小巴經營愈來愈難 行業改革最大阻力來自政府？

立法會在上月底通過動議，維持公共小巴總數上限4,350輛，直至2027年6月。近年小巴客量佔全港交通工具的百分比維持14%，但實際載客人數持續下降，新冠疫情更是重擊，去年每天平均僅有148萬乘客，回到廿多年前的水平。雖然如此，假設這批乘客乘搭來回程，那就是說差不多有一成港人靠小巴代步，小巴仍是重要公共交通工具。小巴服務值得保留，但近年行業難關重重，若再無新方向，行業只會繼續萎縮。政府是運輸政策的制訂者，要保住現有小巴服務之餘，更要為小巴構想未來，助其迎接智慧交通浪潮。



航運交通界議員易志明在3月底的立法會大會表示，疫情下有約500輛紅色小巴停駛。（資料圖片）

小巴在公共交通有重要角色，既提供輔助接駁服務，更為鄉郊和路面狹窄地區提供必要服務。近年因為疫情影響，業界代表指客量大減，有約十條綠色小巴路線營運商決定退場，向運輸署交回營運權。紅色小巴方面，航運交通界議員易志明稱，有約500輛停駛。

然而，就算沒有疫情，小巴也要受鐵路競爭、營運成本上升、司機老齡化等因素影響，整個環境不吸引年輕司機入行。運房局指運輸署已經推出各種措施扶助小巴，有部份取得成效。但是，一些交通關注者反指運輸署才是大山，尤其在審批營辦商申請新線的程序僵化，令審批結果傾向反對開辦，抑制了小巴發展空間……

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