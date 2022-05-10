在3月議息會議後的新聞發布會上，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）一直強調美國經濟「非常強勁」，但美國商務部上月底公布的數據顯示，2022年第一季度，美國國內生產總值（GDP）按年率計算環比下降了1.4%，遠不及市場預期的1.1%。這標誌着2020年疫情爆發後，美國經濟在刺激政策下走出的「自1984年以來最佳」的成績突然中斷。這一數據引發了市場對於美國增長動力不足，甚至可能走向衰退的擔憂。



美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）日前表示，總結1950年以來的經濟規律，每當美國通脹超過4%、失業率低於5%，美國經濟就會在兩年內陷入衰退。截至目前，美國已連續13個月通脹超過4%，失業率連續8個月低於5%，而3月份通脹更是高達8.5%，失業率為3.6%。

高基數效應下的萎縮

坦白說，對美國經濟衰退的擔憂是存在的，但以單季度數據來定斷卻顯得操之過急。而且，美國上季GDP增長率達到了數十年來罕見的6.9%高位，在高基數效應下，今年首季的萎縮其實並不意外。事實上，如果換個統計口徑，美國首季GDP按年是上漲的。根據中信證券的研報，美國第一季度實際GDP按年增長3.57%。

美國4月失業率維持在3.6%。（新華社）

由此可見，美國經濟出現嚴重衰退的聲音是言過其實的。

如果從細分上來看，拖累美國第一季度GDP下降的一大原因是進出口的赤字。由於進口量和價格的激增，美國3月份的貿易赤字達到了歷史最高水平。整個第一季度，美國出口額下降了約5.9%，而進口額增長了17.7%。這當中的差額對美國總體GDP產生了很大的影響。

而且，美國進口額的大幅增長主要源自國內消費需求的大幅增強，換句話說，美國民眾對進口服務和進口商品的物質追求正在上升，而更願意花錢，其實是對經濟更有信心的體現。

要知道，消費約佔美國GDP的三分之二。可以說，只要消費不倒，美國經濟的基本盤就能能被穩住。數據顯示，美國第一季度個人消費額增長2.7%，高於上季2.5%的增長率。

聯儲局議息會議上周三（5月4日）決定加息0.5厘，幅度之大，是二十二年來首次出現。（Getty Images）

急縮貨幣政策副作用大

然而，這並不表示美國經濟會持續強勁......

詳細內容請閱讀第316期《香港01》電子周報（2022年5月10日）《美國首季GDP萎縮1.4% 是經濟衰退信號嗎？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。