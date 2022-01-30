物質生活無法帶來幸福感？歸隱田園或可帶來驚喜

英格蘭青年Daniel從小就想過那種「晨興理荒穢，帶月荷鋤歸」的田園生活，雖然他可能並不識得陶淵明。英國寸金尺土，囊中羞澀的他，於是就想到了語言、氣候和英國接近，無需從頭適應的愛爾蘭。



他在英格蘭北部一棟再普通不過的半連宅裏長大，沒有高貴血統，也沒有遺產，父親五十多歲就去世了，據說是死於過勞和心力衰竭。Daniel不想成為資本主義生產流水線上一顆永懷倦意的螺絲釘， 三十歲不到便毅然選擇了裸辭。

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Daniel要用「永續農業（permaculture)的理念，在愛爾蘭創建家園。所謂「永續」，和我們文化裏的「天地人和」、「道法自然」異曲同工。說白了，就是因地制宜，輪作耕種， 依山而居，擇季簡食。

2016年夏末，Daniel帶着他的所有家當（幾套衣服、幾本書、一把結他、各種建築工具和農具），開着一輛破舊的房車，拖着小狗Mossy ，抵達了其中一個廢墟。它看起來像是一棟從荒草裏長出來的石頭房子，在西愛爾蘭斯萊戈郡（Sligo）的腹地裏悄無聲息地沉睡着，而這裡將會成為日後的伊甸園……

詳細內容請閱讀第301期《香港01》電子周報（2022年1月24日）《2022年，遠離消費主義，走向永續》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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