疫情升溫｜新冠病患盼重返職場，「新冠後遺症」緣何仍謎團重重？

新冠肺炎爆發逾兩年，目前各國正因應疫情升溫作出部署，香港剛迎來第五波疫情大爆發。當全球仍然為每日追蹤確診個案而疲於奔命，新冠後遺症（long Covid）的種種謎團卻仍然未解。為什麼會有後遺症？Omicron變種有何嚴重影響？疫苗可否避免後遺症？尚有什麼潛在治療方法？隨着Omicron肆虐，疫情再步入新階段，或許是時候正視這些謎團。



新冠後遺症的成因至今仍然未明，不少診所只能提供復健和心理支援。圖為一名後遺症病人進行物理治療。（Getty Images）

「我從未想過超過一年沒有踢足球。」前英格蘭甲組聯賽球隊溫布頓（AFC Wimbledon）足球員Finlay MacNab談及新冠後遺症時感嘆疫症對其健康和職業的影響，「即使只是上樓梯也疲累得像踢完一場90分鐘球賽。」難怪他對足球生涯感到憂慮。新冠後遺症可以嚴重影響病患的日常生活，不少患者連下床、沐浴等日常動作也甚為吃力，遑論重返職場。自疫情爆發以來，科學界對於新冠後遺症成因有多個假說；新變種Omicron出現會否構成新的後遺症，也有待時間觀察。

有專家指出，各國仍專注於追蹤重症病人入院和死亡數字，卻忽略新冠後遺症的危機。在漫長的疫情期間，資源都集中在急性病例，例如感染、住院和死亡個案，卻忽略慢性病患的情況，例如後遺症的個案和轉介。全球對於新冠後遺症的監測嚴重不足，很多患者都在家中，醫療團隊難以聽到他們的聲音。

隨着Omicron變種肆虐，新冠肺炎後遺症的病情和疫苗預防成效更添疑問。新冠後遺症的症狀繁雜，常見如疲倦、呼吸急促、記憶及專注力失常等情況，可嚴重影響日常生活和工作。疫情謎團未解之下，如何治療新冠後遺症也十分困難。有專家甚至呼籲，各國應把注意力集中到這方面的研究，以及這些病人身上，否則未來日子，全球經濟將會承受嚴重後果……

隨着Omicron變種肆虐，新冠後遺症的病情和疫苗預防成效更添疑問。圖為病癒後復健的媽媽抱起初生嬰兒。（Getty Images）

詳細內容請閱讀第301期《香港01》電子周報（2022年1月24日）《疫情兩年未解謎題 是時候重視新冠後遺症》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第301期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

窮人的命也是命 別讓社會不公剝奪健康公平

1992年，鄧小平為暫停的改革按下了快進鍵

勞福局改組要添上理念靈魂

住屋邏輯不改 問題不解

拜登首年：有扶大廈於將傾之志 無挽狂瀾於既倒之力

看朝核變化 勾勒新全球多極核戰略秩序

多面馬斯克：從瘋癲企業家到世界首富

疫情兩年未解謎題 是時候重視新冠後遺症？