【恩威並施】政務司長的四大任務

李家超新班子由三頭馬車——律政司、財政司與及政務司帶頭，政務司協助特首處理整個政府體系的運作，財政司則負責經濟發展及土地房屋規劃，律政司處理法治相關的一切政策和人才培訓問題。政務司司長的角色尤其重要。香港目前的政府體制運作疊床架屋，部門之間分工協調能力很低，所以政務司司長有四大任務。



首要任務就是整頓目前政府部門之間不協調及互相推卸責任的文化，這是一個核心問題。若果政府施政時部門不協調不合作，做什麼都只會變成空談和口號。政務司司長必須以身作則，帶動一個新的公務員文化。

第二是改革公務員工作生態和制度，引進更多具體的考核指標。香港公務員制度欠缺先進性和專業性，原因在於它非常封閉，升遷不是透過一個客觀的考核，例如考試和學習等模式進行，通常是由上司決定升遷與否，形成一種要迎合老闆口味的文化。這個文化危險的地方，就是官員們只揣摩老闆的想法，不重視自身能力的建立。相比之下，新加坡公務員制度重視培養公務員的能力。新成立的公務員學院針對的是中低層公務員，但是中高層公務員更需要一個更有系統的培訓。和清華大學合作是一個開始。但是為什麼香港不和新加坡合作，派員到新加坡李光耀公共政策學院學習？為什麼不和香港大學和中文大學合作？

政務司司長必須以身作則，帶動一個新的公務員文化。（政府新聞處）

政務司的第三個核心任務是社區規劃。社區規劃和地區行政根本從來沒有處理，變成地區「分餅仔」，欠缺深度和系統性的社區執政能力。社區行政主要目的是令市民得到更優良的社區配套服務。那麼如何更新目前的地區行政？透過民政及青年事務局當然是非常重要，但政務司要有更宏觀視野，要思考地區行政如何和中央執政系統結合，如何構思香港整體規劃，如何構思地區行政問題的解決方案？

李家超政綱裏面提出的社區政策都是一些短期措施。長期來說，必需要學習內地及其他城市的地區行政體制，在交通運輸、房屋、教育、醫療等領域有更自主更新和創新的能力，而不是任何事情都要用中央統一模式處理。中央模式處理的問題是只有很多程序口號，卻不貼地。其實民政事務總署本來就是處理地區行政，但是它非常被動，官員缺乏主動性和積極性，而且長期不受重視。

改革民政事務總署正正是政務司其中一個需要親身指導的任務。當中涉及許多其他政府部門，例如和交通有關的運輸署、食環署、渠務署、機電署，各種和社區相關的基建配套及社區服務配套，這些都需要政務司統籌。但整體來說，政務司要佈一個局，讓香港的地區行政有一個發展藍圖。李家超提出的短期措施是對的，但是如何激活地區行政系統？激活地區行政系統，才能夠創造很多經濟、文化與及社會資源，例如讓十八區發揮不同地區特色，從而促進發展旅遊文化。

第四個任務當然是教育和文化的對接問題。香港教育文化系統過去只着重對接西方，和中國以至亞洲的對接能力非常低。政務司有責任策劃如何促進新的文體旅局和教育局合作，推動文化教育上具質素和深遠的發展。最重要的是擺脫西方國際排名的影響，才能夠營造一個真正有效的人才培育機制。

香港長久以來對於教育和文化藝術只花錢在活動，而不花錢在培養香港人。這正正是2019年動亂爆發的一個原因。大家不知道香港的文化價值，從而有很多怨氣累積，再加上過去一直活在西方國際排名教育裏面，失去中國文化認同，失去了文化自主的能力。這些問題，政務司需要處理。

候任司長陳國基對政府運作有深度的了解，也了解政府的工作文化。（中新社）

政務司管大又要管小，候任司長陳國基之所以合適，是因為他是由紀律部隊開始，對政府運作有深度的了解，也了解政府工作文化的基本，有經驗去處理問題。但是知道並不等於會做好。知道了之後如何做好，正正是對陳國基先生的考驗，而以上這四大任務是陳國基先生可以做和應該要做的。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）