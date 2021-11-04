拜登的語言藝術 展示美國對台戰略模糊的新形態

當地時間10月21日，美國總統拜登在巴爾的摩參加有線電視新聞網（CNN）的市民大會時被問及如果台灣受到來自大陸的攻擊，美國是否會防衛台灣。拜登當即回答「會的」。隨後，拜登做了一些解釋，但主持人顯然已經敏銳地嗅到了新聞素材，再次追問是否只要大陸攻擊台灣美國就會去幫助台灣。拜登再次回答：「會，我們對此有承諾。」 拜登的回答是否意味着美國「一個中國政策」已經名存實亡？美國對台「戰略模糊」的態度是否就此告終？



美國總統拜登近日多次就台灣問題對北京擺出強硬姿態，上周以視像方式參與東盟峰會時，他亦宣稱「對中國的脅迫行為深表關切」。（路透社）

對「戰略模糊」的政策進行調整而建議更改為「戰略清晰」的主張，在經歷了一定時期的討論之後由Richard Haass和David Sacks於2020年9月在《外交政策》（Foreign Affairs）上正式提出。兩位作者認為此前的「戰略模糊」政策隨着兩岸態勢的改變以及大陸的快速崛起已經不再適用，需要通過更為清晰地宣布「美國在大陸武力進攻台灣時會幫助台灣防禦」來增加美國威懾的可信度。他們認為如果等大陸採取行動之後再在美國政策圈討論、決定是否干預，將為時已晚。

不過，自從Haass與Sacks的文章刊出之後，華盛頓政策圈出現了很多不同的聲音。比如，喬治華盛頓大學政治學及國際關係教授Charles L. Glaser就建議美國主動無條件放棄對台灣的承諾以維護住自己的戰略可信度，因為明知道若台海開打，美國是不會投入精力去救援、去冒引發第三次世界大戰的風險的，何不先放棄了台灣以保護信譽？

詳細內容請閱讀第289期《香港01》電子周報（2021年11月1日）《美國對台戰略模糊的新形態》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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