，我不想進入這個圈子。」她說。 客觀地說，「港漂」主要指通過各類「人才入境計劃」來港工作或讀書的內地人士。就其定義而言，Cherry和Will都是標準的「港漂」，但他們對這個身份並不認同。這種認識看似矛盾，實則是因為「港漂」身上凝聚着陸港衝突的縮影，這一身份認同本身就充滿了撕裂。 此為「漂在香港」系列報道四之二

承接上文：港漂．一｜說走就走的港漂 留不下的香港

香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授周永新認為，「港漂」不是「移民」，而是社會學意義上的「流動人口」（floating population），「他們學歷高，有能力或者專業技術，與移民來港落地生根的『新移民』不同，他們有更強的流動性，可能隨來隨走。」

周永新的觀點也反映在數字當中。根據入境事務處的統計數據，2003至2012年間共批准57,126宗「輸入內地人才計劃」的申請，其中只有7,033名根據該計劃來港的人士在2010至2019年期間取得居留權。由此估算，「輸入內地人才計劃」來港的人才中，僅有12%在港居滿七年，且最終成為香港永久居民。透過每年配額1,000人（2020年增至2,000人）、根據計分制評核申請的「優秀人才入境計劃」來港定居的人士不多，當局每年批准的申請僅數百宗。最新推出的「科技人才入境計劃」在2018年5月實施，截至2019年9月底，當局只接獲291宗配額申請，僅批出86個工作簽證。

香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授周永新認為，「港漂」不是「移民」，而是社會學意義上的「流動人口」。（資料圖片／鄭子峰攝）

至於非本地學生，統計數據顯示，近年內地來港學生數字有所上升，但愈來愈多內地生畢業後選擇離港。2019年，入境事務處向內地學生發出的來港就學簽證達30,707宗，較2015年的18,528宗增加65.7%。但同時期，根據「非本地畢業生留港/回港就業安排」留港的內地生人數僅微升2.3%，從9,541人增至9,757人。

2015年，端傳媒估算實際留港的「港漂」人數達到7.98萬人，即每一百個香港人中就有一個是「港漂」。此外，端傳媒的「港漂問卷調查」顯示，八成受訪者是18至30歲的青年，其中18至25歲青年佔總人數近半。過半數受訪「港漂」有研究生學歷，近三成半有本科學歷，7.7%有博士或以上學歷。超過三成受訪「港漂」是在校學生，其餘「港漂」中，有23.8%從事金融、地產、保險行業，人數最多；其次有18%從事文化、教育、傳媒行業，從事科研、技術類行業的僅有7%。

粗略勾勒「港漂」的基本面目：青年、高學歷、流動性強、主要從事「金地保」行業。不過，這不是香港主流輿論對「港漂」的認識。隨着2003年後港府推出各項內地人才輸入計劃，並擴大本港大學招收非本地生比例，「港漂」身上漸漸累積了與本地學生爭奪教育資源、工作機會的污名。2013年，有網民在報章刊登廣告，反對大規模招收內地學生佔用本港大學資源，指摘內地生畢業後留港就業搶飯碗，要求減收內地生，保障港人升學就業機會。2014年佔中事件後，陸港矛盾激化，內地學生與本地學生爆發諸多爭論：小如大學宿位、繁簡體字、學生會費等爭議，大到香港民主政治前途等重大議題上的取態，類似事件不斷加深港人對「港漂」的負面印象。再到2019年反修例社會運動，「港漂」更成為磨心—中大國旗事件、港大校園衝突、種種「私了」都將「港漂」置身於陸港衝突的前線，承受壓力與非議。

「說『港漂』分薄工作機會，其實是一個偽命題。」香港大學社會工作及社會行政學系人口健康講座教授葉兆輝說。他以「分蛋糕」理論解釋，「如果有四個人分一塊九吋的蛋糕，每人分四分之一。再來兩個人，把蛋糕做大到18吋，每人分六分之一，到手的蛋糕究竟是更大還是更小？」

「說『港漂』分薄工作機會，其實是一個偽命題。」香港大學社會工作及社會行政學系人口健康講座教授葉兆輝說。（資料圖片／盧翊銘攝）

正如葉兆輝所說，「港漂」實則是助益香港做大蛋糕的人才。在缺乏天然資源的情況下，香港致力於發展為知識型及創新主導的經濟體，因此，競爭力更取決於能否匯聚人力資本，藉此推動經濟增長。人才有助發展創新概念、引進嶄新技術和創作創意內容，這三者恰是關鍵所在。然而，近年來，人力資源成為香港經濟發展的瓶頸，本港的人力資源在質與量兩個層面都面臨嚴峻挑戰。

一方面，香港人口老化嚴重，生育率下降，將直接影響人力供應。周永新分析，上世紀九十年代初期香港曾達到生育高峰，1994年新生嬰兒人口達到71,646人。按照推算，三十年後的今天也應該迎來生育高峰，但近年香港新生嬰兒持續下跌，2020年新生嬰兒人口僅有41,958人。隨着出生人口減少，2020年政府統計數據顯示香港人口的臨時數字是747.4萬，比對2019年下跌0.6%，是2002年以來首次出現跌幅。

根據勞工及福利局公布的《2027年人力資源推算報告》，香港人力供應按推算會由2017年的364萬人，上升至2019至2022年間的367萬至368萬人高位，然後下降至2027年的357萬人。（見圖）換言之，在2017至2022年間，推算本地人力供應按年平均增長0.2%，在2022至2027年間則按年平均下降0.6%。在2017至2027年期間，本地人力供應按年平均下降0.2%。如前所述，勞動力是經濟增長的源動力之一，人口萎縮、勞動力見頂後回落，整體經濟發展必然受到影響，因此增加人力的需求日益迫切。周永新指出，未來香港人口及勞動力增長主要依賴移民，因此移民的質量將直接影響香港社會發展。另一方面，「十四五」規劃明確支持香港建設國際創新科技中心，積極推進粵港澳大灣區發展。「科技戰」的本質就是「人才戰」，這亦要求香港加入全球愈發白熱化的爭奪人才競賽當中。

香港人口老化嚴重，生育率下降，將直接影響人力供應。（資料圖片）

然而，本港多項人才入境計劃成效不彰，人才流失率頗高。瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）發布「2020年IMD世界人才競爭力報告」（IMD World Talent Ranking 2020）中指出，在吸引和挽留人才方面，本港的生活成本一向偏高，更排在全球第60位，對海外人才的吸引力不大。

「我們甚至沒有邁出人才政策的第一步。」葉兆輝批評道，「以『港漂』為例，有多少『港漂』留在香港生活？他們是什麼人？有多少『港漂』離開香港？他們為什麼走？港府甚至沒有相關數據，就更別提了解『港漂』群體。」在他看來，人才政策的出發點應是了解人才構成及其所需，幫助他們解決問題，才能把他們留在香港。

「香港產業貧瘠，現實問題複雜」

小程就是香港急需抓住的人才。他在瑞典攻讀「工業流數據高性能計算」（Scalable Validation of Industrial Data Streams）博士學位，畢業後投身工業4.0行業，從事智能製造專業。2019年，他通過「科技人才入境計劃」來港，在香港理工大學任職助理教授。去年，他進入一家機械製造業公司，專攻工業數據分析。

在海外漂泊十多年，小程開始懷念家鄉，渴望在熟悉的文化環境中扎根，穩定下來。來到香港之後，他才意識到自己的漂泊並未結束。「儘管是華人社區，但文化上還是有一些隔閡。我會覺得自己還是游離在主流社會之外，沒有歸屬的、安定的感覺。」他剖白，「香港只是我的中轉站，未來應該會回內地。一是因為香港沒有讓我發展專業領域的土壤；二是因為這裏的生活對我來說沒什麼吸引力。」

就職業發展而言，香港的科創產業在小程看來還是一片荒漠。（資料圖片）

就職業發展而言，香港的科創產業在小程看來還是一片荒漠。「我在瑞典時有在高校做研究的經歷和在公司工作的經驗，香港也是同樣。但香港無論是從政策支持、產業發展、產學研一體化，還是公司文化、創新氛圍上來說，都差很遠。」從政策支援的角度出發，小程發現，儘管香港政府口頭上支持創科發展，但並沒有非常具體的發展規劃與扶植安排。「對初創公司來說，香港的創業環境較之歐洲、美洲和內地來說是最差的。」他發現，身邊沒有人能夠在香港做得成高新技術創業，都需依託深圳或內地其他大城市。而在人才引進方面，較諸內地其他城市的優惠政策，香港也少有作為。「歐洲對人才的寬容度更高，合作方式更多元。」例如可以根據需求向學校、政府、企業及歐盟申請項目資金。「也即是說，有多個層面的資金支持，幫助你完成你想做的科研方向。」

歐洲「產學研一體化」的發展較成熟，企業與高校形成長期穩定的合作關係，將科研成果轉化為產品。「香港的學校，以我所在的組為例，也有和固定的公司合作。但這些公司往往是科研出身的人自己開一家公司，繼續從事科研。你會發現這種合作是科研和科研，而非把科研轉化成產品，我沒看到後者。」

更使小程困惑的是香港的公司文化和創新氛圍，「沒有人想着去做點新東西。」他略感無奈地說。在瑞典工作時，小程所屬的部門是研發部，一半的時間在做科研。「大家提出一些新的點子時，公司會提供資源和平台，給予時間和人手，助你落實創意。」在公司的鼓勵下，員工願意提出意見並努力實現，形成一個良性循環。但在香港卻沒有這樣的環境。

小程觀察發現，從公司的角度出發，產業創新不是排在首位，所以公司不會提供充裕資源給員工實踐創意構思。「公司高層也想做產業創新，但由於成本高、收益慢，所以推進的過程很緩慢。」他分析道。員工一方面缺乏創新的動力，一方面由於生活及工作壓力較大，首先要考慮的往往是「保住呢份工」，自然也沒有餘力提出新意念。「目前，我們公司還停留在生產線電子化這個非常初級的階段—戰略上是正確的，只有把這個先做好，才能結合科研有產出。」但是，小程和內地的公司交流發現，內地公司的發展效率更高、志向更遠。「他們有更明確的規劃和具體的時間表，不像香港這邊還處於『見步行步』的狀態。對我而言，內地的工作方式更具吸引力。」

此外，香港樓價高企、教育及醫療資源緊絀等現實問題，也使港漂對於在香港定居望而卻步。（資料圖片）

此外，香港樓價高企、教育及醫療資源緊絀等現實問題，也使小程對於在香港定居望而卻步。「在瑞典工作狀態相對輕鬆，買房很便宜，公立醫療和教育資源充足。我放棄了那邊的環境選擇香港這個高難度的地方，讓我感覺有落差。」他說。

2019年「理大圍城」時，學校安排小程居於深圳的青年公寓。「我非常喜歡深圳的生活。走在街上，讓我有一種親切感，覺得自己屬於那裏。」這種感受堅定了他回內地的決心。

（文中Cherry、Will、小程皆為化名。）

上文刊登於第269期《香港01》周報（2021年6月15日）《漂在香港》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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