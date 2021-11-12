能源危機之下 英國基層的燃料貧困噩夢

英國的冬天平址氣溫為攝氏2至7度，但有時氣溫也會降至攝氏0度以下，且濕度極高，居住在濕度80%以上，氣溫卻直逼零度的房間裏，沒有暖氣，幾乎就和居住在浸滿冷水的浴缸裏無異了。對每個英國家庭來說，暖氣是度過冬天的必須品，普通家庭每年平均在燃料上花費1,131英鎊，對貧困戶來說，這可是一筆相當大的開支。



幾年前，我們那一區的女警官Sue Loaker撬開了一戶人家的房門，裏面沒有電，冷得像個藏屍窖，地上全是垃圾紙盒，牆壁和天花板一片煙薰火燎，像剛經歷了二戰。原來那戶人家交不起電費和燃氣費，又沒有壁爐，只好在地板上燒垃圾取暖。

英國普通家庭每年平均在燃料上花費1,131英鎊，對貧困戶來說，這可是一筆相當大的開支。（新華社）

從此，Loaker警官便開始馬不停蹄，四處遊說，力圖解決「燃料貧困」的問題，並開設了一個叫「基本用品」（Essentials）的募捐站，為有需要的人提供燃料費。與此同時，在我工作的食物銀行，為求助者的電錶充值亦是家常便飯。通常，我們會陪求助者到充值點，在一張磁卡內充入20到30英鎊，充好後，回家插入電槽，電源就立刻恢復了。別小看這20到30英鎊，沒有它，許多人的生活就一夜回到了中世紀。室內室外一樣冰冷，沒法做飯，也開不動洗衣機，能夠照明的只有一盞破燭光。

屋漏偏逢下雨，一場能源危機正在席捲全球。在歐洲，今年以來，燃氣批發價暴漲500%，英國雖然退出了歐盟，卻難逃重災區……

詳細內容請閱讀第290期《香港01》電子周報（2021年11月8日）《英國燃料貧困，誰之過？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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