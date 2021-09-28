地產商囤地等升值 政府不聞不問卻又大喊冇地起樓

撰文：01周報
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香港樓價貴絕全球，連續11年「蟬聯」全球最難負擔的房地產市場榜首，一個家庭要不吃不喝20年才能買得起一個單位，樓市之瘋狂可說是國際有名。市民負擔不起購買私樓，申請租住公屋或者購買公營建造房屋又如何？一樣難於登天。公屋輪候時間連年上升，抽中居屋的機會差不多與買六合彩一樣靠運氣。與此同時，卻有一班擁有丁權的人如「含住金鎖匙出生」，每人可以擁有一幢2100呎的丁屋，更獲政府預留大量地皮以作建屋之用，這不禁讓每日為口奔馳卻只能蝸居於劏房的廣大基層市民質問一句：公平咩？
市民無法安居，最大責任必然落在政府身上，然而特區政府素來常以「地少人多」來自欺欺人，到底香港的地有多「少」？

翻查資料可以發現，香港已開發的土地不足三成，其餘未被開發的土地有七成，當中包括農地、荒地及綠化地。部份農地及荒地未被開發的原因是地產商囤積土地，最為經典的囤地例子可謂新界粉嶺「烏鴉落陽」的「鬼城」。地產商新世界集團於1997年購得該地逾3.2公頃地皮後，為了不違反政府規定的發展期限，興建了17幢空置洋房，不租不賣，直至2019年財委會通過在該地發展高密度住宅，方才拆卸這座「鬼城」。再看看香港四大發展商擁的農地，便可知道地其實從來都不少。截至2018年，恒基地產持有約418.06公頃的農地、新地約288公頃、新世界約157.94公頃，長實則擁約83.61公頃的土地。

其實政府一直擁有《收回土地條例》這把「尚方寶劍」，可以用來收回被地產商囤積荒廢的農地，重奪香港土地供應主導權，但政府卻一直不願使用，林鄭更曾經指若以該條例來解決土地問題是「費時失事」，而事實又是否如此？面對愈來愈嚴峻的土地及住屋問題，政府又是否真的只能攤大手板望天打掛？

詳細內容請閱讀第284期《香港01》電子周報（2021年9月27日）《中央多次促港解決房屋問題　政府敢向商紳徵收農地嗎？》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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