撰文： 程雪 最後更新日期： 2021-06-18 12:00

慮及香港產業單一，生活成本高企，社會撕裂嚴重等問題，有些「港漂」選擇離開。但有部份「港漂」選擇留下，擔起解決問題的責任，成為香港社會的持份者。成立於2019年的「香港新方向」就聚集了這樣一群「港漂」。在網站首頁上，他們寫下「我們都有一個共同的身份—為自己與香港美好明天而努力的香港人。」 《香港01》邀請「香港新方向」創始人及執委劉暢、會計及金融服務業召集人溫凡、教育專業召集人燕妮進行對談，討論如何實現從香港社會的「旁觀者」到「參與者」的身份轉變。 此為「漂在香港」系列報道四之三

系列文章：

港漂．一｜說走就走的港漂 留不下的香港

港漂．二｜缺長遠規劃 香港淪為「人才」中轉站

在移民城市成家立業 誰不曾是流徙的港漂？

香港01：香港正面臨人口老化、生育率下降、勞動力不足的問題，未來將會參與到非常激烈的人才競爭中去。對香港來說，「港漂」是一個較為精英的群體，是需要留住的人才，但社會沒有意識到「港漂」對香港的意義。《香港01》認為，是時候去重新認識「港漂」—他們不再是香港社會的「他者」。但在認知上的轉變，需要從「港漂」群體自身開始。那麼，究竟什麼是「港漂」？這是一種身份、一個群體，抑或只是一種生存狀態？

劉暢：在我看來，「港漂」是一個中性的標籤—也許別人會認為它有負面的含義。「漂」是一個動詞，表現出一種不穩定的狀態。那麼與此相對應的狀態是什麼，是所謂的原住民嗎？但是，香港是一個移民城市，誰又不是「港漂」？李嘉誠先生是不是「港漂」？董建華、金庸又是不是「港漂」？

回到自身，我在香港十幾年，結了婚，有了小朋友。我還在「漂」嗎？包括我身邊的所謂「港漂」朋友，在我看來他們也不是在「漂」，而是腳踏實地、穩打穩扎地建設香港。因此，我更認同的一個身份是「為自己與香港美好明天而努力的香港人」。當然，我也不覺得自己只有一個身份。我在雲南出生，在北京讀本科，在香港生活，我可以是雲南人、北京人，也可以是香港人。因此，我不覺得自己是一個過客。

有了小朋友，更關注香港的醫療、教育問題 人生軌迹發生變化就會接觸到社會的方方面面 你要落地的生活，才能意識到有什麼樣的問題 你才會希望它變得更好 有了這種願望，你就會成為這裏的一份子 劉暢

燕妮：我覺得「港漂」是一種「狀態」，分為心理和生理兩個層面。剛來到香港，我們都是租房子住，沒有一個所謂的家，這是一種生理上的「漂」的狀態。心理層面上，生活習慣迥然不同、文化差異的隔閡，都會使我們抗拒這個地方，產生一種「我不屬於這裏」的想法。這就是一種「漂」的狀態。

與此同時，當一個人覺得自己符合這定義，願意用這個詞來定義自己，「港漂」就成為一種身份認同。這些人聚集在一起，自然就成為一個群體。

溫凡：「港漂」這個詞怎麼來的呢，其實應該是從「北漂」而來。所謂的「北漂」其實是指在北京工作但沒有北京戶口的人，他們之所以「漂」是因為沒有北京的居留權。但在香港，其實並不存在這個問題，你到了香港就有身份證，享有公民最基本的權利，時間到了就成為永久居民。所以我從一開始就不覺得我在香港是一個「漂」的狀態，既然來了，就是想要在這裏發展，那我就是這裏的人。

那些年「一進門只能上床」 港人的善意建立家的感覺

香港01：雖然大家對「港漂」的理解各有不同，但都經歷了從「港漂」到「為自己與香港美好明天而努力的香港人」的身份認同上的轉變。這種變化是如何形成呢？

燕妮：時間。我覺得大家都需要一段時間來適應新的環境。當你愈來愈熟悉這個地方，愈來愈認同這個地方，心理發生轉變，不再感到抗拒，覺得自己生活在這裏很舒適、很自由，甚至找到了歸屬感，那麼這個「飄」的狀態就開始模糊。你可能就會覺得，「我已經沒有這種疲勞的狀態，我就是這裏的人。」

我是山東人，2010年來到香港讀本科。在來香港之前，我對這個地方沒有任何了解，可以說無知者無畏，所以也沒有任何畏懼。來了之後才發現，這個地方竟然有這麼大的文化差距。語言上來說，我不會廣東話。當時我們班只有我一個內地人，坐在教室裏面，周圍的同學都說粵語，我也聽不懂。直到大家注意到我—哎，這個小姑娘怎麼不說話。其實我當時的同學都很友好，願意和我說普通話。他們對內地也很好奇，會問我很多內地的事。

部份人會感受到撕裂帶來的衝擊 感受到香港社會的不穩定因素 也許他們會選擇回去 但是留下來的人會意識到 這可能是我們需要作出改變的時候 燕妮

我印象最深是有同學問我，內地喝得到珍珠奶茶嗎？我當時的感覺是—你覺得內地是一個什麼樣的地方，為什麼會問這種問題？那時候覺得他們對內地真的不太了解。飲食上也不習慣。我不喜歡吃肉，喜歡吃蔬菜，來到香港後就很不能理解叉燒飯，竟然會有一種飯和肉的組合，還沒有菜，而且肉竟然是甜的？我吃不慣。

最艱難的應該是畢業之後找工作那段時間。當時覺得，大學讀書時其實和香港社會有一定距離，畢竟在學校裏老師、同學都會照顧你。但畢業後我覺得我根本不了解這個社會，也根本無法在這裏生活。我是社會學出身，很難找到和自己專業相關的工作，求職期間經歷了很多波折，總是無法達到自己的期望。但當時就覺得，這麼走了太可惜了，想爭取多些體驗就留下來，慢慢地找到適合自己的職業道路。

但隨着時間久了，我也會發現這個城市很好的地方。比如社會制度，比如很強的秩序性和安全感，比如同事們的專業素養及責任感。漸漸地，我就對這裏產生了感情，離開就變得困難了。

劉暢：我在讀書期間也有很強的「漂泊感」。2008年來到香港，租住石塘咀對面的一個唐樓單位。到現在，那座唐樓應該有大約五十年歷史了。我的房間大概兩平米多一點，一進門就只能上床。那幢唐樓旁邊有間肉舖，我每次回家就要找這間肉舖。有天回家晚了，肉舖關了門，我就找不到自己的家了。

這種時候我會有一種強烈的不安，覺得這裏不是我的家。加上在適應社會、學業方面壓力大，廣東話也不會說，當時感到非常委屈，五味雜陳。但是半年、一年之後，我認識了附近糖水舖的阿姨，喝糖水會多打包一份給我；認識了飯店的老闆，吃飯會多給我兩個餸。還是那間肉舖，還是那幢唐樓，還是兩平米的床，但我覺得沒有那麼陌生，終於有了家的感覺。

繼續閱讀：港漂對談．下｜落地生根 我也是「香港人」

上文刊登於第269期《香港01》周報（2021年6月15日）《與港漂對話：我也是香港人》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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