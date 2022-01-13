2022年消費電子展（CES）上周舉行，最驚喜的消息可能來自日本Sony集團，除了展出新一代汽車原型，還宣布將成立新公司進軍智能電動車。



在本屆CES上，Sony展示了智能電動車原型VISION-S 01（右）和VISION-S 02（左）。（Getty Images）

在兩年前的CES，Sony令人意外地展示了他們首輛電動車原型VISION-S。這輛概念車與汽車代工大廠Magna、車用零件巨頭Robert Bosch等共同研製，Sony當時表明，並無量產及銷售Sony汽車的計劃。兩年後，Sony行政總裁吉田憲一郎上周於美國拉斯維加斯舉行的CES上說：「在展示VISION-S後，感受到大家對它的興奮，確實鼓勵我們進一步考慮如何利用創意和科技，改變從一個地方移動到另一個地方的出行體驗。」這次，Sony將VISION-S原型改稱為VISION-S 01，並展出另一輛七座位休旅車（SUV）VISION-S 02。

從VISION-S可以一窺Sony打算如何結合其科技強項與未來汽車的想像。吉田說，VISION-S將建基於安全、適應性和娛樂。一方面，在安全上，Sony仍然以其影像感測技術作招徠，VISION-S內外共安裝了40個感應器，確保行駛安全。目前，它只具備第二級自動駕駛能力，亦即基本上是輔助駕駛，最終目標為第四級。

另一方面，Sony的電動車將不會只流於駕駛工具。尤其是，當自動駕駛有朝一日真正能夠實現，對於不再需要駕駛的乘客，車內空間應該有新的意義，對於Sony，這將是娛樂。據吉田介紹：「VISION-S會將出行演變成一個娛樂空間，包含我們的360 Reality Audio現場音效技術、遊戲體驗以及適用於VISION-S的Bravia Core串流平台，這是一個完整結合的數碼影像服務。」

在VISION-S上，除了為每個乘客設有熒幕之外，座位也裝上立體聲效裝置，這系統還支援遊戲串流，可遙距連接PlayStation遊戲機。除了已提到的硬件，在相關內容上也恐怕離不開Sony的版圖，畢竟它旗下有歌手、有電影（如《蜘蛛俠》系列）、也有遊戲開發商。吉田揚言：「憑藉我們的成像和感應技術、雲端、5G和娛樂科技，加上我們對內容產業的掌握，我們相信Sony有其優勢，作為一間創意娛樂公司來重新定義移動出行。」

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Sony此舉再次印證一個新趨勢。蘋果（Apple）、小米、高通（Qualcomm）、鴻海等也有其智能電動車計劃。對於這些以消費電子類產品為主力的科技公司，跨足智能電動車研發有何原因和優勢？未來的車又會如何改變？

詳細內容請閱讀第299期《香港01》電子周報（2022年1月10日）《Sony參戰智能電動車 未來汽車變娛樂場所》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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