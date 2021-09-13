Netflix《叫她系主任》劇評：比宮鬥劇更寫實的「職場潛規則」

Netflix近期推出的美劇《叫她系主任》（The Chair）獲得各方關注，更吸引許多擁有大學教學及研究經驗的女性熱烈討論。即使並非身處學院象牙塔，不少「打工仔」仍取得共鳴，並以劇中人的遭遇自嘲。



早年憑《追殺夏娃》（Killing Eve）揚名的吳珊卓（Sandra Oh）是影迷熟悉的亞裔面孔，更曾摘下金球獎視后，演技備受肯定。她在新劇飾演剛上任的英文系主任金智允博士（Dr. Ji-Yoon Kim），想徹底改變陳舊腐敗的英文系。劇中虛構的學校，正是如今社會的縮影。金智允在劇中有一句對白讓很多女性觀眾心領神會——「他們總想讓炸彈在一位女性手上引爆」，性別平權的呼籲讓女性站到風口浪尖，但站在前線的女性卻往往並非真正掌控局面的人。

此劇的內容扎實，道盡女性面對的職場百態，尤其是學界的各種日常。編劇安妮韋文（Annie Julia Wyman）曾任哈佛大學英文系講師，幕後團隊在搜集資料期間採訪了許多學術界女性，難怪劇本被譽為赤祼祼揭示「職場潛規則」。例如極有才華的年輕女教授深受學生愛戴，卻因為膚色及性別而無法獲學院重視。又例如金智允同時要面對（上層）學識淵博卻帶有歧視與成見的校長與校董，（下層）性格迥異的教授，有些不斷投訴，有些不停闖禍；她在系主任位置上備受煎熬——相信不少位處職場中層的「打工仔」最有共鳴。

《叫她系主任》揭開了「政治正確」的面紗，女性的角色更像是公關需求。不少在學院默默苦幹的女性最心領神會：獲安排做許多院系的文書雜活，教學之餘難有機會攀登學術高峰，無論多麼有實力，依然無法突破隱形的人事障礙。此劇生活化地闡述後#MeToo時代女性的新處境，即使女主角已經非常強勢，可是在校長、校董和資深教授面前根本沒有足夠的談判條件，決定權依然不在手裏。難怪劇迷邊看邊咬牙切齒，期待女主角來一場「絕地反撃」……

詳細分析請閱讀第282期《香港01》電子周報（2021年9月13日）《《叫她系主任》：後#MeToo時代的女性處境》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。