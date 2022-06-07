【恩威並施】霍啟剛做文體旅局長？ Good！

香港即將成立回歸以來第一個文體旅政策局，由誰當第一任局長非常重要。什麼人適合呢？ TVB總經理曾志偉先生早前支持霍啟剛當局長。這個提議很好，我也十分支持。霍啟剛先生當局長有很多優勢，對文體旅局整體發展也會有好處。



首先，霍啟剛先生年輕有為，在競選文化、出版、體育界別立法會議席的過程中，他親力親為，落區和前線體育文化工作者接觸。並腳踏實地協助業界做了很多小事。不要看輕這些小事，霍先生關注這些他原本可以不理的小事，讓人看到他從政的誠意，也看見他是有方法地去從政，而不只是單單依靠家庭顯赫的背景。他做事親力親為，經常看演出、參與體育活動，和界內團體接觸，這證明了他有足夠的政治技巧和表達能力。這是十分重要的。

香港現在需要「年輕」的感覺，霍啟剛先生能夠有這種感覺。他還有其他「彩蛋」，例如他的太太郭晶晶女士，是全國也是國際的知名人物。在推動香港與內地文體旅對接和國際文體旅對接方面，她這個「隱藏彩蛋」會帶來很多好處、帶來很多方便。這個方便不是「一加一等於二」，而是比二更大的。

香港要推動和內地對接和國際對接，霍啟剛先生在語言上擁有中英雙語能力，在文化上也會有東西文化生活背景去對接。霍氏家族在大灣區的影響力不容置疑，所以由霍啟剛去帶動香港文體旅在大灣區的發展已經是一種優勢。這種優勢是建設性的優勢，也令香港業界到大灣區和內地其他地方發展有一個更好的品牌和連繫。

文體旅局應是團隊式運作，香港需要建立團隊式的能力。未來文體旅發展面對很多的挑戰，例如旅遊業怎樣擺脫從前「散貨場式」、只求量不求質的旅遊政策。文體旅三方面結合，會產生很好的協同效應。由霍啟剛先生去領導，相信會帶來一些新的景象和感覺。

對於整個文體旅局來說，需要的是更多年輕人的活力，由年輕人去帶動整個文體旅發展。這是一次非常重要的機會，我覺得無論從香港利益角度，還是重整「一國兩制」角度來看，霍啟剛擔任第一任局長是最合適的。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）