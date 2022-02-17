英國政府擬立法限制示威集會　民眾抗爭近一年要求撤回法案

近年英國警民衝突有愈演愈烈之勢。英國政府稱現有的公共秩序法規已無法應付如今示威者的衝擊行動，因此在去年3月推出《警察、犯罪、量刑和法院法案》（Police, Crime, Sentencing and Courts Bill，下簡稱《法案》），擬加強警察執法權力，提高刑罰的力度和範圍，增強對遊行示威活動的威懾力。不過，法案甫一推出，民間反對聲音四起，全國各地的請願、示威活動此起彼落，爭議擾攘了近一年。目前，法案仍在國會審議當中。



這份去年3月推出的法案顯然旨在限制示威活動。法例草案提出，警方可決定任何集會開始及結束的時間和地點，限制集會最高噪音分貝。此外，法案將擴大警察攔截及搜查示威者的權力；對於出現「嚴重滋擾和騷亂」，讓普通民眾感到驚恐不安的暴力行為，警方有權介入制止。法案同時加強了刑罰的力度：示威者若襲擊警察、護士或護理人員等緊急救援人員，其最高刑罰從監禁12個月加至兩年；若破壞雕像等公共財物，最高可被判囚十年。

1月15日，英國民眾在布里斯托街頭展示標語和展板，其中一幅寫着「沒有遊行等於沒有民主」。（Getty Images）

自法案推出以來，超過80萬人和350個英國公民團體以聯合簽名、上書議會，或給當地議員寫信的形式，公開表達了他們對法案的強烈反對和質疑。英國人權組織Liberty發言人Emmanuelle Andrews對《衛報》說：「法案是對每一個英國公民的威脅，尤其對被邊緣群體而言，因為走上街頭通常是邊緣群體唯一的發聲之路。」

環保組織，比如綠色和平（Greenpeace）還歸納了法案的三處糟點。首當其衝就是「任意盤查」，在該組織看來，如果警察被賦予了任意盤查的權力，那麼離權力濫用就不遠了。歷史上，黑人和有色人種遭到警察盤查的平均次數是白人的六倍。而且你還不能說不，因為說「不」的代價是51周監禁，一年的時光就化為泡影了。

其二是「增添新罪」——這一點最令「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）炸肺。作為成員相對年輕化、時常義憤填膺的英國環保組織，反抗滅絕自組建以來，便開展了一系列火爆的街頭運動，其中包括裸身塗滿標語潛入下議院頂座，在唐寧街以及各個城市的繁華路段靜坐等等。在執政黨眼裏，這些年輕人早就是圖釘了，如果能在法案中添加一些新的罪名，比如「蓄意堵塞交通」、「干涉公共設施運行」之類，何樂不為？

其三，也是綠色和平視為最恐懼的一點，是法案試圖用「反社會行為令」（Anti-Social Behaviour Order）為和平抗爭者扣上「反社會」的帽子。這樣一來，即使你什麼都沒做，就是站在那裏，都可能涉嫌反社會。綠色和平認為，這樣的法案冒犯了一個民主社會的實質......

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詳細內容請閱讀第304期《香港01》電子周報（2022年2月14日）《自由是一把雙刃劍》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。