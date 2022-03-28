俄烏衝突｜為「零成本」戰爭推波助瀾，拜登佈局意在歐洲？

北約峰會上周在比利時布魯塞爾舉行，會後聯合聲明強烈譴責俄羅斯，重申各國有不受外力干涉決定自身軍事安全安排的自由。美國總統拜登其後在波蘭發表講話，一方面以向俄羅斯人民喊話的方式譴責克里姆林宮，另一方面敦促歐洲「下定決心長期作戰」，必須結束對俄羅斯石油和天然氣的依賴，結束「任何國家能源需求都受制於暴君歪念的日子」。



拜登這位被世人嘲諷「遲緩年邁」的耄耋政客，正用老辣的戰略佈局，讓世界從「美利堅盛世」的和平幻影中醒悟。圖為拜登在波蘭華沙的收容所探望烏克蘭難民。（美聯社）

戰爭爆發前對俄烏矛盾推波助瀾，戰爭爆發後一再火上澆油。歸根結柢，戰爭對美國政府來說只是其達成地緣利益、選舉政治和經濟利益的手段。此次烏克蘭戰爭對美國而言是「零成本」的生意，推動俄烏和俄歐鷸蚌相爭，美方漁翁得利。

俄烏衝突本可避免，卻是被「蓄意促成的危機」。美國在歐洲的影響力正逐步削弱，重塑美歐緊密盟友關係是重要一環。持續推動北約東擴，容許乃至挑動歐洲尤其是東歐國家對俄敵意，無疑是美國對待俄羅斯最大「陽謀」——俄羅斯不反彈，則美國一步步逼近，加強自身對俄羅斯的威脅能力；俄羅斯反彈，則可加速構建由美國主導的歐洲安全格局。

緩解俄烏戰爭顯然不是美國的戰略目標。中國國家主席習近平曾勸誡拜登以「解鈴還須繫鈴人」的思路着手烏克蘭局勢，但作為「繫鈴人」，白宮深知烏克蘭戰爭乃至俄歐關係的癥結所在，而白宮也根本不想「解鈴」，尤其是拜登。當下，烏克蘭自是最悲壯的一方，俄羅斯就算最終以戰爭方式確保烏克蘭不加入北約，也付出了沉重的代價，而歐盟就更加面臨巨大的危機——在這個過程中，最大的獲益者，正是一再為俄羅斯製造安全憂慮，逼迫俄羅斯出手的美國。

面對當下危機，歐盟並不是任人宰割的牛羊。拜登是這場「烏克蘭危機」的佈局者，這盤老辣棋局昭示着「百年未有之大變局」已經到來。但凡事皆有代價，這盤大局誰能笑到最後，尤未可知。

拜登的戰略佈局目標，關乎美國最根本的利益——產業回流。（Getty Images）

詳細內容請閱讀第310期《香港01》電子周報（2022年3月28日）《意在歐洲：拜登的老辣佈局》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。