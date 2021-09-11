銅鑼灣、尖沙咀將於29年後被淹沒？ 氣候危機不只是有錢人的事

美國有環境組織推算，若人類仍然維持現時的生活與碳排放模式的話，到了2050年，全球多個低窪地區都會因海平面上升而消失，包括位於維港兩岸的銅鑼灣、尖沙咀，還有整個赤臘角機場。這只是29年後，並非不可想像的遙遠將來，你能想像當你垂垂老去的時候，你的孫子只能在你的描述中認識已經從香港地圖中消失的銅鑼灣和尖沙咀嗎?



在地球的另一端，英國綠黨前主席Natalie Bennett從倫敦到克羅地亞開會，本可花90英鎊，坐直飛航班，但她卻偏要全程火車，從巴黎輾轉慕尼黑，再轉克羅地亞首都薩格勒布（Zagreb），耗時48小時，車票總計350英鎊，還要在途中過上兩夜。只因她認為，飛得愈多，排放量就愈大。可是，她這個行為被質疑是基於她的富裕而可以豪爽地作「道德消費」，而絕大多數基層百姓為生活已經瑙珠必較，還有什麼心情、餘裕可以做此環保之舉？劍橋大學學報《Varsity》也這樣形容瑞典環保女孩通貝里（Greta Thunberg）：「沒錯，通貝里熱情澎湃，但不可否認的是，她出生在一個富裕國家的中產之家，她當然有支持環保的資本。」

7月底，英國倫敦遭遇強雷雨天氣，造成市區部份路段積水，車輛被困，一些地鐵站被迫關閉。（路透社）

可是，專欄作家王梆說，氣候危機運動中的真正矛盾，並不在於底層百姓和中產階級出身的環保人士之間。當綠色、體面、可續的人類生活被主張牟利最大化的新自由主義權貴剝奪時，去質疑環保人士的階級出身，是沒有任何意義的。只有聯合一切抗爭力量，才有可能迫使當權者作出改變。的而且確，當暖化危機已經「殺到埋身」，誰還能說環保只是有錢人的玩意？

詳細分析請閱讀第281期《香港01》電子周報（2021年9月6日）《氣候危機是中產階級的事？》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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