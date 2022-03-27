香港粵語中的忌諱與委婉

經典電影《九品芝麻官》中有一對兄妹，當被飾演包龍星的周星馳問及「高姓大名」時，不斷輪流說出自己的名字：「吳廣德」（與「唔講得」同音，即「不能說」）及「吳好緹」（與「唔好提」同音，即「不要提」），讓觀眾誤以為他們身份神秘而不願透露自己名字。一番「無厘頭」的對話惹得觀眾捧腹大笑，成為周星馳喜劇電影中經典的一幕。

撰文：王晉熙、梁慧敏



現實生活中，沒有父母會把子女的名字改作「吳廣德」或「吳好緹」，然而基於種種原因，日常交流卻的確存在很多「不能說」或「不要提」的事情，語言學者把避免提及的主題、事物或字眼統稱為「語言禁忌」或「語言忌諱」（language taboo）。出現語言忌諱的原因相當複雜，牽涉到文化、心理、社會及宗教等不同層面，簡單來說可分為以下三大類：

出現語言禁忌的三大原因

第一、相信語言是福禍根源。古代科學知識貧乏、遠未成熟，人們難以從現代科學角度去解釋各種自然現象，於是就把自然現象與福禍連繫起來，並反映在日常使用的語言當中﹔也出於對大自然及靈界的敬畏、不幸的恐懼，古人竭力避免提及某些忌諱的主題、事物或字眼，以免及引起他人不悅。例如：「死」、「鬼」、「病」等字眼，屬常見的語言忌諱，怕的就是提及不吉利的事就會隨之應驗，說禍惹禍，不幸臨至；甚至連有了身孕這等喜事，亦不宜高談闊論、過於顯露，免得招來鬼神嫉妒，故粵語婉言為「有咗」，可見古人相信語言與事物之間存在着某種聯繫。

「病」、「死」等字眼是常見的語言忌諱。（呂凝敏攝）

第二、出於人與人之間禮貌。語言作為人際交流的重要手段，談吐時需要顧及聽者感受。因此，在一般情況下，彼此交流盡量避免觸及帶來反感及不安的主題及字眼，例如粵語以「M到」諱言「女性生理周期」、以「房事」諱言「性行為」等。除此之外，人們亦會因應個別語境而避免某類字眼。例如與離婚朋友聊天時，便會「識趣地」避免提及「結婚」、「離婚」及「戀愛」等話題，甚至連「梨」（離）等字眼都會盡力避免，免得造成「二次傷害」。又例如在年事已高的老人面前，也不宜提及「病」、「死」等字，免得讓老人聯想到自身，從而帶來不悅。有時候，雖然遵守語言忌諱的人自己並不相信「語言是福禍根源」，但由於忌諱具文化普遍性，為免言者無心、聽者有意，因此顧全其感受，仍會遵守社會上通行的禮貌準則，此即為「崩口人忌崩口碗」的道理。

三、古代避諱之流傳。顯例是在古時中國，帝王具有至高無上的地位，臣子百姓不能僭稱其名，於是帝王名號所用之字，舉國上下必須改字迴避。時至今天，我們仍見古代官諱的痕迹，例如二十四節氣中第三個節氣：「驚蟄」原為「啟蟄」，因為需要避漢景帝劉啟之諱，故把「啟蟄」更名為「驚蟄」。又如唐以前「世代」稱「世」不稱「代」，自唐以降稱「代」並沿用至今，原因是避唐太宗李世民諱，故改「世」為「代」。柳宗元《封建論》中「數年之間，奔命扶傷之不暇，困平城，病流矢，陵遲不救者三代」的「三代」即「三世」。

有禁忌就有相應的委婉

那麼是否只要絕口不提「禁忌」就萬事皆安？答案顯然是否定的。日常生活的溝通難以避開所有忌諱事物及字眼，例如通報某人的死訊、遇上超自然現象（如「撞鬼」），又或提及一些不雅的事物。當忌諱無法避免時，只好以間接含蓄、婉曲暗示的方式代替直接表達，語言學者把這些替代禁忌語、迂迴曲折的表達稱為「委婉語」（euphemism）。例如在香港粵語中，以「去咗」、「唔喺度」表示死亡；以「污糟嘢」、「嗰啲嘢」委婉替代「鬼」；以「方便」、「去洗手」作為「大小便」的委婉代替。因此，有禁忌就有相應的委婉。

香港粵語有着大量因語言忌諱而生的委婉語，有學者甚至認為粵語委婉語的數量是各中國方言之冠。粵語忌諱現象不單滲透於日常生活中，即使在法律文件中亦能窺見粵語忌諱的影響。最為常見的粵語委婉語是「吉」—— 粵語中「空」（hung1）與「凶事」中的「凶」同音。為免帶來不幸，粵語人士以「凶」的反義詞「吉」作為「空」的委婉語，因此「空車」、「空舖」及「空地」便被委婉替代成「吉車」、「吉舖」及「吉地」。「吉」的委婉用法多見於地產業界，業主、租客皆極之忌諱把「空置的物業」叫作「空宅」或「空屋」，原因是「空宅」與「凶宅」同音。「凶宅」泛指在單位內發生非自然的死亡個事件，例如燒炭、跳樓、吊頸謀殺等。出售出租「空宅」，不但予人不安之感，更會惹人誤會而影響樓價，而事實上據不成文的規定，本地銀行一般會下調此類物業的估價，從而造成估價不足甚至影響成交。因此，香港粵語慣以「吉宅」及「吉屋」形容「空置的物業」。由此引伸，香港人忌諱把「單位交易時已無人居住」稱作「交空」，而以「交吉」婉言之。「交吉」一詞不但在民間慣用，更被記錄在官方文件中，如1995年法律改革委員會發表的《法律改革委員會發表售樓說明研究報告書》：「售樓書須註明建築完成日期、交易完成的預計日期和交出空置管有權（俗稱交吉）的預計日期。」當中就以「交吉」補充說明「空置管有權」。

粵語人士以「凶」的反義詞「吉」作為「空」的委婉語，因此「空舖」又稱為「吉」舖。（蘇煒然攝）

只要細心留意，不難發現即使不同社會文化，種族、歷史、宗教各異，均有各自的「忌諱」與「委婉」，當中有所相同與相異。所同之處，為不同社會均會對「死亡」、「鬼」及「大小便」等事有共同忌諱，此類主題屬「普遍忌諱」。所異之處，為有些忌諱較為獨特，源自不同社會的特定行業、文化及宗教中。例如廣東漁民出海忌諱「翻（faan1）船」，故把與之近音的「帆」（faan4）改成「𢃇」（lei5），部份水上人更會因為忌諱「翻」字而在吃魚時不把魚翻轉；西方人士忌諱數字「十三」，源於猶大的背叛，與出賣耶穌有關，故有些酒店客房把13號房改為12A，或直接跳過，另外由於三個連寫的6是惡魔的代號，屬不吉利象徵而被西方人所忌諱。

其實，只是知道哪些主題「吳廣德」，就已掌握人際日常溝通之入門，若可進一步靈活自如地以委婉語表達「吳廣德」之事，便能優雅地遊走於「禁忌避諱」與「成功溝通」之間。本欄將以系列形式，連續十星期為讀者拆解在香港經常用到，但卻不以為意的粵語委婉語，並從生活化角度探討香港粵語忌諱現象。

王晉熙

香港理工大學中文及雙語學系碩士生

梁慧敏

香港理工大學中文及雙語學系助理教授



詳細內容請閱讀第309期《香港01》電子周報（2022年3月21日）《香港粵語中的忌諱與委婉》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。