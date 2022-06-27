美國最高法院於上周五（6月24日）推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）的歷史性裁決，讓憲法數十年來保障的墮胎權走向終結，不僅引發全美譁然，恐也將迫使不少企業為此作出回應。上月初，電商巨頭亞馬遜宣布，每年將為包括墮胎在內的醫療支付高達4,000美元旅費。此一決定使其成為繼花旗集團、點評網站Yelp等企業之後，又一間對共和黨支持的限制墮胎准入的州法律做出回應的公司。類似的涵蓋墮胎福利的措施，或會在未來成為美國職場的基本福利。



據了解，亞馬遜的補償計劃並非專門針對墮胎，公司還提供其他非危及生命的治療，例如心臟病、細胞基因療法和藥物濫用障礙服務等。此外，該公司每年還為危及生命的事項提供高達10,000美元的旅行報銷。這項新福利由今年1月1日起追溯生效，適用於員工需要前往接受某些治療的旅行費用，而這些治療無法在其住所約161公里的範圍內獲得，又或者無法作網上問診的治療項目。

作為全美最大私營企業僱主之一，亞馬遜在全國聘用約110萬名全職和兼職員工，大多數集中在加州、德州和公司全球總部所在地的華盛頓州。上述的福利將涵蓋在辦公室或倉庫工作的員工。

電商巨頭亞馬遜宣布，每年將為包括墮胎在內的醫療支付高達4,000美元旅費。（Getty Images）

除了亞馬遜，Tesla、花旗集團、交友程式Bumble、Levi Strauss、Lyft、星巴克（Starbucks）等也有類似的福利......

詳細內容請閱讀第323期《香港01》電子周報（2022年6月27日）《巨企紛紛撐「選擇權」 支援墮胎成職場新福利？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。