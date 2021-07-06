撰文： 范曉鵬 最後更新日期： 2021-07-06 19:58

北京連綿陰雨之中，迎來中共百年黨慶。上周四（7月1日），中共最高領導人習近平邀請中共前領導人胡錦濤、溫家寶等（江澤民、朱鎔基則未露面）參加當天的數萬人黨慶大會。在當天的大會上，習近平身穿中山裝─這是一種歷史正統繼承的象徵，就像1949年毛澤東在天安門城樓宣布中華人民共和國成立那樣─發表了一篇「政治宣言」。

在這篇使用了諸多排比句、全文超過7,200字的長篇「政治宣言」中，習近平究竟說了什麼呢？

他首先回溯了中共誕生前後的歷史─習近平已經在多個場合使用類似的語言，這一部份基本是舊話重提。

在這篇使用了諸多排比句、全文超過7,200字的長篇「政治宣言」中，習近平究竟說了什麼呢？（新華社）

緊接着，習近平稱中共在百年內為實現中華民族偉大復興做了四件事，也就是「四個成就」，在這一傳統論述中，習近平暗含着對毛澤東、鄧小平甚至自己貢獻的評價。當然，這其中，習近平的用詞頗為值得推敲。

之後，習近平又「以史為鑑」總結了中共的九條成功經驗。最後，在呼籲港澳台同胞參與到實現「中華民族偉大復興」這一行動中時，習近平特別釋放了清晰信號……

詳細分析請閱讀第272期《香港01》電子周報（2021年7月5日）《習近平七一講話評中共：四大貢獻和九大經驗》。請按此試閱《香港01》電子周報，瀏覽更多深度報道。