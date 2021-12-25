英國聖誕「火雞浩劫」只是開始 脫歐之苦陸續有來

每年萬聖節一過，英國的超市便開始迎接聖誕：天花板上、貨架上，到處都掛滿了聖誕彩燈，像雪後冰柱似地，滿世界晶光閃亮。櫥窗和貨架更是改頭換面，放眼望去，全是那種印有雪花，一品紅或聖誕老人的應景貨品，從蘇格蘭黃油酥餅，到黑得透亮的聖誕布丁，一個不少，其中最顯眼的，莫過於聖誕火雞了。

然而，英國人今年被早早告知：「2021年的聖誕節，可能是一個沒有火雞的聖誕節。」為什麼突然之間，火雞會消失呢？



回顧2016年歐盟公投，英國本土51.9%的投票者選了脫歐。原因眾多，其中最顯眼的一條，是「移民」。而脫歐的確有效控制移民，其中某些行業出現驟減趨勢，比如公路貨運和物流業。2020年中到2021年3月，三分之一的歐盟籍貨車司機告別英倫，或回歸故土，或去往他鄉，加上此前兩年走掉的，過去四年中總計流失的貨車司機人數高達約53,000名，以致50%的進口貨運面臨滯怠和延緩。

過去四年，英國總計流失約53,000名貨車司機。（Getty Images）

Paul Kelley是英國最大的火雞供應商之一，他說，英國正在經歷一場「火雞的浩劫」，和疫情無關，就是脫歐釀造的。脫歐之後，他卻不得不將10%的養殖場轉移到荷蘭和德國，因為要將火雞變成美食，需要無數勞工，包括養殖人員、屠宰人員、後期拔毛、清洗和處理加工人員，以及包裝和運輸人員等等，無數個小時的勞作，而這些勞作——像英國的農業、零售業和服務業的主心骨一樣，基本上是由歐洲移民工支撐的……

詳細內容請閱讀第296期《香港01》電子周報（2021年12月20日）《脫歐用工荒：沒有火雞的聖誕節》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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